Dal red carpet dei Critics' Choice Awards al front row delle sfilate maschili, ecco i look più belli delle celeb.

Altra settimana ricca di impegni mondani per le star. A catalizzare l'attenzione ci sono stati i Critics' Choice Awards 2020 - in pratica l'anticamera degli Oscar - con un red carpet davvero d'eccezione.

I look più belli? Noi abbiamo adorato quelli di Jennifer Lopez con un sensuale abito a sirena di Georges Hobeika, della statuaria Charlize Theron con longdress di strass firmato Celine e di Olivia Wilde con abito midi color corallo di Valentino e gioielli Messika.

Altro red carpet per Chiara Ferragni che accompagnata da Fedez ha assistito alla sfilata di Prada a Milano, in occasione della Moda Uomo: l'imprenditrice digitale ha sfoderato per l'occasione un total look della maison, composto da gonna a ruota con fiorellini stampati, crop top cipria e chiodo in pelle nera. Avvistata invece alla sfilata di Fendi l'influencer ungherese Barbara Palvin con completo in denim rosa e stivaletti bianchi.

Scoprite con noi chi sono le star meglio vestite della settimana e scegliete la vostra preferita.

Chiara Ferragni e Fedez alla sfilata di Prada

Charlize Theron in Celine

Anne Hathaway in Atelier Versace

Jennifer Lopez in Georges Hobeika

Barbara Palvin alla sfilata di Fendi

Greta Gerwig in Alberta Ferretti Limited Edition

Lupita Nyong'o in Micheal Kors Collection

Margaret Qualley in Miu Miu

Nicole Kidman in Armani Privé

Olivia Wilde in Valentino e gioielli Messika

Kate Beckinsale in Julien Macdonald

