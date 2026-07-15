Mentre il viso è protetto con l'SPF, questa zona delicata resta spesso scoperta. Il risultato? Scottature, irritazioni e secchezza che non passano con il semplice balsamo labbra

Ogni estate si ripete lo stesso rituale: crema solare sul viso, SPF sul décolleté, attenzione alle spalle e alle zone più esposte. Eppure c'è una parte del viso che continua a essere dimenticata quasi sistematicamente: le labbra. Le conseguenze sono note a tutti: secchezza, pellicine, bruciore e una sensibilità che spesso viene scambiata per semplice disidratazione, quando invece potrebbe essere il segnale di una vera scottatura causata dai raggi UV. D’altra parte le labbra sono una zona del viso piuttosto delicata perché la pelle è più sottile e ha meno melanina (l’elemento che aiuta a proteggere dai raggi UV). Una combo micidiale che le rende molto più vulnerabili. Il risultato? Le labbra iniziano a tirare, diventano ruvide, si ricoprono di piccole pellicine e possono dare una sensazione di bruciore o pizzicore che non passa con il semplice balsamo labbra. Nei casi più marcati compare anche un arrossamento, soprattutto sul labbro inferiore, che è quello maggiormente esposto ai raggi del sole.

Labbra, i rischi sotto il sole

Secondo gli specialisti, il rischio maggiore è proprio la sottovalutazione del problema. La disidratazione comune tende a migliorare con l’uso di un balsamo labbra o con una maggiore idratazione generale, mentre le labbra danneggiate dai raggi UV mostrano una persistenza dei sintomi che può addirittura peggiorare in assenza di protezione adeguata. Nel tempo, l’esposizione ripetuta e non protetta può contribuire a modificazioni più profonde della texture, con una perdita di uniformità e una maggiore fragilità della superficie cutanea. A complicare ulteriormente il quadro ci sono alcune abitudini quotidiane che, spesso senza saperlo, accentuano l’irritazione. L’uso di prodotti labbra arricchiti con mentolo o agenti “rinfrescanti”, per esempio, può dare una sensazione immediata di sollievo ma finire per seccare ulteriormente la pelle. Anche profumi e aromi artificiali, così come alcune formule troppo aggressive, possono interferire con il processo di riparazione naturale della barriera cutanea, rendendo le labbra ancora più sensibili alla luce solare.

Le strategie per proteggere le labbra

La strategia di prevenzione più efficace resta, secondo gli esperti, l’uso sistematico della protezione solare anche nella zona labbra, con prodotti che contengono almeno un fattore di protezione SPF30 e che siano arricchiti di ingredienti che sostengono la barriera cutanea come glicerina, acido ialuronico e burri vegetali, che aiutano a trattenere l’idratazione. Ecco alcune referenze che abbiamo selezionato per voi.

Labbra e protezione solare: i prodotti consigliati

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