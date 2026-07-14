Fresco, leggero e pronto in appena 25 minuti, il cous cous con gamberi, limone e menta è un piatto unico ideale per l'estate. Con meno di 400 kcal a porzione, è perfetto da gustare a casa, in ufficio o sotto l'ombrellone, senza rinunciare al gusto.

In 25 minuti potete portare in tavola un cous cous fresco con gamberi, limone e menta che profuma di estate, terrazze sul mare e pranzi leggeri. Pochi ingredienti, zero stress, tanta soddisfazione.

Funziona tiepido appena fatto, ma freddo di frigo è ancora meglio: perfetto da infilare nel lunch box per l’ufficio, da portare al mare o da servire la sera, quando l’idea di una pasta fumante fa sudare solo a pensarci.

Perché il cous cous con gamberi, limone e menta è il vostro jolly estivo

Qui giocate una carta sola e vincete tutto: carboidrati del cous cous, proteine magre dei gamberi, grassi buoni dell’olio extravergine. In media una porzione resta intorno alle 400 kcal, ma sazia davvero.

Le linee guida per una sana alimentazione, elaborate da istituzioni pubbliche come il CREA e l’Istituto Superiore di Sanità, ricordano che alternare cereali e pesce durante la settimana è una buona abitudine. Questo piatto fa esattamente quello, aggiungendo in più limone e menta che regalano freschezza e una sensazione di leggerezza.

In pratica: un piatto unico completo che potete preparare in anticipo, mettere in frigo e dimenticare fino al momento di apparecchiare. Senza rinunciare al gusto, neanche se avete dieci minuti tra una call e l’altra.

Ingredienti e dosi per 4 persone

Per il vostro cous cous fresco con gamberi, limone e menta vi servono:

250 g di cous cous precotto

300 ml di acqua calda o brodo vegetale leggero

o 400 g di gamberi già puliti

già puliti 1 limone non trattato (vi serviranno scorza e succo)

(vi serviranno scorza e succo) 1 mazzetto di menta fresca

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale fino e pepe nero

e 1 spicchio d’aglio (facoltativo)

Per i gamberi potete usare sia freschi sia surgelati: in quest’ultimo caso, scongelateli bene e asciugateli con cura, altrimenti in padella “lessano” invece di rosolare. Il limone deve essere non trattato perché userete anche la scorza, che dà quella nota profumata irresistibile.

Sulla menta, non lesinate: qualche foglia fa la decorazione, ma un mazzetto tritato fine è ciò che trasforma il piatto da “buono” a “ok, questo lo rifacciamo domani”.

Preparazione passo passo: dal cous cous ai gamberi

Partite dal cous cous. Portate a ebollizione l’acqua o il brodo vegetale. Intanto versate il cous cous in una ciotola capiente, aggiungete un pizzico di sale e due cucchiai di olio extravergine, mescolando bene perché ogni granello sia leggermente unto.

Quando il liquido bolle, versatelo sul cous cous, coprite subito con un piatto o con pellicola e lasciate riposare 5 minuti. In questo tempo il cous cous si gonfia e assorbe tutto il sapore. Poi scoprite e sgranate con una forchetta, con calma, fino a ottenere chicchi leggeri e separati.

Passate ai gamberi. Se non sono già pronti, eliminate testa, carapace e filo intestinale. Scaldate in padella i restanti due cucchiai di olio, unite lo spicchio d’aglio schiacciato se vi piace, lasciatelo insaporire e poi toglietelo. Aggiungete i gamberi e saltateli a fuoco vivo per 2-3 minuti: devono diventare rosa ma restare morbidi. Salate e pepate alla fine.

Ora il tocco fresco. Grattugiate la scorza del limone, spremetene il succo filtrandolo, tritate finemente la menta. Unite al cous cous già sgranato i gamberi, la scorza, parte del succo e la menta. Mescolate delicatamente, assaggiate e regolate di sale, pepe e limone secondo il vostro gusto.

Potete portarlo in tavola tiepido oppure lasciarlo raffreddare completamente e metterlo in frigorifero: dopo un’oretta i sapori si saranno ancora più armonizzati.

Varianti, abbinamenti e idee di servizio

Versione super estiva e colorata? Aggiungete pomodorini pachino tagliati a metà, zucchine grigliate a rondelle e qualche oliva taggiasca. Il piatto diventa ancora più completo e scenografico, perfetto anche per un buffet in terrazza.

Se volete restare leggerissime, diminuite l’olio a tre cucchiai in totale e aumentate le erbe aromatiche: oltre alla menta, potete inserire basilico e prezzemolo. Il condimento resta profumato e il piatto guadagna in freschezza senza perdere sapore.

Per chi deve evitare il glutine, esistono alternative molto comode: cous cous di mais o riso, oppure quinoa e miglio. Potete usare le stesse dosi di liquido, controllando solo i tempi di cottura indicati sulla confezione.

Pensate anche alla praticità. Questo cous cous si conserva in frigorifero, ben chiuso in un contenitore ermetico, per 1-2 giorni. Prima di mangiarlo, soprattutto se è stato in frigo molte ore, rianimatelo con un filo d’olio e qualche goccia di limone: torna come appena fatto.

Per un apericena chic, servitelo in bicchierini monoporzione con un gambero intero in cima e una fogliolina di menta. Fa scena, si prepara in anticipo e voi potete dedicarvi agli ospiti invece che ai fornelli.

Valori nutrizionali indicativi e benefici

Con le dosi indicate, una porzione si aggira intorno alle 400 kcal, variabili in base alla quantità effettiva di olio. Avete una quota di carboidrati che dà energia, proteine leggere dai gamberi e grassi insaturi dell’olio extravergine.

I gamberi sono ricchi di proteine e poveri di grassi, il cous cous vi dà sazietà senza appesantire, limone e menta aiutano a rendere il piatto più digeribile e gradevole anche nelle giornate più torride.

Un piatto unico che fa pace con la bilancia e con il vostro tempo, senza mai sembrare una rinuncia.