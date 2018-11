Facili da usare ed efficaci: ecco i 10 sieri che non possono mancare nel nostro beauty case

Il siero viso è nella nostra beauty routine e i buoni motivi per usarlo ogni giorno, prima della crema, sono tanti. Ha una formulazione più leggera e concentrata e penetra più in velocità e in profondità nella pelle, rispetto a un soin viso. Ha una più alta concentrazione di ingredienti e permette di ottenere risultati visibili in tempi più brevi. In più, può risolvere problemi specifici della pelle, oltre a svolgere un'azione idratante e a lavorare contro i piccoli segni del tempo.





Ma quali sono i prodotti migliori da usare? Noi ne abbiamo provati molti e abbiamo scelto i 10 sieri viso di cui non riusciamo più a far meno. Scoprili con i nostri consigli.

Una vera e propria ricarica di acqua per il viso. Se avete bisogno di massima idratazione e se la vostra pelle è secca, questo è il prodotto consigliato. In più è delicato e, quindi, è ottimo per la cute sensibile.

Tra i migliori perché: ha una texture piacevole e idrata al massimo.

Concentrato di attivi, questo prodotto agisce su rughe, idratazione, luminosità e colorito. Dal profumo raffinato, è fondente come acqua sotto le dita e lascia una sensazione di leggerezza sulla pelle.

Tra i migliori perché: ha una texture ultra-fluida e garantisce risultati immediati.





Prodotto must della nuova linea Hydra Végétal, trattiene l'acqua nelle cellule della pelle grazie all'Acqua Cellulare di Edulis, coltivata in agricoltura biologica a La Gacilly.

Tra i migliori perché: versatile, facile da usare, ha una texture che si assorbe in un attimo.

Immerge la pelle in principi attivi marini e nell'energia riparatrice del Miracle Broth™ mentre le microgocce di The Deep Hydration Ferment, con una miscela interattiva di alga verde, marrone e rossa, penetrano rapidamente nella pelle, rivitalizzandola in profondità.

Tra i migliori perché: regala una pelle più compatta con un uso costante, mentre la texture fluida è molto piacevole.



A base di alghe biologiche e acido ialuronico naturale, protegge la pelle e agisce contro l'invecchiamento.

Tra i migliori perché: idrata e ha una profumazione e una texture morbida che creano addiction.

Bifasico ultra-concentrato, sfrutta le proprietà di 18 essenze naturali di piante officinali e distillate nella sua fase olio e unisce acido ialuronico di origine vegetale nella fase acquosa.

Tra i migliori perché: è delicato, si assorbe rapidamente e illumina la pelle. In più è adatto anche a quelle sensibili.

Formula ultra concentrata con il 10% di Rhamnose (zucchero antiossidante) associato ad Acido Ialuronico Frammentato, è ideale per contrastare la perdita di tono.

Tra i migliori perché: ha una texture che si assorbe facilmente e dona subito più compattezza alla pelle.

Dalla texture simile al gel, contiene esclusivamente tre principi attivi: acido lattobionico, antiossidante a effetto turgore, gluconolattone, ottimo per prevenire le macchie e glicerina vegetale che svolge un'azione nutriente.

Tra i migliori perché: ha un INCI (lista di ingredienti) promosso a pieni voti.

Stimola il microcircolo cutaneo, favorendo la sintesi di collagene ed elastina. Contiene il MicroCirculation+-complex™, un complesso di ingredienti attivi che riempie e distende le rughe, rendendo la pelle più tonica e levigata.

Tra i migliori perché: ha un effetto lifting immediato e, con l'utilizzo costante, garantisce una pelle più compatta.

Idrata a fondo grazie all'equilibrata struttura molecolare dell'acido ialuronico. Il risultato? Un viso più giovane, levigato e compatto.

Tra i migliori perché: contiene ingredienti naturali ed è molto efficace.

Artwork di Elisa Costa

Credit ph: Unsplash.com