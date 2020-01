Occhi a cuoricino per Blake Lively, che torna sotto i riflettori dopo la nascita della sua terza bimba!

Era un bel po' che non la vedevamo e, diciamocelo, ci era mancata!



Blake Lively è finalmente tornata dopo alcuni mesi di "assenza". Prima la gravidanza, poi la nascita della terza figlia (di cui ancora non si sa il nome), avvenuta in ottobre e comunicata con riserbo e discrezione dall'attrice e il marito, Ryan Reynolds (la coppia ha avuto negli anni scorsi James e Inez).



Ora Blake è nuovamente sotto i riflettori: l'occasione è la promozione della pellicola, The Rythm Section, che la vede impegnata con diverse uscite pubbliche, le prime da mesi!



E così, come aveva fatto nel 2018, quando aveva sfoggiato in pochi giorni una vera "escalation" di completi maschili in occasione del lancio di A Simple Favor, anche ora Blake ha "replicato" il format e, in appena 4 giorni, ha sfoderato una raffica di look effetto "wow", personalmente scelti da lei.



L'attrice, famosa per il ruolo - super fashion- di Serena nella serie tv Gossip Girl, infatti, ha rivelato di non avere una stylist "fissa" ma di scegliere in autonomia i suoi outfit!

Ecco che cosa ha indossato in questi giorni!





Una scelta minimal chic: una semplice camicia bianca dal taglio classico e una maxi gonna nera di Alaia. Blake "osa" con un paio di boots stringati dal tacco a stiletto e un cappello a tesa larga.

Inverno polare non ti temo! Eccola con un trench color nude, stivaletti stringati e, attenzione, un paio di guanti in pelle en pendant. Un tocco iper-femminile, assolutamente da copiare!

Nonostante le temperature, Blake non si ferma e scopre anche le gambe! Il look che ha scelto per una puntata della trasmissione tv "Good Morning America" è un boost di energia! Camicia con pullover di paillettes sopra, shorts effetto duvet e trench, tutto nelle tonalità del giallo mustard (e firmato Fendi)!

Tempo di premiére e tappeti rossi: Blake, per la prima del film, indossa un abito a sirena in velluto dark firmato Dolce & Gabbana. Anche qui sceglie un paio di guanti lunghi per un tocco ancora più "teatrale". Hands up per la scelta - molto audace - di rinunciare alle solite pumps e indossare un paio di stivali alti di Christian Louboutin!

Finita la premiere è ora di tornare a casa dalla famiglia! Ed eccola con un dress floreale scuro a piccoli fiori gialli. Ma i guanti e gli stivali restano!

Last, but not least, ecco uno dei nostri look preferiti: Blake ci ha colpito - e affondato - con questo outfit nei toni dell'azzurro! L'abito a fiori è di Ulyana Sergenko ed è perfetto con il Teddy Bear Coat di Max Mara blu! Quello che si dice, EPIC WIN!





Credits: Getty Images