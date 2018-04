Da Diane Kruger a Rita Ora, sono tante le celeb che vestono "al quadrato". Ecco come le dive indossano il check, con esempi di outfit classico, mix & match di look e rivisitazioni con colori pastello e tinte pop

La stampa a quadri, ovvero il "check", ha contagiato lo star system fin dai suoi albori. Elegante, geometrico, optical quanto basta, il check style è una manna su qualsiasi outfit.





A fare da pioniera è stata Brigitte Bardot nel 1959, quando sfoggiò una delle più celebri gonne a ruota della storia del grande schermo in Sexy girl (Voulez-vous danser avec moi?).

Quella gonna a stampa vichy è diventata talmente iconica e così strettamente legata all’attrice da avere trasformato la dicitura “quadretti vichy” in “quadretti à la BB”.





Ma la Bardot non è stata l’unica diva a lasciarsi incantare sia sul set sia nella vita di tutti i giorni dal fascino geometrico dello stile al quadrato: dal completo giacca e gonna pied-de-poule a scacchi indossato da Lauren Bacall nel film Il grande sonno ai famosi check trousers cropped di Marilyn Monroe e ai tailleur con fantasia a micro-quadretti di Jackie Kennedy, non c’è stella del passato che non abbia custodito gelosamente un capo a quadri nel proprio guardaroba.



Anche le loro eredi, le star di oggi, non perdono occasione per sfoggiare la fantasia, una delle più versatili che ci sia, declinabile com’è in infinite combinazioni.

Dal retrogusto punk per cui opta Gigi Hadid quando veste pantaloni tartan abbinandoli a bomber o giacche impermeabili in tessuto tecnico fino al country style di alcuni abiti amati da Blake Lively (nella fantasia dall’allure grunge di scacchi bianchi e neri sono per lei il top), il check style calza a pennello a qualsiasi tipologia di donna nonché a ogni occasione.





Credits: Splash News

Il dress code più formale non disdice affatto l’eleganza classica di un tailleur a quadri come quelli che assiepano l’armadio di Rosie Huntington-Whiteley e Karlie Kloss mentre gli eventi meno rigorosi possono colorarsi di rivisitazioni in chiave pastel-pop come quella dell’abito lilac di Victoria Beckham.

Sfogliate la gallery per scoprire come le celeb amano portare la fantasia check.





La fantasia check rivista e indossata dalle star Rosie Huntington-Witheley opta per il tailleur check in grey avvitato dal marsupio Gucci GG Marmont in pelle al posto della cintura.



Credits: Splash News

Demi Lovato con un tubino check a bustier con spacco, abbinato a un paio di sandali Casadei della collezione Fall 2017.



Credits: Splash News



Bella Hadid con pantaloni tartan over e cappotto en pendant senza rifiniture.



Credits: Splash News





Blake Lively con un abito a quadrettoni bianchi e neri.



Credits: Splash News

Diane Kruger con un cappotto tartan oversize.



Credits: Splash News

Emily Ratajkowski con un blazer avvitato a fantasia check.



Credits: Splash News



Eva Herzigova con un cappotto tartan a fondo grigio.



Credits: Splash News

Gigi Hadid abbina un paio di check trousers scampanati a una giacca impermeabile, per un look dal retrogusto punk.



Credits: Splash News

Karlie Kloss sceglie un classico tailleur a quadri con pantaloni crop.



Credits: Splash News



Kate Hudson opta per una tuta in fantasia check.

Credits: Splash News

Lupita Nyong'o sfoggia un cappotto a fantasia tartan.

Credits: Splash News

Anche Rita Ora sceglie il cappotto a quadri su fondo grigio, classico ma versatile.



Credits: Splash News



Sarah Paulson sceglie un abito in quadretti vichy dal gusto anni Cinquanta.



Credits: Splash News

Victoria Beckham con un abito in fantasia tartan dai colori rivisitati, in tinta pastello lilac.



Credits: Splash News

Zoey Deutch sceglie un outfit che è un vero omaggio al check style: abito in quadretti vichy, trench a quadri e decollete con dettagli a quadri.



Credits: Splash News



/ 15 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...