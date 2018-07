Tra creme a base di erbe alpine e la Forest Therapy, il Trentino e la montagna si confermano meta benessere

Meta immancabile per molti che amano la montagna in estate, il Trentino Alto Adige ha fatto del concetto di benessere il suo mantra. Benessere che passa dalle lunghe passeggiate nella natura e tra le foreste e trattamenti con ingredienti naturali in spa sperduti tra boschi.



L’immancabile nel beauty-case? I solari specifici per l’alta quota, magari d’ispirazione vintage, un latte struccante e crema viso a base di erbe alpine, oli e creme defaticanti adatti dopo una lunga camminata. Tocco di vanità? Una BB Cream dall’effetto “pelle baciata dal sole” per un colorito salutare degno di Heidi!

L’esperienza da provare la Forest Therapy, Miramonti Hotel- Merano



Non un trattamento in spa ma una passeggiata, da soli o accompagnati, in mezzo alla foresta di conifere che circonda l’hotel. Camminando e facendo esercizi mirati, non solo si godono di benefici muscolari che aiutano a sciogliere le tensioni ma ci si rilassa completamente nel silenzio. Scientificamente provati, i benefici della Forest Therapy agiscono infatti sul sistema nervoso, sull'immunitario e sugli ormoni. Una camminata di massimo due ore in cui vengono utilizzati tutti i 5 sensi. Inoltre, tutta la spa è circondata dalla natura, la sauna finlandese è immersa nella foresta, l’infinity pool è sulle montagne e i percorsi sono tutti tra i boschi.

Graphic: Elisa Costa