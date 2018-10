Lo skincare scopre le 40enni: con esigenze tutte particolari, sono molti i prodotti beauty adatti alla loro pelle e necessità

Le 40enni si stanno dimostrando il gruppo demografico più seguito dal mondo del beauty. Giovani, scattanti, impegnate e sempre di corsa, amano prendersi cura di loro stesse e ritagliarsi dei momenti di pace a causa dello stress.



Non è un caso che questa fascia d’età, assieme a quella delle 30enni, sia ancora bersagliata da inestetismi cutanei e imperfezioni. Oltre a combattere anche con le prime rughe. Per questo molti marchi puntano su di loro con nuove linee viso più specifiche.

La pelle a 40 anni



Sfatiamo subito un mito: a 40 anni la pelle è -ancora- giovane. A dirlo è infatti la scienza che sottolinea come l’epidermide del viso compaia ancora soda e luminosa, stile di vita permettendo; ovvero fumo, stress, inquinamento, aggressioni dei raggi UV, mancanza di sonno e una scorretta alimentazione sono alla base dello stress ossidativo che trasforma le proteine in tossine.



Tutto ciò causa un rallentamento del ritmo del sistema cutaneo, quindi il ricambio cellulare inizia a essere più lento e l’epidermide inizia a perdere di idratazione e di collagene.

Per questo occorre iniziare a introdurre nella propria routine prodotti specifici e, oltre alla classica crema da giorno, cominciare a utilizzare -se non lo si è ancora fatto- quella notturna, il siero per potenziarne l’effetto e quelle per le zone più delicate come il contorno occhi e labbra.



Tutti estremamente idratanti, devono essere riempitivi dei primi segni del tempo, contenere ingredienti anti-ossidanti, come la vitamina E ed estratti vegetali, oltre agli omega 3 e 6 che sono fondamentali anti-age.

Ma, visto che le moderne 40enni hanno una vita stressante che si nota subito sulla pelle, è bene scegliere anche linee che combattono gli inestetismi cutanei.



Ovvero, è necessario scegliere prodotti astringenti che quindi assorbono ed eliminano il sebo in eccesso causato appunto da una vita sempre a cento all’ora. Solitamente questi sono tonici e lozioni post detergente che purificano, concentrati a base di acido salicilico che si possono stendere su tutto il viso o sull’imperfezione, crema dall’effetto mat che regina la produzione.

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Unsplash