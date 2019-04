Abbiamo analizzato i look di cinque celeb che non si perderebbero il Coachella per nulla al mondo!

Finalmente è arrivata: non parliamo della primavera ma della stagione dei Festival!

Inaugurata dal Coachella, è uno dei momenti più attesi dalle insta-star di mezzo mondo che, puntualmente, sfoggiano outfit studiati al dettaglio, i veri protagonisti del festival.

Lo stile Coachella è un mix tra tema western, bohémien, rock e shabby chic.

Come interpretarlo al meglio? Frange, denim, suede, glitter, crop top, fiori, crochet, trasparenze e lingerie a vista sono la ricetta per creare un festival look perfetto (che la fashion week era un gioco da ragazzi in confronto!).

Per facilitarvi la scelta, abbiamo creato i look di cinque veterane e protagoniste più amate del Coachella.

Chi meglio di Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio, Caroline Daur, Kendall Jenner e Jamie Chung sa interpretare la Festival season?





Alessandra Ambrosio: look gipsy chic in suede





(Credits: Federica Tosi, Zimmermann, Il Bisonte, Mytheresa)

La top Alessandra Ambrosio è una presenza fissa al Coachella e i suoi look sono iconici.

Questo abbinamento in suede e chiffon gioca sui toni del cuoio con la camicia over di Zimmermann, gli shorts in pelle scamosciata (il pezzo forte!) di Federica Tosi, i booties texani di Isabel Marant e la tracolla con nappina di Il Bisonte.





Caroline Daur: look edgy rock&roll





(Credits: Dr. Martens, Diesel, Desigual, Etnia Barcelona)

Con questo look rock, l'influencer Caroline Daur è uscita dagli schemi tradizionali dello stile Coachella e... ci piace!

Ricreate questa combo con la mini strappata Diesel, il bomber stampato e super colorato di Desigual, le Dr. Martens nere con platform e gli occhiali con lenti rosa di Etnia Barcelona.

Gigi Hadid: look bohémien





(Credits: Jacquemus, Revolve, Etro, Dondup)

Ben prima di calcare le passerelle di tutto il mondo, la super modella Gigi Hadid calcava gli spalti del Coachella Music Festival.

Con questo look interpreta alla perfezione lo stile boho che potrete ricreare con l'abito bianco di Dondup, la cintura in camoscio di B-Low (disponibile su Revolve, e-shop specializzato nello stile festival), la tracolla portamonete "Le Pitchou" di Jacquemus e il foulard con stampa paisley di Etro.





Jamie Chung: look western glam





(Credits: Chloé, Primark, & Other Stories, Dries Van Noten, Intimissimi)

Se non rinuncereste al nero nemmeno nel deserto, optate per la scelta total black dal tocco western dell'attrice Jamie Chung.

Con il vestito a portafoglio di & Other Stories, la cintura di Dries Van Noten, la bralette in pizzo di Intimissimi, gli stivaletti neri traforati di Primark e la maxi montatura di Chloé sarete uguali a lei!

Kendall Jenner: look hippie crochet





(Credits: Self Portrait, Etnia Barcelona, Gianna Meliani, Net-a-Porter)

Kendall Jenner non poteva passare inosservata al Coachella, optando per un vestitino crochet, sdrammatizzato da maxi collane, sandali con borchie e nappine e occhiali tondi stile Ozzy Osbourne.

Per ricreare questo look figlia dei fiori, scegliete l'abito con bottoni frontali di Self Portrait, la montatura colorata di Etnia Barcelona, i sandali alla schiava con tacco medio di Gianna Meliani e la maxi collana gold di Kenneth Jay Lane (che trovate su Net-a-Porter).