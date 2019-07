Addio doccia: oggi il vero lusso è concedersi un momento di relax in...vasca da bagno. Ecco i prodotti alleati della pausa rigenerante

La pausa rigenerante nella vasca da bagno vive un momento d'oro. Secondo una ricerca americana, il bagno è diventato il luogo privilegiato dove dedicare del tempo a se stessi, un lusso sempre più raro.

Schiuma, sali da bagno, oli corpo, maschere viso e candele profumate sono gli ingredienti magici di questo "pit stop" durante il quale cercare di dimenticare lo stress cittadino e gli impegni quotidiani.

Come sempre sono i social media a confermare il trend: su Instagram e Pinterest sono pubblicate migliaia di immagini in cui sono ripresi i dettagli del bagno, in particolare quando si tratta di candele, boccette glamour, oli e piccoli gadget (i fenicotteri rosa!) che rendono l'atmosfera speciale.

Se anche voi siete delle bath addicted, ecco i prodotti cocoon che non possono mancare a bordo vasca.

Questo dolce sapone profumato alla pesca e zucchero filato è ideale anche per le pelli più delicate.

Combinazione di zucchero e oli lenitivi, è sviluppato appositamente per nutrire e rivitalizzare la pelle secca. Arancia dolce e Legno di Cedro sono i due ingredienti naturali che assicurano una fragranza meravigliosamente calda.



Ispirato dai profumi tropicali dei ritiri yoga di Bali, è il trattamento post-yoga perfetto perché ricco di sostanze che alleviano i dolori muscolari e facilitano il recupero del corpo.

Candela profumata fiorita, racchiude note di rosa e viola leggere combinate con ricca ciliegia fruttata servita con riso morbido, note terrose e cremoso burro di iris.

Questa tazza decorata contiene nove stelle effervescenti alla fragranza Pillow Battle, da sciogliere nell'acqua del bagno per profumarla. Pronte per un favoloso momento di relax nella vostra vasca?



Delizioso sapone al cocco, rende la pelle più morbida e levigata. Contiene un mix di succoso mandarino, cocco, mandorla e vaniglia.

A base di argilla rosa e caolino, che assorbono le tossine e l’eccesso di sebo, purifica i pori in profondità mentre l'estratto di magnolia ha proprietà antibatteriche e il pantenolo ha effetti antinfiammatori.

Coccolate la vostra pelle con questo gel doccia goloso e floreale al profumo dalle note di caramello di Bonbon.

Anche questo olio è ideale dopo lo sport. Contiene una delicata ma efficace miscela di oli di cartamo, jojoba e rosa canina che nutrono e reintegrano la pelle stanca.

Maschera peel off, semplice da usare e divertente da preparare, contiene alginati, prodotti naturali dalle proprietà emollienti e idratanti, amido di riso (lenitivo), acido ialuronico (idratante) oltre all'estratto di mandorla, olio di oliva, babassu e girasole BIO.

Credit ph: Pexels.com