Molti associano il Pilates a sale candide, candele e leggings coordinati: in realtà le sue origini sono molto meno glamour di quanto si possa pensare e legate a una pagina di storia molto dolorosa

Durante la Prima guerra mondiale, in un campo di internamento britannico, un ex pugile tedesco lega delle molle ai letti dei degenti per farli muovere senza alzarsi. Nessuno parla di wellness, ma di sopravvivenza.

Quel prigioniero si chiamava Joseph Pilates e da quei gesti improvvisati nasceranno le origini della disciplina che praticate oggi in studio o in palestra. Altro che attività creata per le ballerine chic: la sua storia inizia come risposta alla guerra, alla malattia e alla reclusione.





Dalle palestre luminose al filo spinato: dove è nato davvero il Pilates

Oggi il Pilates è sinonimo di tappetini perfetti, musica soft e studi dal design minimalista. In Italia è tra le attività più scelte per migliorare postura, mal di schiena e tonicità senza impatti violenti.

Eppure, se si va a cercare dove è nato il Pilates, la risposta sorprende. Come ricostruisce la rivista Focus, il metodo prende forma in un campo di internamento britannico durante la Prima guerra mondiale, sull’Isola di Man. Qui i civili tedeschi residenti nel Regno Unito vengono rinchiusi come “stranieri nemici”.

In mezzo a questa umanità sospesa, fatta di soldati feriti, malati, uomini indeboliti dalla fame, Pilates inizia a osservare i corpi e a chiedersi come mantenerli forti nonostante lo spazio minimo, la paura e l’immobilità forzata.





Chi era Joseph Pilates prima della prigionia

Per capire la storia del metodo Pilates bisogna partire dalla biografia del suo ideatore. Joseph nasce in Germania, nei dintorni di Düsseldorf, intorno ai primi anni del Novecento. È un bambino minuto, spesso malato, terrorizzato dall’idea di ammalarsi gravemente di tubercolosi, come tanti all’epoca.

Da questa fragilità nasce l’ossessione per il corpo. Studia anatomia da autodidatta, pratica ginnastica, boxe, arti marziali, sci. Ogni disciplina diventa un laboratorio per capire come muoversi con più efficienza e controllo. Non cerca il muscolo “gonfio”, ma un corpo equilibrato e reattivo.

Nel 1912 si trasferisce in Inghilterra. Lavora come istruttore di autodifesa per la polizia, si esibisce in spettacoli acrobatici, continua a studiare respirazione e allineamento. Quando scoppia la guerra, la sua nazionalità tedesca diventa un marchio: viene arrestato e trattenuto in diversi campi per civili.





Knockaloe, Isola di Man: il Pilates nato in prigione

La tappa chiave sono i baraccamenti di Knockaloe, sull’Isola di Man. Un enorme complesso recintato da filo spinato, dove migliaia di uomini condividono spazi, paure e malattie. È qui che, secondo le ricostruzioni storiche, il metodo comincia davvero a prendere forma.

Pilates organizza sessioni di esercizi per gli altri internati. Con pochissimi mezzi, punta su tre elementi: controllo del movimento, respirazione profonda, rafforzamento muscolare senza traumi. Chiama questo approccio Contrology, l’arte di controllare mente e corpo.

Non si limita ai compagni di baracca. In infermeria ci sono pazienti allettati, troppo deboli per alzarsi. Per loro Joseph inventa qualcosa di nuovo: fissa le molle dei letti alle testiere e alle pedaliere, creando una resistenza elastica che permette di lavorare su braccia e gambe stando sdraiati. Quei letti “modificati” sono considerati gli antenati delle macchine di Pilates moderne, come il Reformer e la Cadillac.

L’obiettivo non è scolpire gli addominali, ma riportare mobilità a corpi traumatizzati. Ogni gesto deve essere preciso, controllato, sicuro. Qui si consolidano i principi che ancora oggi ritrovate in ogni lezione: centratura, controllo, concentrazione, respirazione, precisione, fluidità.





Dall’Isola di Man a New York: come la Contrology diventa il Pilates di oggi

Finita la guerra, Pilates torna in Germania. Lavora nella rieducazione motoria, collabora con corpi di polizia e ambienti sportivi. Nel 1925, secondo diverse testimonianze storiche, riceve la proposta di occuparsi dell’allenamento dell’esercito tedesco. Rifiuta e sceglie un’altra strada: lascia l’Europa e sale su una nave per gli Stati Uniti.

Durante il viaggio conosce Clara, infermiera, che diventerà sua moglie e compagna di lavoro. Intorno al 1926 la coppia apre uno studio a New York, vicino a numerose scuole di danza e teatri. I ballerini, sempre in lotta con infortuni e dolori cronici, scoprono che quegli esercizi “strani” nati per i corpi fragili funzionano benissimo anche sui loro.

La Contrology comincia a circolare tra coreografi e performer, poi tra attori e sportivi. Con il tempo il metodo prende semplicemente il nome del suo creatore: Pilates. Il contesto è cambiato, non più filo spinato ma sale con parquet, tuttavia la filosofia resta la stessa: muovere il corpo con intelligenza, proteggere le articolazioni, costruire forza dall’interno.

Sapere che il Pilates è nato in un campo di internamento cambia lo sguardo su ogni esercizio. Quel “centro” di cui parlano le insegnanti non è un concetto astratto: era il modo più sicuro per far lavorare uomini indeboliti, senza far loro del male. La lentezza, spesso scambiata per dolcezza, era in realtà una strategia per controllare ogni dettaglio del movimento.

La prossima volta che vi sdraiate sul Reformer o sul tappetino, in una lezione di gruppo, potete pensarla così: quegli stessi principi sono stati testati per la prima volta tra le baracche di un campo, su letti d’ospedale con le molle tirate. Se oggi vi aiutano a stare dritte alla scrivania o a correre senza dolori, è perché sono nati per tenere in vita e dignitosi corpi molto più provati dei nostri.