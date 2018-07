Lontana dalla terraferma, Mauritius è tra le mete in cui trovare il vero relax, tra trattamenti locali con ingredienti dell'isola e stagionali. E nel beauty-case, il necessario per far risaltare l'abbronzatura

Sperduta nell’Oceano Indiano, Mauritius è tra le mete più gettonate per la luna di miele. Ma non solo. Sicuramente romantica, l’isola è anche perfetta per rilassarsi e godersi del meritato relax; inoltre, il suo melting-pot culturale l’ha influenzata anche nel proporre trattamenti provenienti da differenti parti del mondo, orientali soprattutto, che si uniscono alle proprietà benefiche di fiori e frutti locali.

E per una fuga sull’isola, è necessario un bagaglio beauty che protegga dal sole e risalti l’abbronzatura oltre a un indirizzo benessere segreto dove rifugiarsi lontano da tutto e tutti.

U Spa Prince Maurice e Constance Belle Mare Plage



Novità dell’anno, da provare il Signature Spa Treatment della durata di 90 minuti al cui interno si possono provare i massaggi più famosi del menù trattamenti. Tra questi, il rituale ai piedi con scrub di foglie di curry e sale marino e un massaggio testa-spalle con movimenti lenti e circolari a base di olio detox al finocchio. Tutti i trattamenti sono effettuati con ingredienti naturali, fiori, piante e frutti, tutti originari dell’Oceano Indiano, per questo, a seconda della stagione, gli ingredienti base possono cambiare.

Sono da provare anche le coppette in rame, vere e proprie coppette tipiche dell’isola applicate partendo dai piedi e poi su per tutto il corpo dall’effetto riscaldante e quindi ancora più rilassante.



Nel menù sono presenti trattamenti come il massaggio balinese, quello ayurvedico, lo shiatsu e quello con pietre calde.

Graphic: Elisa Costa