La parola della settimana? Osare! Tra sfilate, première e street style, le nostre amate celebrities non si sono risparmiate.

Dicono la moda non abbia una residenza fissa, ma che risieda in red carpet, nelle strade e in ogni angolo del mondo. Questa settimana non possiamo che esserne più convinte. Dopo il viaggio dei codici di Dior in Messico, l'eleganza di Chanel a Hollywood, Dolce&Gabbana sceglie Portofino come cornice per la presentazione della collezione Dolce&Gabbana X Mytheresa. Il tramonto in piazzetta si trasforma magicamente in un palcoscenico naturale dove vengono presentati capi e accessori appositamente creati per celebrare la liaison che dura da sette anni.

Tra gli ospiti della serata, non è passata inosservata Alessandra Ambrosio. L'angelo di Victoria's Secret ha sfoggiato per l'occasione una gonna avvolgente con stampa tropicale e top a strisce rosse e bianche che vantava un collo all'americana annodato in pieno stile Dolce&Gabbana.

Spostandoci nella capitale francese invece, a conquistarci è stato il look di Kylie Jenner. Per una cena a Parigi, la Jenner ha optato per un abito bianco super glamour con scollo all'americana con corsetto e gonna fluida alla caviglia firmato Alaïa. A completare il look, borsa a mano e sandali con tacco basso e cinturino alla caviglia.

Le sorprese di questa settimana non sono di certo finite. Continuate a leggere per scoprire chi sono le Best Dressed of the Week!

Alessandra Ambrosio in DOLCE&GABBANA

Credits: Getty Images

Kylie Jenner in ALAÏA

Credits: Getty Images

Giulia Arena in ALBERTA FERRETTI

Credits: Getty Images

Eva Longoria in MONIQUE LHUILLIER FALL 2023 COLLECTION

Credits: Getty Images

Lucy Boynton in HONOR

Credits: Getty Images

Hailee Steinfeld in BALLY SPRING 2023

Credits: Getty Images

Rocío Muñoz Morales in ALBERTA FERRETTI

Credits: Getty Images

Amanda Seyfried in un completo SMYTHE e scarpe KURT GEIGER

Credits: Getty Images

Jodie Comer in ST. JOHN RESORT 2024

Credits: Getty Images

Valentina Lodovini in ALBERTA FERRETTI

Credits: Getty Images

Jessica Chastain in un completo blu cobalto composto da blazer foderato in raso e pantaloni a gamba larga, top bianco e borsa HERMÈS

Credits: Getty Images