Gen Z, Millennial, Gen X e boomer hanno idee diverse su cosa significhi fare esercizio fisico. C'è chi considera allenamento solo la palestra e chi conta anche camminate, giardinaggio e faccende domestiche. Scoprite cosa distingue le quattro generazioni e quanti minuti di movimento settimanale sono consigliati per la salute.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità bastano 150 minuti a settimana di attività moderata per ottenere benefici concreti sulla salute. Il punto è che ogni generazione ha un’idea molto diversa di cosa rientri in quei 150 minuti. Per alcuni è solo l’ora di palestra con la scheda salvata sullo smartphone, per altri pure il giro al mercato con i sacchetti pieni vale come allenamento.

In mezzo ci sono convinzioni, mode, tecnologia e anche un po’ di sensi di colpa. Le ricerche sul benessere, come l’indagine Ipsos Doxa “The Wellbeing Flow” sugli italiani, mostrano che la maggior parte delle persone vuole stare bene senza trasformare il fitness in un secondo lavoro. Ma ognuno ci arriva a modo suo, spesso guardando con sospetto le abitudini delle altre generazioni.

Cosa conta davvero come esercizio secondo la salute pubblica

Il Ministero della Salute distingue tra attività fisica e esercizio fisico. La prima è qualsiasi movimento che facciate durante la giornata: camminare, fare le pulizie, giocare con i nipoti, curare l’orto. Il secondo è un’attività strutturata e ripetuta, come il corso di yoga, la corsa tre volte a settimana, la seduta di pesi.

Le linee guida dell’OMS dicono che adulti e anziani dovrebbero accumulare 150-300 minuti di movimento moderato a settimana o 75-150 minuti di attività intensa, più esercizi di rinforzo muscolare almeno due volte. Ma aggiungono che potete raggiungere questi obiettivi anche sommando pezzi di vita quotidiana: salire le scale al posto dell’ascensore, fare tragitti a piedi, dedicarsi al giardinaggio in modo energico.

Tradotto: la passeggiata veloce col cane o spingere il passeggino in salita non sono “meno” rispetto a mezz’ora di tapis roulant. Sono solo un altro modo di fare la stessa cosa, anche se la Generazione Z probabilmente non vi crede.

Baby boomer e Gen X: l’allenamento è nella vita di tutti i giorni

I baby boomer sono cresciuti quando i primi video di ginnastica e i health club diventavano di moda. Oggi, però, sono molto più pragmatici. Camminata quotidiana, scale, commissioni a piedi, giardinaggio, piccole manutenzioni: per loro è tutto esercizio fisico. Non sentono il bisogno di una “routine ufficiale”, contano su un movimento costante e funzionale a restare autonomi.

Le ricerche internazionali sul settore fitness, come il report Wellness Watch di ABC Fitness, mostrano che molti boomer si definiscono attivi pur avendo percentuali di abbonamento in palestra più basse rispetto ai giovani. Non è incoerenza: semplicemente vedono la casa, il quartiere, il cane come la loro palestra personale.

La Generazione X, spesso definita “sandwich” perché incastrata tra genitori anziani e figli, vive il tempo come bene rarissimo. Anche loro tendono a essere poco impressionati dalle mode fitness. Inseriscono il movimento dove riescono: una camminata veloce nella pausa pranzo, qualche esercizio a corpo libero in salotto, le faccende domestiche fatte con energia e senza delegare tutto ai robot.

Millennial e Gen Z: esercizio come progetto (e a volte pressione)

I Millennial sono la generazione che ha trasformato il fitness in routine strutturata. Investono in abbonamenti, app, orologi smart, corsi in boutique gym. Per loro “fare esercizio” è qualcosa di programmato, misurabile, possibilmente inserito in un piano più ampio di benessere: dormire meglio, avere più energia, prevenire problemi futuri. Secondo molti studi sul wellness, questa fascia d’età guarda al corpo in chiave olistica, non solo estetica.

Difficilmente, però, un Millennial considererà “allenamento” passare l’aspirapolvere, mentre per sua madre boomer è un ottimo modo per far salire i battiti. L’idea è che, se non c’è almeno un minimo di struttura e intenzionalità, non si possa parlare di vero esercizio fisico.

La Generazione Z fa un passo oltre. I dati del settore mostrano che ha percentuali record di iscrizione a palestre e corsi, e in Italia le indagini Piepoli per la FIDAL confermano una crescita dell’interesse per allenamenti in sala pesi rispetto ai Millennials. La palestra diventa luogo sociale, scenografia per contenuti sui social, parte dell’identità personale.

L’indagine “The Wellbeing Flow” racconta una Gen Z che oscilla tra bed rot sul divano e workout ad alta intensità, tra soft life e voglia di performance. Per molti di loro esercizio è solo quello fatto col tappetino, l’outfit giusto, il tracking preciso di calorie e passi. Un allenamento integrato nel quotidiano rischia di sembrare “troppo poco”, con inevitabili sensi di colpa.

Come trovare un linguaggio comune quando si parla di movimento

Il cortocircuito tra generazioni nasce da narrazioni diverse. Per boomer e Gen X l’obiettivo è restare in salute e “reggere” la giornata: portare le buste, alzarsi dalla sedia senza dolori, tenere il passo con i nipoti. Il movimento è uno strumento di sopravvivenza elegante, non un progetto estetico.

Per Millennial e Generazione Z, invece, l’esercizio fisico è anche gestione dell’ansia, costruzione dell’immagine, valvola di sfogo mentale. Si sommano gli standard dei social, dove il corpo è sempre visibile, e la cultura delle performance: tutto deve essere monitorato, migliorato, condiviso.

Gli esperti di benessere ricordano però che il corpo non distingue tra calorie bruciate lucidando i pavimenti o facendo squat con il bilanciere. Se riuscite a mettere d’accordo le generazioni su questo punto, il resto diventa più leggero.

Una strategia semplice è fare un “bilancio di movimento” familiare: ognuno racconta cosa fa in una giornata tipo che comporti sforzo fisico. Scale, tragitti a piedi, giardino, allenamento in palestra, ballo, giochi al parco. Poi provate a confrontare il totale con i 150 minuti settimanali consigliati. Scoprirete che spesso chi si sente “pigro” sta già facendo molto, solo in un formato diverso da quello che vede su Instagram.