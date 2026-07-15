Pace e relax, tanta natura e tempo di qualità per sé e per i propri bimbi: sono questi gli ingredienti di una vacanza all'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, immerso in una zona della Sardegna in cui si registra la più alta longevità e qualità della vita al mondo

L’Ogliastra, già di per sé, è una destinazione benessere. In quel paradiso di terra e mare che è la Sardegna, questa specifica zona sulla costa centro-orientale è nota a livello internazionale per essere una delle pochissime Blue Zone del pianeta, ovvero quei luoghi in cui si registra la più alta longevità e qualità della vita al mondo.

Proprio qui, in questo lembo di terra dove la macchia mediterranea degrada fino alle scogliere di porfido rosso, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner fa da cornice a una vacanza estiva perfetta, sia per le famiglie con bambini sia per chiunque sia alla ricerca di un luogo dove decomprimere, staccare (davvero) dalla routine e dai ritmi frenetici della quotidianità.

Pace e relax, spazio e tempo per sé e per i propri cari, insieme a una natura potente: sono questi gli ingredienti della “vacanza perfetta” firmata Arbatax Park Resort by Falkensteiner. La struttura si estende all'interno del Parco Naturalistico Bellavista, un contesto ambientale protetto che definisce l'identità stessa del soggiorno. Il resort, infatti, non è semplicemente "immerso nel verde", ma occupa un’intera penisola di oltre 60 ettari popolata da una fauna locale allo stato brado, tra cui mufloni, cavallini della Giara, daini e uccelli acquatici, e una flora autoctona variegata.

Insieme alla spiaggia e al mare incontaminato, il resort diventa quindi esso stesso un percorso nel verde, dove il concetto di “lusso” si misura soprattutto nello spazio circostante, ad alto valore naturalistico, in cui prende forma una vacanza scandita da ritmi lenti e caratterizzata dai profumi e dai colori autentici dell’Ogliastra.

Spazi accoglienti per tutti

Il resort risponde alle esigenze delle famiglie con bambini e di tutti gli ospiti che cercano l’intimità e la privacy di cui si ha bisogno per sentirsi protagonisti in vacanza.

Tra le novità della struttura c'è l'importante intervento di restyling che ha coinvolto le sistemazioni del Telis e de Le Ville del Parco, ridisegnate per offrire ambienti contemporanei che dialogano costantemente con la natura circostante.

In più, c’è la formula consolidata, sempre in miglioramento, basata su un ventaglio di servizi ideati appositamente per rispondere alle diverse dinamiche ed esigenze di chi viaggia con i figli: l'obiettivo è favorire un relax profondo agli adulti, offrendo ai bambini la libertà di muoversi in sicurezza.

Così mentre i più piccoli sono coinvolti in attività pensate per loro a seconda dell’età, i genitori possono ritagliarsi momenti di quiete assoluta nelle calette private del resort o all'interno del Centro Benessere SPA Bellavista, un’oasi di quasi duemila metri quadrati dedicata a trattamenti mirati al ritrovamento del proprio equilibrio psicofisico, con percorsi incentrati sull'uso dell'acqua di mare e sulla rigenerazione legata ai principi della longevità ogliastrina.

L'apprendimento attraverso il gioco

La concezione del tempo libero per i bambini e i ragazzi abbandona i cliché della semplice animazione spostandosi verso un approccio più stimolante e didattico. Il fulcro di questo ecosistema è il VIK Club (Very Important Kids), uno spazio progettato per accendere la curiosità attraverso laboratori creativi, giochi all'aperto e percorsi didattici guidati alla scoperta della flora e della fauna locali, che trasforma il Parco Bellavista in un’aula di ecologia a cielo aperto.

Per i giovani sportivi, la vacanza all'Arbatax Park Resort by Falkensteiner diventa l'opportunità di partecipare all'esclusivo Cagliari Calcio Summer Camp. Si tratta di un programma di allenamento gestito da tecnici qualificati, focalizzato non solo sul perfezionamento tecnico, ma sulla socializzazione, il movimento e la crescita personale attraverso i valori dello sport condiviso.

Gastronomia e avventura

Il perfetto balance tra benessere, identità locale e piacere per tutti i gusti e palati si ritrova nella variegata proposta culinaria del resort.

Ciascuno con la propria identità gastronomica e servizio (in alcuni a buffet e in altri à la carte), i sei ristoranti del resort propongono menu che spaziano dalla cucina mediterranea e internazionale a quella tipicamente sarda. Si distinguono anche per la particolare atmosfera: il Ristorante Le Palme affaccia sulla spiaggia; il Monte Turri occupa l'area collinare Monte Turri, da cui prende il nome. Il Ristorante La Terrazza si trova tra il mare e le piscine del resort e propone un'ampia varietà di piatti sia di terra sia di mare; mentre il Ristorante La Cala offre ricchi buffet a colazione e a cena. Immerso nel verde, il Ristorante Sa Gana spazia con equilibrio tra specialità di carne e piatti di pesce.

Il Ristorante Il Pastore offre invece un menu tipico sardo in un contesto rustico dove i tavoli sono ricavati da blocchi di granito grezzo e le sedute da tronchi d'albero intagliati. L’uso di ingredienti freschi, a filiera corta, e di materie prime provenienti dal territorio sono una celebrazione dello stile di vita sano che caratterizza la Blue Zone ogliastrina (aperto solo la sera, su prenotazione, con supplemento).

Non mancano, poi, due pizzerie, L'Oasi e La Vela, per chi predilige una cena informale a base di pizza cotta nel forno a legna.

Un territorio da scoprire

La vacanza all'Arbatax Park Resort by Falkensteiner trova compimento fuori dai confini della struttura. La sua posizione strategica la rende, infatti, la base di partenza ideale per escursioni via mare o via terra alla scoperta del Golfo di Orosei e di angoli iconici come Cala Goloritzé.

Un’altra opportunità che aggiunge più emozioni e un pizzico di "avventura selvaggia" alla vacanza e al tempo vissuto insieme con i propri cari, tra silenzio, un mare da sogno, sport e tanta natura.