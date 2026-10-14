Voglia di una cena calda che coccoli, sazi sul serio ma non vi faccia rimpiangere la bilancia? La crema di zucca e ceci è il primo piatto autunnale furbo pronto in 30 minuti.

Quando rientrate tardi, fuori fa freddo e il frigorifero non è esattamente entusiasmante, avere una ricetta jolly cambia la serata. La crema di zucca e ceci è esattamente questo: un primo piatto caldo, colorato, completo, che sta attorno alle 180 kcal a porzione e non richiede né patate né panna per essere cremosa.

Si prepara in mezz’ora scarsa, con pochissimi ingredienti e una tecnica semplice ma furba: frullare solo una parte dei ceci e lasciare gli altri interi, conditi a parte, per dare masticabilità e rendere il piatto più appagante. Il risultato è una vellutata che profuma di rosmarino, perfetta per le cene delle giornate fredde e ideale anche per il vostro meal prep.

Perché la crema di zucca e ceci è la cena leggera che sazia davvero

La combinazione zucca + legumi è uno dei modi più intelligenti per costruire un piatto unico serale. La zucca porta acqua, fibre e dolcezza naturale, i ceci aggiungono proteine vegetali e carboidrati complessi che rilasciano energia lentamente, evitando picchi di fame poco dopo cena.

Le Linee guida per una sana alimentazione del CREA ricordano che verdure e legumi dovrebbero comparire nel piatto ogni giorno. In questa ricetta li mettete insieme, eliminando patate, burro e formaggi che renderebbero la vellutata più pesante e meno gestibile la sera.

In pratica ottenete una zuppa calda e avvolgente, ma con una digeribilità decisamente migliore rispetto alle classiche zuppe con panna o formaggi fusi. Se completate il piatto con qualche crostino di pane integrale e un filo di olio extravergine a crudo, la vostra cena è bilanciata e non vi lascia quella sensazione di “mattone” sullo stomaco.

Ingredienti e piccole dritte per una crema di zucca e ceci perfetta

Per 4 persone vi servono:

800 g di zucca già pulita, 300 g di ceci lessati (100 g da frullare e 200 g da tenere interi), 600 ml di brodo vegetale caldo, 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva, 1 scalogno (o mezza parte bianca di porro), 1 rametto di rosmarino, prezzemolo fresco, sale. Tutto qui.

Scegliere zucca e ceci (anche all’ultimo minuto)

Per una crema di zucca e ceci davvero vellutata scegliete una zucca dalla polpa soda e dolce, come Delica o Mantovana: buccia verde scura, forma piccola e schiacciata, peso contenuto. Più la polpa è asciutta, più la crema verrà densa senza bisogno di addensanti.

Per i ceci, se avete tempo potete partire da quelli secchi (8-12 ore di ammollo e cottura in acqua leggermente salata), ma per la cena dell’ultimo minuto vanno benissimo anche quelli in barattolo. In questo caso sciacquateli bene sotto l’acqua corrente per togliere il sapore del liquido di conservazione e asciugateli con carta da cucina prima di condirli o tostarli.

Come preparare la crema di zucca e ceci: il metodo infallibile

1. In una casseruola dai bordi alti scaldate l’olio con lo scalogno tritato fine e il rametto di rosmarino. Fiamma dolce, 2-3 minuti, giusto il tempo di far appassire senza bruciare.

2. Unite la zucca a cubetti regolari, mescolate e lasciate insaporire qualche minuto. Quando inizia ad ammorbidirsi, coprite con il brodo vegetale bollente e fate cuocere per 15-20 minuti, finché la polpa è molto tenera.

3. Eliminate il rosmarino, aggiungete 100 g di ceci lessati e frullate tutto con il mixer a immersione fino a ottenere una vellutata liscia. Se la volete più fluida, allungate con poco brodo caldo; se la preferite più densa, lasciate evaporare un paio di minuti sul fuoco basso. Regolate di sale.

4. A parte scaldate i restanti 200 g di ceci. Conditeli in una ciotola con prezzemolo tritato, un filo di olio, un pizzico di sale. Per dare carattere potete saltarli in padella con paprica affumicata, curry o cumino: bastano 5 minuti per renderli leggermente croccanti e super profumati.

5. Versate la vellutata di zucca e ceci ben calda nelle fondine. Completate ogni piatto con una cucchiaiata generosa di ceci interi al centro, un giro di olio a crudo e, se vi piace, qualche seme di zucca tostato o crostino di pane integrale.

La crema si conserva in frigorifero per 1-2 giorni in un contenitore ben chiuso e si presta benissimo al vostro meal prep: al momento di scaldarla aggiungete un goccio di brodo o acqua calda e mescolate per riportarla alla consistenza perfetta. Se volete una versione bimbi-friendly, frullate anche i ceci e limitate le spezie a rosmarino e un filo di olio: stessa coccola, zero rischi di piatti lasciati a metà.