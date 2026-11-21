L'orzotto ai funghi porcini con caprino e levistico è un primo piatto perfetto per l'inverno: ecco ingredienti e procedimento dello chef

Quando le temperature si abbassano, i piatti che ci fanno venire voglia di metterci ai fornelli sono spesso quelli più semplici e confortanti. Zuppe, risotti e preparazioni cremose, da portare in tavola ancora fumanti e gustare con calma, magari durante una cena in compagnia.

Tra le ricette invernali da provare c'è anche l'orzotto con porcini e caprino, un primo piatto che prende ispirazione dalla cucina tradizionale dell'Alto Adige e la reinterpreta con un tocco contemporaneo.

A suggerircelo è lo chef Martino Longo dell'ADLER Dolomiti, storico resort nel cuore di Ortisei, in Val Gardena, che ha ideato una ricetta capace di valorizzare alcuni degli ingredienti più caratteristici della cucina di montagna.

Il protagonista è l'orzo perlato, utilizzato al posto del riso e cotto lentamente in un brodo aromatico preparato con i funghi porcini. A renderlo particolarmente cremoso sono il Parmigiano e il caprino fresco, mentre il levistico, un'erba aromatica conosciuta anche come sedano di montagna, aggiunge una nota fresca e intensa.

Il risultato è un primo piatto ricco di sapore, ideale per un pranzo della domenica o una cena invernale, che si può preparare anche a casa senza tecniche particolarmente complicate.

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Come preparare l'orzotto mantecato con porcini, caprino e levistico

La preparazione dell'orzotto con porcini e caprino ricorda quella di un classico risotto: l'orzo viene tostato e poi cotto aggiungendo gradualmente il brodo caldo, fino a ottenere una consistenza morbida e cremosa.

Il segreto della ricetta sta soprattutto nel brodo di funghi, che conferisce sapore all'orzo durante la cottura, e nella mantecatura finale con i formaggi. A completare il piatto sono i porcini arrostiti e il levistico, utilizzato sia essiccato sia fresco.

Ingredienti per 4 persone

320 g di orzo perlato

150 g di funghi porcini freschi

10 g di funghi porcini secchi

3 litri di acqua

1 cipolla bionda piccola

1 scalogno tritato

50 g di Parmigiano

80 g di formaggio caprino fresco

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Timo q.b.

Aglio q.b.

Porcini freschi e levistico per decorare

Procedimento

Preparate i funghi. Pulite i porcini e tagliateli a fette. Conservate gli scarti della pulizia per preparare il brodo, tenete da parte una parte dei funghi per l'orzotto e riservate le fette rimanenti alla guarnizione. Arrostite queste ultime con un filo d'olio extravergine di oliva, timo e aglio. Preparate il brodo. Sciacquate l'orzo sotto l'acqua corrente. Nel frattempo, portate a ebollizione 3 litri d'acqua con gli scarti dei porcini, i funghi secchi e la cipolla tagliata a metà. Lasciate sobbollire per circa 15 minuti. Iniziate la cottura dell'orzotto. In una casseruola fate appassire lo scalogno tritato con un filo d'olio extravergine di oliva. Aggiungete i porcini freschi tenuti da parte e cuocete per circa 5 minuti. Unite quindi l'orzo precedentemente sciacquato e lasciatelo tostare per 2 minuti. Aggiungete il brodo. Versate un mestolo di brodo caldo nella casseruola e proseguite la cottura come per un normale risotto, aggiungendo altro brodo man mano che viene assorbito. Lasciate cuocere per circa 25-30 minuti, fino a ottenere un orzotto morbido e cremoso. Mantecate. A cottura ultimata, aggiungete il Parmigiano e il caprino fresco, mescolando fino a ottenere una consistenza cremosa. Regolate di sale e pepe. Completate il piatto. Distribuite l'orzotto nei piatti e decorate con piccole quenelle di caprino fresco, aiutandovi con un cucchiaino. Aggiungete i porcini arrostiti, una spolverata di levistico essiccato e qualche foglia fresca della stessa erba aromatica.

L'orzotto è pronto per essere servito, preferibilmente ancora caldo. Per accompagnarlo, lo chef suggerisce un Pinot Bianco dell'Alto Adige oppure, per chi preferisce una bevanda analcolica, del mosto d'uva bianca non fermentato.