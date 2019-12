In spray o da distribuire con un pennello, in gel o in crema, in stick per le zone più vulnerabili: le protezioni solari da portare con sè durante le vacanze invernali. Grazia.it ne ha selezionate 15

Vacanze in montagna o al caldo sole di qualche posto esotico? Oltre agli sci o al costume, da non dimenticare è la protezione solare. Il riflesso della neve infatti o anche le latitudine differenti dalla nostra aumentano l’effetto del sole sulla nostra pelle, che risulta quindi più “aggressivo”. Indispensabile quindi un fattore di protezione elevato, dal 30 in su, oltre che degli stick per zone sensibili soprattutto in montagna quando naso, orecchie e labbra sono le zone più esposte.

Pensato per le pelli particolarmente sensibili, questo solare è caratterizzato da una tecnologia lamellare che lo rende perfetto per i soli più estremi. Adatto per tutto il corpo, offre una protezione completa contro tutti i tipi di raggi, ha una texture in gel ed è altamente assorbibile così da non ungere anche i vestiti.

L’ingrediente principale di Caudalie, l’uva bio, è presente anche in questo solare che garantisce un’abbronzatura luminosa e molto duratura, oltre a permettere di prenderla in maniera graduale. 2 in 1, questo spray è perfetto dalla testa ai piedi, è adatto a tutta la famiglia e svolge anche le azioni protettive e lenitive assieme.

Per il viso e per il corpo, questa protezione è ideale per le vacanze al mare perché la formula è pensata per non avere nessun impatto sull’ambiente marino. All’interno il 30% di filtri in meno pur mantenendo lo stesso fattore di protezione, pari a 80 minuti, inoltre contiene di 72% di ingredienti naturali. La texture è leggera, si assorbe facilmente e al tempo stesso idrata, resistendo anche alla sudorazione.

In stick, crea uno scudo protettivo non solo contro i raggi UV ma anche contro lo smog e lo stress termico. All’interno la radice di tarassaco e l’estratto di abete rosso che svolgono un’azione antiossidante.

Pensato per le zone più vulnerabili, è adatto anche per la protezione di nei, cicatrici, macchie e tatuaggi; ha una texture semipermanente ed è pensato anche per le pelli particolarmente delicate dei bambini. Si applica 30 minuti prima dell’esposizione solare e dopo aver nuotato o sudato.

Trasparente e idratante, questa protezione si applica con il pratico pennello che permette di stenderla velocemente. Ideale per tutti i tipi di pelle, protegge fino a 12 ore ed è studiata per le zone più delicate di viso e corpo.

Asseconda la voglia di estate ed è perfetta per una vacanza al mare questa protezione solare a base di olio di monoi tahitiano che mantiene la pelle morbida ed elastica grazie alla vitamina E contenuta. Inoltre, l’aroma di fiori e frutti tropicali stimola i sensi e profuma la pelle di estate.

Ispirato al Borneo, e in particolare alle tradizioni di una tribù nomade, i Bajau, che utilizzano la curcuma come protezione dai danni del sole sul viso, grazie alle proprietà altamente curative di questa spezia. Per questo è stata scelta come ingrediente principale in questo solare ad alto spettro; la texture è leggera ed è adatta per essere utilizzata anche sul viso, compreso quello dei bimbi, oltre a non inquinare le acque.

Plant Stem Cell Antioxidant Sunscreen SPF30, Mádara



All’interno le cellule staminali di melissa donano una dose potente di antiossidanti che aiutano a combattere i radicali liberi, mentre l’olio di semi di lampone e la vitamina E potenziano l’effetto dell’SPF. Così facendo, questo solare previene scottature, secchezza, pigmentazione e invecchiamento.

Crema Solare Sensitive SPF30, LaVera



All’interno l’olio di girasole e di avocado adattano questa protezione alle pelli sensibili, garantendo così un’altissima tollerabilità cutanea. Inoltre offrono un’intensa idratazione e una protezione a tutti i raggi UV, oltre che una formula resistente all’acqua.

Molto alta, questa protezione solare è indicata per le pelli particolarmente chiare e sensibili, ed è adatta anche per chi pensa a un’esposizione solare molto intensa. La texture è cremosa e aiuta anche a idratare e rigenerare la pelle intensamente grazie all’estratto di edelweiss che, grazie al clima in cui vive, ha sviluppato dei meccanismi che l’aiutano ad affrontare il freddo, il vento e l’intensità dei raggi così da mantenere la pelle protetta a 360° e svolgere un’azione antiossidante.

Face Broad Spectrum Protection Sunscreen SPF 30, Susanne Kaufmann



Senza ingredienti chimici, questa protezione garantisce contro i danni dell’invecchiamento precoce. Adatto a tutti i tipi di pelle, soprattutto a quelle più sensibili, è una protezione pensata fin dai primi mesi di vita.

Studiata per proteggere le pelli più sensibili, caratteristica di questo solare è la presenza di due particolari ingredienti, l’aloe vera e il burro di karitè che grazie alle loro proprietà emollienti aiutano a mantenere la pelle idratata e protetta e combattono anche la formazione di radicali liberi. Inoltre stimola la produzione di melanina e blocca gli effetti negativi, anche a lungo termine, dei raggi UVA e UVB.

Invisibile e non appiccicosa, questa brume ha una texture che rinfresca e al tempo stesso protegge. Oltre che per riparare dal sole, è stata pensata in alternativa all’utilizzo delle acque termali grazie a un polisaccaride che mantiene elevato il livello di idratazione mentre la vitamina H rinforza la struttura cutanea, illuminando la pelle e mantenendo la lungo l’abbronzatura.

Adatto per tutte quelle zone spesso dimenticate, orecchie, naso, collo del piede, questo stick assicura una protezione ottimale dei raggi UVA e UVB sia lunghi che corti. Inoltre, grazie al pre-tocoferil contenuto, svolge un’azione antiossidante e ha una consistenza non grassa, che rimane trasparente all’applicazione.