Il tè matcha è finito al centro di un dibattito social sulla caduta dei capelli. Ma c'è davvero motivo di preoccuparsi? Ecco cosa emerge dalle evidenze scientifiche e quando è bene fare attenzione.

Vi sarà capitato di sorseggiare il vostro matcha latte guardando lo scarico della doccia con sospetto. Da mesi video e commenti raccontano di chi, dopo aver scoperto il matcha, giura di aver visto i propri capelli assottigliarsi e cadere di più.

La domanda è legittima, perché il matcha non è un semplice tè verde annacquato: è concentrato, contiene caffeina, polifenoli, tannini. E sì, alcuni di questi componenti possono interferire con nutrienti chiave per la salute dei capelli. Una recente revisione conferma che il rapporto fra matcha, assorbimento del ferro e hair loss è ormai oggetto di studio specifico. Ma questo non significa che ogni cappuccino al matcha sia un attacco diretto alla vostra chioma.

Da dove nasce la paura del matcha che fa cadere i capelli

Tutto è esploso quando un’imprenditrice beauty, Michelle Ranavat, ha raccontato in un video di aver collegato il suo matcha latte quotidiano a capelli più sottili e caduta aumentata. Il racconto era personale, ma i social l’hanno trasformato in “matcha = hair loss”, con effetto domino.

Il punto, però, è che la caduta dei capelli è quasi sempre multifattoriale. Esistono forme genetiche, come l’alopecia androgenetica, e forme reattive, come il telogen effluvium, in cui un forte stress fisico o psichico, un parto, una malattia, una dieta restrittiva o una carenza di ferro spingono molti capelli contemporaneamente nella fase di caduta. Attribuire tutto a una sola tazza di tè è comodo, ma raramente realistico.

Matcha, ferro e stress: cosa succede davvero ai follicoli

Partiamo dalle buone notizie. Il tè matcha è ricco di catechine, in particolare EGCG, potenti antiossidanti. Gli esperti di tricologia spiegano che queste sostanze possono ridurre lo stress ossidativo che danneggia i follicoli, migliorare la microcircolazione del cuoio capelluto e prolungare la fase anagen, quella di crescita attiva del capello. Alcuni studi sperimentali indicano anche che l’EGCG può modulare l’enzima che produce DHT, l’ormone coinvolto nella calvizie androgenetica. In teoria, quindi, il matcha ha più carte da “amico dei capelli” che da nemico.

Dove nasce il problema? Dai tannini e dalle catechine che, come in tutti i tè, si legano al ferro non-eme di origine vegetale e ne riducono l’assorbimento intestinale. In soggetti già a rischio, bere tè matcha insieme o subito dopo un pasto ricco di ferro può ridurre l’assorbimento anche del 60-70%. Questo non crea una carenza da zero, ma può peggiorare una ferritina già bassa.

I gruppi più vulnerabili sono le donne con mestruazioni abbondanti, chi segue un’alimentazione vegetariana o vegana, chi ha già diagnosi di anemia sideropenica, chi è in gravidanza o postpartum, e chi ha patologie intestinali o tiroidee. In questi casi, una carenza di ferro che si trascina per mesi può tradursi in capelli più sottili, fragili e in un telogen effluvium diffuso.

C’è poi il capitolo caffeina. Il matcha contiene circa 20-45 mg di caffeina per grammo. Con 2-3 grammi al giorno si arriva in media a 40-135 mg: meno di molte preparazioni di caffè. Tuttavia, se al matcha si sommano caffè, energy drink e poco sonno, la caffeina in eccesso può aumentare il cortisolo, l’ormone dello stress, e contribuire a una caduta reattiva in chi è particolarmente sensibile.

Dose giusta e qualità: quando il matcha resta un alleato

Le indicazioni che emergono dagli esperti convergono su una fascia di sicurezza piuttosto chiara: per un adulto sano, 1-3 tazze di matcha al giorno, pari a circa 2-3 grammi di polvere, sono considerate un consumo moderato. Oltre i 4-5 grammi quotidiani, soprattutto protratti nel tempo, aumentano le probabilità di effetti collaterali legati a caffeina e interferenza con il ferro.

Contano molto anche il momento e il contesto in cui lo bevete. Per proteggere i vostri livelli di ferro, la regola più semplice è questa: matcha a distanza di almeno 1-2 ore dai pasti principali, soprattutto se ricchi di ferro vegetale (legumi, cereali integrali, verdure a foglia verde). Nei pasti, invece, ha senso fare il pieno di vitamina C con agrumi, kiwi, rucola, peperoni, che migliorano l’assorbimento del ferro non-eme.

Altro tema spesso ignorato: la qualità. Matcha molto economico o di origine poco chiara può contenere residui di pesticidi, fluoro o metalli pesanti come piombo e cadmio, a seconda del suolo di coltivazione. Questi contaminanti, nel lungo periodo, possono interferire con tiroide, fegato e processi infiammatori, tutti fattori che hanno un impatto indiretto anche sui capelli. Meglio orientarsi su matcha di origine giapponese, biologico, da aziende che dichiarano controlli su metalli pesanti.

Bevete matcha e notate più caduta? I passi da fare

Prima di demonizzare la vostra tazza verde, può essere utile un mini check mentale. Da quanto tempo notate la caduta? È aumentata dopo un periodo di forte stress, una dieta drastica, una malattia, un parto, un cambio di terapia ormonale? Quante tazze di matcha (e quanto altro caffè) consumate davvero al giorno? Avete altri segnali di possibile carenza di ferro, come stanchezza marcata, fiato corto, unghie che si sfaldano?

Una strategia prudente può essere questa: per 4-8 settimane limitate il matcha a 1-2 tazze al giorno, lontano dai pasti, curate un’alimentazione ricca di proteine e fonti di ferro e inserite sempre vitamina C nei pasti vegetali. Se la caduta tende a ridursi, è probabile che abbiate semplicemente corretto un equilibrio delicato.

Se invece notate diradamenti evidenti, stempiatura rapida, chiazze senza capelli o una caduta che non si attenua, il passaggio successivo è rivolgersi a un medico o a un tricologo. Con loro potrete valutare esami come emocromo, ferritina, vitamina D, vitamina B12, zinco, ormoni tiroidei e, se necessario, assetto ormonale. Il matcha, in questo quadro, è solo un tassello: da modulare, ma raramente l’unico colpevole.