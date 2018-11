Abbiamo selezionato i prodotti top low cost per una skincare routine bio economica che farà la differenza sulla vostra pelle

Orientarsi nel mondo dei cosmetici naturali e biologici non è sempre facile. Per riuscire a mettere insieme una skincare routine davvero efficace non è però necessario investire in prodotti molto costosi.

Volete scoprire le chicche budget friendly e assolutamente ecobio? Abbiamo selezionato per voi 20 prodotti top che vi stupiranno davvero, tutti sotto i 20 euro.

Un burro per rimuovere ogni traccia di trucco e impurità che si trasforma in olio una volta che si inizia a massaggiare sul viso. Contiene un complesso derivato dai frutti rossi ad azione antiossidante.



Gel detergente ad azione lenitiva e reidratante, a base di acqua termale, ottimo per le pelli disidratate e sensibilizzate da trattamenti troppo aggressivi.



Le maschere ai vari tipi di argilla sono un prodotto cult e vi innamorerete anche del gommage viso a base di argilla bianca, per esfoliare e purificare in tutta delicatezza.



Un detergente viso dalla formula cremosa e delicatissima, adatto alle pelli più secche che hanno bisogno di dolcezza anche durante la detersione.



Avete la pelle che si arrossa facilmente? Provate questo detergente in mousse con mucillagini di malva di derivazione biologica e tensioattivi non aggressivi.



Uno scrub con microgranuli biodegradabili nel rispetto dell'ambiente, adatto anche alle pelli secche. Contiene avena addolcente, burro di cacao nutriente e centella asiatica per promuovere il rinnovamento cellulare.



Ha una texture bifasica adatta a eliminare anche il trucco occhi più resistente e waterproof. Contiene idrolato di fiordaliso per lenire gli occhi particolarmente sensibili.



Un'idrolato di acqua di betulla adatto a riequilibrare le pelli miste o grasse, grazie alle sue proprietà astringenti che regolano la produzione di sebo. Si utilizza come un normale tonico.



Per chi ha la pelle secca, spenta e con segni di stanchezza, quest'acqua di bellezza ai fiori d'arancio è quello che fa per voi per un'azione rivitalizzante e decongestionante. Si applica qualche goccia sul viso deterso e si massaggia per qualche secondo.



Un siero concentrato di acido ialuronico di origine vegetale ottenuto da biofermentazione. Si può utilizzare puro o miscelato alla crema viso, per un'azione rimpolpante.



Un siero viso che rinforza la barriera cutenea grazie ai principi antiossidanti e combatte attivamente le imperfezioni, grazie a un'azione astringente e antibatterica.



Un siero che protegge la pelle del viso dall'inquinamento e dall'azione degli agenti esterni, come vento e smog. Contiene un'alga biologica e acido ialuronico per contrastare gli effetti dell'invecchiamento cutaneo.



Per chi ha un contorno occhi molto secco, questa crema è una coccola dalla texture ricca e nutriente, a base di olio di avocado elasticizzante.



Un'emulsione a rapido assorbimento per le pelli che tendono ad arrossarsi e con couperose. L'estratto di mirtillo rinforza la cute aiutandola a essere meno reattiva agli agenti esterni.



Un mix di 10 oli vegetali preziosi, tra cui olio di lampone e di olivello spinoso, per dare vita a un cocktail multivitaminico per una intensa azione antiossidante e antiage, per un viso più disteso e radioso.



Una maschera da notte che accelera e favorisce il turnover cellulare, per ritrovarsi al mattino con una pelle morbida, luminosa e completamente rinnovata.



Maschera per il viso da risciacquo a base di miele di manuka, nutriente e riequilibrante sugli stati infiammatori della pelle. Contiene inoltre argilla bianca per regolare l'eccesso di sebo.



Una coccola da regalarsi il weekend per eliminare dal viso i segni di stanchezza della settimana passata. Dopo l'uso, la pelle risulta più tonica, radiosa e fresca.



Non poteva mancare il burrocacao bio a base di oli vegetali, disponibile in 18 golosissime varianti.







Non dovrebbe mai mancare la crema mani nel vostro beauty kit da borsetta! Provate questa versione bio con estratti di mela renetta e calendula prodotti in Valle d'Aosta.



Credits Ph.: Unsplash - Artwork by Elisa Costa