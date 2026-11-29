Cyber Monday in arrivo! Ecco le scarpe da mettere subito nel carrello
Ormai siamo agli sgoccioli, le offerte del Black Friday stanno per volgere al termine, ma se non avete ancora avuto modo di dedicarvi allo shopping e temete di non fare in tempo prima della fine del weekend, non preoccupatevi.
C’è un altro appuntamento da segnare in agenda: quello di domani con il Cyber Monday, alias l’ultima occasione per accaparrarsi i propri pezzi preferiti approfittando di promozioni e prezzi speciali.
E se fosse proprio questa la giornata giusta per regalarvi finalmente quel paio di calzature che vi hanno fatto battere il cuore e che non vi siete più tolte dalla testa?
***A ogni look la sua scarpa! 5 abbinamenti da provare questo autunno***
Noi, nel dubbio, abbiamo passato in rassegna i modelli firmati da grandi griffe e catene low cost che sono ora in sconto, e abbiamo messo insieme una selezione di scarpe da comprare con il Cyber Monday che, ne siamo certe, vi conquisterà a prima vista.
Del resto, trovare un po’ di spazio per un nuovo paio non è mai un problema e sono tanti i modelli che possono fare comodo in questo periodo dell’anno. Su cosa orientarsi e cosa aggiungere subito in wishlist?
Dalle sneakers per il tempo libero e i weekend di relax, a ballerine e mocassini da sfruttare nel quotidiano, passando per stivali e stivaletti, un must dell’inverno, fino a pumps e slingback con il tacco, indispensabili in vista della stagione delle feste: ecco 7 proposte da mettere al volo nel carrello.
Scarpe: 7 modelli da puntare in occasione del Cyber Monday
GH BASS Mocassini in pelle lucida con cuori metallizzati (ora a 105€)
Credits: ghbass-eu.com
MANGO Stivali color cioccolato con kitten heels (ora a 79,99€)
Credits: shop.mango.com
LE SILLA Slingback in vernice con il tacco a spillo (436,80€)
Credits: lesilla.com
ADIDAS Sneakers Samba dai motivi animalier (ora a 84,50€)
Credits: adidas.it
BALDININI Décolleté in vernice bordeaux (ora a 241,50€)
Credits: baldinini-shop.com
UNISA Stivaletti in pelle con il tacco largo (ora a 143,92€)
Credits: unisa-europa.com
FRAU Ballerine a stampa cocco con doppio cinturino (ora a 132€)
Credits: frau.it
Foto in apertura: GettyImage
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