Blake Lively ha un nuovo amore ma, tranquille, il matrimonio con Ryan Reynolds è sano e salvo! Ecco il nuovo look must di cui l'attrice si è innamorata (e che adorerete anche voi).



Diceva Agatha Christie: "Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova" e qui di indizi ce ne sono ben 7 nel giro di poco tempo. Blake Lively ha decretato con gli ultimi suoi sette look un'inconfutabile verità: il completo maschile sarà uno dei trend più cool del prossimo autunno inverno!

Anche se la stagione fredda vi sembra ancora lontana, tra un tuffo in mare e la caccia alla tinterella perfetta, è proprio il caso di prendere nota, perché non potrete davvero farne a meno.

L'attrice, felice Sig.ra Reynolds, non ha saputo resistere e nel giro di neanche due settimane l'ha scelto come sua divisa ufficiale tra photocall e red carpet (sta promuovendo il suo ultimo film, A Simple Favor)!

L'ha sfoggiato perfino agli utlimi MTV Video Music Awards, una versione candida di Ralph & Russo che ricordava le atmosfere patinate degi anni 20.

Ma non solo: eccola con una versione verde fluo firmata Versace, una check di Roland Mouret e ancora una "shorts edition" di Bottega Veneta.

Insomma l'ex Serena Vanderwoodsen ha parlato chiaro: questo autunno la prola d'ordine è una: SUIT!





Con un completo "3 pezzi" gessato in stile anni 30.

Credits: Splashnews





Chic con un completo check multicolor di Roland Mouret.

Credits: Splashnews





Completo sì ma in versione "shorts" firmato da Bottega Veneta.

Credits: Splashnews









Verde fluo per il modello di Versace.

Credits: Splashnews





Sofisticato e über chic il compelto di Ralph & Russo scelto per gli MTV VMA 2018.

Credits: Splashnews





In versione "off duty" tra un impegno e l'altro con un completo in lino con tagli a vivo color malva.

Credits: Splashnews





Non manca neanche la variante in velluto bicolor, un must!

Credits: Splashnews