Ha il colore dell'autunno, un sapore quasi di dessert e meno calorie di una mela: la zucca è l'ortaggio dolce che può diventare l'alleata discreta della vostra linea.

Per 100 grammi di polpa fresca di zucca si viaggia in media tra le 20 e le 30 calorie, con oltre il 90% di acqua e pochissimi grassi. Numeri che la fanno entrare di diritto nel club degli alimenti ipocalorici, nonostante quel gusto dolce che la fa sembrare un dolcetto mascherato.

È proprio questo “paradosso” a renderla interessante per chi vuole alleggerire il piatto senza rinunciare al comfort del cucchiaio affondato in una vellutata fumante. Gestita bene, la zucca diventa un trucco stagionale per saziare di più, tagliare calorie e coccolare intestino e sistema immunitario.

Perché la zucca è così dolce ma ha pochissime calorie

La zucca appartiene alla famiglia delle Cucurbitaceae (come zucchine, cetrioli e meloni) e le specie più comuni in cucina sono *Cucurbita maxima*, *moschata* e *pepo*. Tutte hanno un punto in comune: una densità energetica bassissima.

In 100 grammi trovate circa 3-6 grammi di carboidrati totali, di cui solo 2-3 di zuccheri semplici. Il resto è quasi tutta acqua, con una quota discreta di fibre. Il palato però percepisce la zucca più dolce di quanto dicano i numeri, grazie al profilo aromatico e alla consistenza morbida.

Per capire il vantaggio pratico: 100 grammi di patate superano le 80 calorie, la pasta cruda sale a circa 350, il pane sta intorno alle 260. A parità di calorie, nel piatto entra molta più zucca rispetto a questi alimenti. Il risultato visivo è una porzione abbondante che appaga lo sguardo e lo stomaco.

Cosa c’è davvero in 100 grammi di zucca

Oltre alle poche calorie, la polpa porta in tavola un bel pacchetto di micronutrienti. Spiccano i carotenoidi, in particolare il betacarotene, precursore della vitamina A responsabile del colore arancione intenso.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, un apporto adeguato di vitamina A è essenziale per una vista normale, per il corretto funzionamento del sistema immunitario e per mantenere integri pelle e mucose, comprese quelle intestinali. La zucca contribuisce anche con un po’ di vitamina C, alcune vitamine del gruppo B e minerali come potassio, calcio, magnesio e ferro.

Le fibre, sia solubili sia insolubili, insieme alla grande quantità di acqua, aiutano il transito intestinale e forniscono “cibo” al microbiota intestinale. Gli esperti di nutrizione ricordano che una dieta ricca di verdure e fibre è collegata a un intestino più regolare e a un miglior controllo del peso.

Zucca che sazia: strategie per domare fame e voglia di dolce

L’abbinata acqua + fibre fa sì che la zucca occupi volume nello stomaco, con poche calorie. In pratica potete riempire il piatto, sentirvi piene, senza sforare la vostra dieta dimagrante.

Un esempio classico è la vellutata: usando abbondante zucca, altre verdure e magari una piccola porzione di legumi, si ottiene un piatto denso e appagante senza bisogno di panna o formaggi grassi. Un filo di olio extravergine a crudo basta a dare cremosità e a migliorare l’assorbimento dei carotenoidi.

La dolcezza naturale aiuta anche sul fronte “voglia di dessert”. Inserire la polpa frullata in torte, muffin o pancake consente di ridurre zucchero e grassi nell’impasto, mantenendo morbidezza e colore. Non si parla di dolci dietetici magici, ma di versioni più furbe di ricette che mangereste comunque.

Un’altra idea è usare la zucca per “allungare” i piatti a base di cereali: metà dose di riso, tanta crema di zucca e brodo vegetale leggero. Stesso volume nel piatto, ma meno calorie e una sazietà più duratura.

Come scegliere, conservare e cuocere la zucca per restare leggere

All’acquisto puntate su esemplari con buccia dura e integra, senza ammaccature, e peduncolo ben attaccato. In mano la zucca deve sembrare pesante rispetto alle dimensioni: è segno di polpa compatta, ideale per vellutate e risotti.

Intera, si conserva in luogo fresco e asciutto per settimane. Una volta tagliata, meglio tenerla in frigorifero ben coperta e consumarla in pochi giorni, oppure porzionarla e congelarla cruda a cubetti o già cotta. Avere sacchetti di zucca in freezer significa poter improvvisare un piatto “light” in dieci minuti.

Sul fronte cottura, le più interessanti per linea e nutrienti sono forno, vapore e padella con poco olio extravergine. La bollitura prolungata disperde vitamine idrosolubili nell’acqua, le fritture e i condimenti pesanti annullano il vantaggio calorico. Una piccola quota di grassi buoni - olio d’oliva, qualche noce o pochi semi di zucca - è invece utile per assorbire meglio i carotenoidi.

Porzioni, abbinamenti furbi e attenzioni a tavola

In un pasto bilanciato, una porzione di 200-300 grammi di zucca cotta può fare da contorno generoso o da base di un primo piatto. Abbinata a cereali integrali come farro, orzo o riso integrale e a legumi o proteine magre, diventa un piatto unico che sazia a lungo senza appesantire il conto calorico.

Per chi ha diabete o segue regimi a basso contenuto di carboidrati, gli specialisti consigliano di considerare la zucca come un ortaggio un po’ più ricco di zuccheri rispetto a zucchine o finocchi. Niente allarmismi: inserita nel contesto del pasto, con fibre, proteine e grassi buoni, il carico glicemico resta gestibile, ma quantità e frequenza vanno tarate con il medico o il nutrizionista.

Attenzione infine ai semi di zucca: sono interessanti per minerali e grassi insaturi, ma molto più calorici della polpa. Una piccola manciata sul piatto basta e avanza. L’idea chiave dell’autunno è questa: sfruttare la dolcezza della zucca per coccolarsi, lasciando che sia lei a tagliare le calorie al posto vostro.