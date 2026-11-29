Strappare i capelli bianchi non li moltiplica come per magia, ma può regalare un problema molto meno poetico: il diradamento. Ecco cosa spiegano gli esperti.

La scena è familiare: vi lavate i denti, alzate lo sguardo allo specchio e tra le solite ciocche spunta un filo argentato. Il primo capello bianco. La mano corre alle pinzette prima ancora di ragionare.

Eppure, nella memoria, risuona l'avvertimento di nonne e zie: "Se ne strappi uno, ne crescono sette". Ma è davvero così? Per rispondere, abbiamo chiesto agli esperti di capelli cosa accade al follicolo e quali alternative avete.

Strappare i capelli bianchi: mito o realtà?

Partiamo dalla domanda che interessa a tutti: strappare i capelli bianchi ne fa davvero crescere di più? La risposta degli esperti è no. Ogni capello nasce da un singolo follicolo pilifero e quel follicolo può produrre un solo fusto alla volta. Se l'atto di strapparli li moltiplicasse, sarebbe già stata trovata la cura perfetta per il diradamento. In realtà, lo strappo non "contagia" i follicoli vicini né cambia il loro colore. Il vero rischio non è vedere spuntare nuovi bianchi, ma danneggiare in modo permanente il follicolo da cui avete appena tirato via il capello.

Perché i capelli diventano bianchi davvero

Per capire perché un capello diventa bianco bisogna scendere nel bulbo, la parte profonda del follicolo. Qui vivono i melanociti, cellule che producono melanina, il pigmento che colora capelli, pelle e occhi. Quando con l'età o per altri motivi i melanociti rallentano o si esauriscono, il fusto cresce privo di pigmento e appare grigio o bianco.

La regia è soprattutto genetica: per molte persone i primi fili bianchi tra i 30 e i 40 anni sono del tutto fisiologici. Si parla di canizie precoce quando compaiono in modo evidente prima dei 20-25 anni. In quel caso possono pesare anche stress cronico, fumo, poco sonno, carenze di vitamina B12, vitamina D, ferro, rame, zinco e alcune malattie autoimmuni o della tiroide. Se i bianchi sono numerosi in età molto giovane e compaiono sintomi come forte stanchezza o dimagrimento inspiegato, è prudente parlarne con il medico.

Cosa succede se strappate un capello bianco

Strappare i capelli bianchi significa sottoporre il follicolo a un micro-trauma meccanico. Il bulbo viene tirato con forza e il corpo reagisce con una piccola infiammazione locale. Se il gesto si ripete spesso, la struttura del bulbo si indebolisce: il capello che ricresce può risultare più sottile, fragile, talvolta più lento a crescere, e comunque resta bianco, perché i melanociti di quel follicolo hanno già esaurito la loro funzione.

Nel tempo, strappare sempre gli stessi capelli può portare alla formazione di tessuto cicatriziale dentro il follicolo. A quel punto il bulbo smette proprio di produrre nuovi fusti e sulla testa compare il classico piccolo "buco", un'area di diradamento localizzato.

Perché sembra che dopo lo strappo aumentino i bianchi

Se la leggenda "se ne strappi uno ne crescono sette" è sopravvissuta fino a oggi, è perché gioca su una coincidenza temporale molto convincente. Spesso il primo capello bianco viene notato quando il processo di incanutimento è già iniziato in diverse zone del cuoio capelluto, solo che gli altri fili chiari sono ancora pochi o nascosti. Nel tempo necessario al capello strappato per ricrescere, altri follicoli - indipendentemente da quello che avete fatto con le pinzette - possono aver smesso di produrre melanina. Il risultato è che vi sembra di aver scatenato un'epidemia di bianchi, mentre avete solo osservato un normale avanzare dell'età biologica dei vostri capelli.

Come gestire i primi capelli bianchi senza strapparli

Se strappare i capelli bianchi non è una buona idea, le alternative non mancano. Quando i fili sono pochi e isolati potete semplicemente tagliarli alla base con piccole forbici, lasciando intatto il follicolo. Per chi vuole mimetizzarli temporaneamente esistono mascara e spray per radici, utili per coprire la ricrescita tra una tinta e l'altra o per un'occasione speciale. In salone, colpi di sole mirati o un balayage leggero mescolano i primi bianchi al resto della chioma in modo molto naturale.

La cura passa anche da dentro. Una dieta varia che includa fonti di vitamina B12, vitamina D, ferro, rame e zinco sostiene la salute del capello, pur senza promettere miracoli sul colore. Ridurre il fumo, dormire meglio e gestire lo stress aiuta a contenere lo stress ossidativo, cioè quell'eccesso di radicali liberi che accelera tutti i processi di invecchiamento, compresa la canizie. Uno studio pubblicato nel 2021 su una rivista scientifica internazionale ha osservato che, in alcuni casi, singoli capelli grigi possono riacquistare un po' di pigmento quando diminuisce un periodo di forte stress, ma si tratta di eccezioni.

I nuovi sieri "anti-grey" lavorano su antiossidanti e minerali per sostenere i melanociti, ma le prove disponibili sono ancora limitate: meglio considerarli un aiuto cosmetico da valutare con il proprio dermatologo, non una bacchetta magica.