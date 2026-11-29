Quali scarpe comprare approfittando del Cyber Monday? Dalle sneakers alle pumps con il tacco alto: 7 modelli da non lasciarsi scappare.

Ormai siamo agli sgoccioli, le offerte del Black Friday stanno per volgere al termine, ma se non avete ancora avuto modo di dedicarvi allo shopping e temete di non fare in tempo prima della fine del weekend, non preoccupatevi.

C’è un altro appuntamento da segnare in agenda: quello di domani con il Cyber Monday, alias l’ultima occasione per accaparrarsi i propri pezzi preferiti approfittando di promozioni e prezzi speciali.

E se fosse proprio questa la giornata giusta per regalarvi finalmente quel paio di calzature che vi hanno fatto battere il cuore e che non vi siete più tolte dalla testa?

***A ogni look la sua scarpa! 5 abbinamenti da provare questo autunno***

Noi, nel dubbio, abbiamo passato in rassegna i modelli firmati da grandi griffe e catene low cost che sono ora in sconto, e abbiamo messo insieme una selezione di scarpe da comprare con il Cyber Monday che, ne siamo certe, vi conquisterà a prima vista.

Del resto, trovare un po’ di spazio per un nuovo paio non è mai un problema e sono tanti i modelli che possono fare comodo in questo periodo dell’anno. Su cosa orientarsi e cosa aggiungere subito in wishlist?

Dalle sneakers per il tempo libero e i weekend di relax, a ballerine e mocassini da sfruttare nel quotidiano, passando per stivali e stivaletti, un must dell’inverno, fino a pumps e slingback con il tacco, indispensabili in vista della stagione delle feste: ecco 7 proposte da mettere al volo nel carrello.

Scarpe: 7 modelli da puntare in occasione del Cyber Monday

GH BASS Mocassini in pelle lucida con cuori metallizzati (ora a 105€)

Credits: ghbass-eu.com

MANGO Stivali color cioccolato con kitten heels (ora a 79,99€)

Credits: shop.mango.com

LE SILLA Slingback in vernice con il tacco a spillo (436,80€)

Credits: lesilla.com

ADIDAS Sneakers Samba dai motivi animalier (ora a 84,50€)

Credits: adidas.it

BALDININI Décolleté in vernice bordeaux (ora a 241,50€)

Credits: baldinini-shop.com

UNISA Stivaletti in pelle con il tacco largo (ora a 143,92€)

Credits: unisa-europa.com

FRAU Ballerine a stampa cocco con doppio cinturino (ora a 132€)

Credits: frau.it

Foto in apertura: GettyImage