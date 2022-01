Una settimana che ci ha fatto sognare tra abiti da sogno e look favolosi. Scopriamoli insieme.



Dopo un lungo periodo di stop tornano le sfilate in presenza sebbene la preoccupazione legata alla pandemia abbia portato molti brand a scegliere tra uno show digitale o a sfilare a porte chiuse. Questa settimana, concluse le sfilate maschili, a Parigi è l'atteso momento della Haute Couture e le nostre amate celeb non si sono tirate indietro mostrando look eleganti, romantici ma soprattutto sorprendenti, tanto da non passare inosservate!



Tra le mise che ci hanno colpito negli ultimi sette giorni c’è quella di Chiara Ferragni: per la sfilata di Schiaparelli Couture ha indossato un cappotto in lana e cashmere bianco panna con dei dettagli interessanti.

Gli accessori scelti sono davvero unici nel loro genere: orecchini a forma di padiglione auricolare e anelli in guisa d’oro con cristalli incastonati. Atri dettagli fanno riferimento all’anatomia, tema dello show di Schiaparelli e parte integrante dell’estetica del brand, quali il seno in rilievo e la maxi cintura in pelle nera che avvolge il cappotto come un corsetto con incisi i profili di ombelico e addominali. A completare il look collant a rete e scarpe nere con cinturino e punta bicolor.



Romantica e chic invece Beatrice Borromeo che per la sfilata di Dior Haute Couture 2022 ha scelto un look total white con giacca doppiopetto e minigonna a pieghe. A completare la mise accessori nude, handbag rosa cipria, pumps nude e fiocco tra i capelli.



Acceso e vibrante, invece, l’outfit scelto da Madelaine Petsch. L’attrice di Riverdale ha indossato un tailleur verde intenso con pattern animalier e camicia bianca che spicca dal bavero della giacca, tutto abbinato a decolleté rosso vinaccia e firmato Dior, brand di cui era ospite.

Curiose di scoprire chi sono le altre Best Dressed of the Week?



Chiara Ferragni in Schiaparelli total look

Credits: Getty Images

Beatrice Borromeo in Dior total look

Credits: Getty Images

Madelaine Petsch in Dior total look

Credits: Getty Images

Karlie Kloss in cappotto monopetto Alberta Ferretti Autunno Inverno 2021, jeans boyfriend, pullover e mocassini neri e occhiali da sole Symbole di Prada

Credits: Courtesy of Press Office

Naomi Campbell in camicia personalizzata Dior Homme e Dior Saddle bag

Credits: Getty Images

Margot Robbie in Chanel Total Look

Credits: Getty Images

Rosamund Pike in Dior total look alla sfilata Dior Haute Couture 2022

Credits: Getty Images

Amina Muaddi in Valentino alla sfilata Anatomy of Couture Valentino Haute Couture

Angèle in Chanel total look

Credits: Getty Images

Miriam Leone in Fendi



Credits: Getty Images





Noomi Rapace da Fendi Couture



Credits: Getty Images