Quel cassetto pieno di sacchetti di plastica non parla solo di risparmio: secondo la psicologia racconta anche di attaccamento emotivo agli oggetti e di un bisogno di controllo rassicurante

Conosciamo tutti il famoso "sacchetto dei sacchetti"; quel sacchetto pieno di altri sacchetti infilato dietro le pentole o sotto il lavello in cucina. Sono quei sacchetti che piegate, e infilate lì "perché prima o poi serviranno". Anche se poi, spesso, ve ne dimenticate.

Su questo gesto quotidiano, apparentemente innocuo, la psicologia ha qualcosa da dire. Quando si parla di conservare i sacchetti di plastica, psicologia e carattere vanno spesso in coppia: da un lato la parsimonia, dall’altro un certo attaccamento emotivo agli oggetti, che in alcuni casi estremi, seppur estremi, può sfociare nel disturbo da accumulo descritto dal Manuale MSD.

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Perché conserviamo i sacchetti di plastica: i motivi “sani”

Partiamo dalle buone notizie: tenere qualche sacchetto di plastica è un comportamento assolutamente normale. Spesso riutilizzare le buste della spesa significa risparmio molto concreto, soprattutto per chi fa la spesa più volte alla settimana.

C’è poi una motivazione ecologica: molte di voi non sopportano l’idea di usare qualcosa una sola volta e buttarlo. Conservare e riutilizzare evita sprechi, riduce i rifiuti e dà la sensazione di fare la propria parte.

Infine c’è la pura praticità. Un sacchetto torna utile per la pattumiera, per la raccolta differenziata, per portare i vestiti in lavanderia, per tenere insieme i giochi dei bambini. Sapere di avere una piccola scorta pronta in casa fa sentire organizzate e preparate.

In questa versione, il cassetto delle buste è solo un alleato della vostra organizzazione domestica: occupa uno spazio limitato, il contenuto gira, quello rotto si butta senza drammi.

Cosa rivela la psicologia su quest'abitudine: attaccamento emotivo e ansia da spreco

Le cose cambiano quando non riuscite a buttarne via neanche uno. Per gli psicologi, dietro quel "potrebbe sempre servire" può nascondersi un forte attaccamento emotivo agli oggetti. Non è il valore del sacchetto in sé a contare, ma l’idea di perderlo che genera fastidio o vera e propria ansia.

Gli esperti di psicologia spiegano che questo atteggiamento si collega spesso alla cosiddetta ansia da spreco: la sensazione di colpa al pensiero di buttare qualcosa che "ha ancora vita davanti". Il paradosso è che, per non sprecare un oggetto, si finisce a sprecare spazio e serenità.

C’è poi il tema del bisogno di controllo. Avere molti sacchetti, barattoli, scatoline "per ogni evenienza" tranquillizza chi teme gli imprevisti. Quel cassetto pieno diventa una piccola assicurazione personale: se succede qualcosa, avrete sempre la soluzione a portata di mano.

Quando l’idea di selezionare e buttare vi blocca, entra in gioco anche la procrastinazione. Rimandate il riordino, il cassetto si riempie, più si riempie più diventa faticoso metterci mano. Il risultato è una montagna di oggetti minimi che però occupano attenzione mentale.

Dal sacchetto al disturbo da accumulo: dove passa il confine

La maggior parte delle persone si ferma molto prima della patologia. Ma esiste un punto in cui l’abitudine diventa un campanello d’allarme. Il Manuale MSD, uno dei principali riferimenti medici internazionali, descrive il disturbo da accumulo come una difficoltà persistente a disfarsi degli oggetti, indipendentemente dal loro valore reale, con un ingombro tale da rendere gli spazi poco vivibili.

Secondo i dati riportati dal Manuale MSD, questo disturbo riguarderebbe circa l’1,5-6% della popolazione. Chi ne soffre prova un disagio intenso solo all’idea di buttare qualcosa, giustifica ogni oggetto con "potrebbe servire" e arriva a riempire stanze intere con sacchetti, giornali, volantini, contenitori.

Come gestire, allora, sacchetti e altri “oggetti che potrebbero servire”

Gli psicologi suggeriscono una strategia semplice: fissare una quota massima. Per esempio, decidere che terrete al massimo 10-15 sacchetti integri, tutti nello stesso posto. Ogni volta che ne entra uno nuovo, uno vecchio esce.

Potete trasformare il decluttering in un piccolo esercizio psicologico: buttare volontariamente 2-3 sacchetti in più rispetto a quelli rotti, notare le sensazioni, vedere che non succede nulla di catastrofico. È un modo gentile per allenare la capacità di "lasciare andare".

Un altro trucco è spostare il focus dall’uso potenziale all’uso reale: chiedervi "quando l’ho usato l’ultima volta?" invece di "e se un giorno servisse?". Se da mesi non serve, probabilmente sta occupando solo spazio fisico e mentale.

Se vi accorgete che non riuscite in nessun modo a ridurre l’accumulo, che il disordine limita la vita quotidiana o crea conflitti continui, un confronto con uno psicologo o psicoterapeuta può aiutare a capire cosa state davvero proteggendo attraverso quei sacchetti. Perché, alla fine, non è mai solo plastica: è il vostro modo di gestire paure, ricordi e sicurezza.