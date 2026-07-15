Cremosa senza panna, colorata e ricca di sapore, la pasta con peperoni e ricotta è uno dei primi estivi più semplici da preparare. Con circa 450 kcal a porzione e ingredienti tipici della Dieta Mediterranea, è perfetta per pranzi e cene leggere.

Tra i primi piatti più fotogenici dell’estate c’è una protagonista assoluta: la pasta cremosa con peperoni e ricotta. Colore arancio intenso, profumo di basilico, ingredienti semplici della dispensa mediterranea.

Vi bastano una padella, un frullatore a immersione e meno di un’ora per portare in tavola un primo piatto vegetarianoche piace a grandi e bambini. Circa 450 kcal a porzione, tanta verdura, un formaggio fresco leggero: l’alleato perfetto per una cena tra amici, un pranzo in famiglia o una schiscetta diversa dal solito.

Perché amerete questa pasta cremosa con peperoni e ricotta

Qui l’idea è semplice: unire la dolcezza dei peperoni alla morbidezza della ricotta, legando tutto con l’amido della pasta e un filo di olio extravergine d’oliva. Il risultato è una salsa vellutata, intensa ma non pesante, che avvolge ogni formato di pasta corta.

Secondo la Fondazione Dieta Mediterranea, la combinazione di cereali, verdure, olio extravergine e latticini leggeriè uno dei pilastri dello stile alimentare mediterraneo. Questo piatto ci rientra in pieno: niente panna, niente soffritti aggressivi, solo ingredienti stagionali lavorati con delicatezza.

In più è naturalmente vegetariano e facilmente adattabile alle varie esigenze: si può alleggerire, rendere piccante, trasformare in insalata di pasta fredda o persino gratinare in forno.

Ingredienti e dosi per 4 persone

Per una pasta con crema di peperoni e ricotta super cremosa vi serviranno:

320 g di pasta corta (penne, fusilli, mezze maniche)

(penne, fusilli, mezze maniche) 2 peperoni grandi rossi o gialli , meglio se dolci e carnosi

, meglio se dolci e carnosi 250 g di ricotta fresca di pecora o vaccina

di pecora o vaccina 40 g di Parmigiano Reggiano o Grana Padano grattugiato

o grattugiato 1 spicchio d’ aglio

½ cipolla piccola

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale fino , sale grosso per l’acqua, pepe nero

, sale grosso per l’acqua, basilico fresco o prezzemolo per guarnire

Ricotta di pecora se volete un gusto più deciso, vaccina se preferite un sapore delicato. Per chi è intollerante al lattosiobasta scegliere una ricotta delattosata e un formaggio stagionato adatto.

Preparazione: dalla crema di peperoni alla mantecatura perfetta

Partite dai peperoni. Lavate bene, togliete picciolo, semi e tutte le nervature bianche interne, fondamentali per la digeribilità. Tagliateli a falde. In una padella ampia scaldate l’olio con aglio e cipolla tritati, fate soffriggere dolcemente e aggiungete i peperoni.

Cuocete coperto a fuoco medio-basso per 20-25 minuti, mescolando ogni tanto. Se tendono ad attaccarsi, unite un cucchiaio d’acqua. A fine cottura devono essere morbidissimi. Regolate di sale e pepe, togliete l’aglio e lasciate intiepidire.

Trasferite i peperoni nel bicchiere del frullatore a immersione e frullate fino a ottenere una crema liscia. Se è troppo densa, aggiungete un filo d’olio o, meglio ancora, un cucchiaio di acqua di cottura della pasta.

In una ciotola capiente lavorate la ricotta con il formaggio grattugiato, usando una forchetta fino a renderla cremosa. Unite la crema di peperoni poco alla volta, mescolando: dovete ottenere una salsa omogenea e vellutata. Tenete la ciotola lontana da fonti di calore, così la ricotta non si separa.

Intanto cuocete la pasta in abbondante acqua salata. Prima di scolarla al dente, prelevate un mestolo di acqua di cottura. Versate la pasta nella ciotola con la crema e mantecate energicamente. Aggiungete l’acqua di cottura a filo, solo se serve, finché la salsa non avvolge perfettamente ogni rigatura.

Errore da evitare: non esagerare con l’acqua. È più facile aggiungerne un cucchiaio in più che “riprendere” una salsa troppo liquida.

Servite subito, completando con basilico fresco o prezzemolo tritato e una macinata di pepe.

Varianti mediterranee, conservazione e abbinamenti

Per una versione fredda tipo insalata di pasta, scolate la pasta molto al dente e raffreddatela velocemente sotto acqua corrente. Condite con la crema di peperoni e ricotta già fredda, aggiungete pomodorini, olive nere, foglie di basilico e tenete in frigo ben coperta per massimo 24 ore. Perfetta per ufficio, mare o pic-nic.

Se amate il piccante, unite un pezzetto di peperoncino fresco o mezzo cucchiaino di peperoncino secco mentre i peperoni cuociono in padella. Per una versione al forno, trasferite la pasta condita in una pirofila, spolverate con formaggio e poco pangrattato, poi gratinate per 10 minuti a 200 °C.

Esiste anche l’alternativa vegana: sostituite la ricotta con una crema di tofu o frutta secca (anacardi ammollati e frullati con acqua e lievito alimentare). Mantenete però l’olio extravergine, il basilico e i peperoni dolci per restare nel solco mediterraneo.

La pasta cremosa con peperoni e ricotta si conserva in frigorifero, in un contenitore ermetico, per circa un giorno. Calda si può riscaldare in padella con un goccio d’acqua, fredda è ottima così com’è. In tavola accompagna bene verdure grigliate, insalate croccanti e un calice di bianco giovane delle nostre coste. Un piccolo viaggio nel Mediterraneo, senza muoversi dalla cucina.