Anche quest'anno Eau Thermale Avène sensibilizza sull'importanza della prevenzione con il patrocinio della Società Italiana di Dermatologia



Il sole è l'alleato del buonumore e del benessere, ma quando ci esponiamo è di fondamentale importanza essere consapevoli dei rischi che comporta l'esposizione solare.

Utilizzare la giusta protezione solare per il nostro tipo di pelle è indispensabile per aiutarci a prevenire i danni, spesso anche molto gravi, per la nostra salute.

Infatti, come ha ribadito Piergiacomo Calzavara-Pinton, Direttore Clinica Dermatologica, Spedali Civili di Brescia:



"I tumori della pelle, come carcinomi e melanoma, sono di gran lunga i tumori più frequenti nella popolazione e la loro incidenza è in continua crescita. Se trascurati possono crescere e imporre, poi, interventi chirurgici importanti e anche costare la vita."



Per questo motivo, Eau Thermale Avène vuole incrementare la consapevolezza sull'importanza della prevenzione quando parliamo di esposizione solare, attraverso una corretta informazione.

Con il patrocinio di SIDeMaST, Società Italiana di Dermatologia, sarà possibile per il secondo anno, dal 3 al 29 Giugno 2019 su 30 treni Frecciarossa che percorrono le tratte Milano - Roma, Torino - Venezia, Milano – Napoli e Milano – Bari, ricevere una consulenza dermatologica e un controllo dei nei, il tutto gratuitamente, previa prenotazione.