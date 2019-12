Florena Fermented Skincare unisce efficacia e naturalità, attraverso un innovativo processo di fermentazione naturale, per un booster di effetto antiossidante

L'innovazione cosmetica non si arresta mai, rispondendo alle sempre più pressanti esigenze di naturalità, sostenibilità e performance. Avete sempre pensato che unire questi aspetti sia una bella utopia?

Oggi nasce Florena Fermented Skincare, un brand dal concept tutto italiano che unisce un approccio local, nel pieno rispetto della natura che ci circonda, alle più avanzate tecnologie, utilizzando un processo di fermentazione naturale per regalarci prodotti di skincare dall'effetto antiossidante potenziato, che rafforzano le difese della nostra pelle contro le aggressioni degli agenti esterni.

Volete saperne di più? Vi raccontiamo di cosa si tratta!

La fermentazione nella cura viso: tutto quello che c'è da sapere

La fermentazione è un processo completamente naturale che ha origini antichissime, non solo per quanto riguarda il mondo degli alimenti ma anche la cosmetica. Pensate che era conosciuta e praticata già ai tempi degli Egizi!



In cosa consiste questo processo? Durante la fermentazione, usata da Florena Fermented Skincare secondo le tecnologie più innovative, gli ingredienti naturali vengono trasformati in molecole nuove, dando origine agli attivi fermentati.

Ogni ingrediente naturale viene scelto e selezionato con cura, e ne vengono estratti i componenti principali. A essi vengono aggiunti degli agenti fermentanti naturali (ovvero dei microrganismi) per dare inizio al processo di fermentazione. Alla fine del processo - ogni ingrediente ha i suoi tempi di fermentazione - vengono filtrati gli elementi fermentati, trasformati e potenziati, che verranno poi inseriti nella formula naturale dei cosmetici finiti.





Natura e sostenibilità: i valori fondanti della cosmetica moderna



In natura esistono oli e fiori dalle eccezionali proprietà benefiche per la nostra pelle. I cosmetici Florena Fermented Skincare contengono dal 99,47% al 100% di ingredienti di origine naturale e ogni ingrediente viene selezionato con estrema attenzione per garantire una costante alta qualità.

Gli ingredienti d'elezione? Camelia Sinensis, Gelsomino, Elicriso, Olio di angelica, Olio di argan, Olio di cartamo e Olio d'oliva, le cui caratteristiche vengono trasformate e potenziate dal processo di fermentazione. Ognuno di essi viene selezionato e trattato nel rispetto dei requisiti COSMOS NATURAL, senza l'utilizzo di materie prime di origine animale,​​ siliconi,​ parabeni​, OGM​ o coloranti.

Una naturalità che trova pieno riscontro nell'attenzione verso il rispetto dell'ambiente. I vasetti sono realizzati con il 100% di plastica riciclata, dal peso di soli 7 grammi, per ridurre le emissioni di Co2, mentre le confezioni esterne sono composte da un minimo di 75% di carta riciclata.





Florena Fermented Skincare

Scoprite nella gallery tutti i prodotti della linea Florena Fermented Skincare!