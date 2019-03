Un dolce al cioccolato davvero goloso, arricchito da verdura e frutta secca, di una morbidezza unica da portare in tavola come dessert o da gustare per merenda insieme al tè. Las torta soffice di cioccolato e carote, è facile da preparare e se vi piace potete decorarla con lamelle di mandorle tostate e palline di zucchero colorate.

75 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

250 gr carote

150 gr farina

40 gr cacao in polvere

5 gr lievito in polvere

125 gr mandorle in polvere

5 uova

120 gr zucchero a velo

150 gr burro





Come preparare la torta soffice al cioccolato e carote





1) Fate ammorbidire 150 gr di burro fuori dal frigo, lavate e sbucciate 250 gr di carote, grattugiatele sottili e scolatele per bene.

2) Prendete una terrina, amalgamate il burro con 120 gr di zucchero a velo e 40 gr di cacao in polvere, unite 1 uovo intero e 4 tuorli uno alla volta e tenete da parte gli albumi. Aggiungete 150 gr farina setacciata, 125 gr di mandorle in polvere, 5 gr di lievito in polvere e le carote. Montate gli albumi a neve e incorporateli al composto con movimenti delicati dall'alto al basso.

3) Preriscaldate il forno a 180°C, imburrate uno stampo e infarinatelo, versateci il composto e livellatelo con una spatola e infornate per 45 minuti.

4) Fatela intiepidire e sformatela sopra un piatto da portata, lasciatela raffreddare, cospargetela con cacao amaro in polvere e servite.