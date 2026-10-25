Sfila a Roma con il cast di All’s fair Kim Kardashian, fasciata in un abito animalier. Accanto a lei mamma Kris, con una mantella che ha una storia molto speciale







Si chiude l'edizione 2026 della Festa del Cinema di Roma e per l'occasione, sul red carpet che negli ultimi dieci giorni è stato animato da star del cinema italiano e internazionale, arriva il cast di All's fair.

La serie televisiva, creata lo scorso anno da Ryan Murphy, mette insieme nei panni di un gruppo di avvocate divorziste tra le quali figurano Kim Kardashian, Sarah Paulson, Niecy Nash e Naomi Watts. Proprio loro hanno sfilato nell'ultima serata romana, accompagnate dalla mamma di Kardashian, Kris Jenner. Hanno portato davanti ai flash dei fotografi look dalle ispirazioni diverse, giocati sul bianco e sul nero, fatta eccezione per Kim, fasciata in un abito leopardato (un vintage Yves Saint Laurent Autunno-Inverno 1998) completo di stola indossata sulle spalle o sul capo, come un affascinante mantella.

Ma la mantella che ha catturato maggiormente lo sguardo è stata senza dubbio quella indossata da Jenner: lunga, in velluto nero, con due scorpioni ricamati sul davanti. Un pezzo che non è certo nato ieri, anzi. Si tratta di un capo appartenuto a Elizabeth Taylor, che la indossò il 15 novembre 1969 alla festa che Grace Kelly organizzò per il suo quarantesimo compleanno, passata alla storia come The Scorpio Ball, un ballo dedicato allo scorpione. Un capo firmato dalla maison romana Tiziani, la cui paternità è stata attribuita a un giovane Karl Lagerfeld, indossato anche da Kim Kardashian nella seconda stagione di All's Fair.



Tra ispirazioni animalier e citazioni d'annata, sul tappeto rosso hanno sfilato anche Vicky Krieps e Charlotte Gainsbourg, a Roma per presentare la pellicola Riverrun, e anche tanti volti del cinema italiano. Scoprite tutti gli ospiti di questa ultima serata alla Festa del Cinema di Roma nella nostra gallery.

Festa del Cinema di Roma 2026: il red carpet della serata finale KIm Kardashian con un abito vintage YVES SAINT LAURENT.

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Kris Jenner con la cappa vintage appartenuta a Liz Taylor.

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Sarah Paulson in MIU MIU.

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Naomi Watts in ROKSANDA.

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Niecy Nash in HOUSE OF MARVEE, gioielli DAMIANI.

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Charlotte Gainsbourg

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Vicky Krieps

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Cecilia Bertozzi in SAMAN LOIRA.

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Elisa Nardini in SANDRO.

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Serena Rossi

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Federico Cesari

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Benedetta Cimatti

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