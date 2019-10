Che cos’è il microbiota cutaneo di cui tutti parlano? E a cosa servono probiotici e prebiotici nello skincare? Ve lo spieghiamo noi!

La superficie cutanea, anche quando la pelle è perfettamente pulita, ospita un’ampia popolazione di batteri il cui obiettivo è conservare lo stato di salute della cute: il termine corretto è microbiota cutaneo. Se il microbiota perde il suo equilibrio - quindi si alterano i batteri "buoni" - ci possono essere dei problemi. Vediamo quali (e come risolverli).

Probiotici e prebiotici: perché fanno bene alla pelle

Rossore, pizzicore, acne e altre manifestazioni sono le conseguenze dell'alterazione del microbiota. La soluzione per lo skincare è nei probiotici che fortificano la pelle e riducono la reattività cutanea.

I probiotici sono i microrganismi che compongono la flora batterica e che aiutano il nostro corpo a proteggersi contro le aggressioni esterni, a partire dall'intestino, fulcro della nostra difesa immunitaria. Per rafforzare il microbiota sono stati formulati prodotti con prebiotici: estratti di fibre che stimolano la crescita o l'attività dei batteri “buoni”. Questo è ciò che ha decretato la ricerca scientifica alla quale l'industria cosmetica fa riferimento nella formulazione di prodotti per la pelle con pre e probiotici il cui obiettivo è, appunto, avere una cute più sana.

Ecco alcuni prodotti con prebiotici e probiotici da inserire subito nella vostra beauty routine.

Ricco in Vitamina C (5%) e retinolo, che stimolano la formazione di collagene e aumentano il turnover cellulare, questo siero agisce in profondità svolgendo un'azione levigante, rinnovatrice e illuminante mentre i pre e probiotici contenuti nella formula mantengono l’ottimale equilibrio della pelle, proteggendo il microbiota cutaneo e prevenendo i segni dell'invecchiamento.

Crema viso rassodante elasticizzante, aiuta a rallentare il rilassamento cutaneo di viso e collo. Promuove la corretta architettura delle fibre elastiche mantenendo la struttura dei tessuti. Migliora elasticità e tono della pelle, riducendo i segni dell'invecchiamento cutaneo.





Arricchito con ingredienti detergenti dermo-compatibili e agenti idratanti, rimuove le impurità senza causare irritazione e preserva l’idratazione della pelle.



Ideale come trattamento SOS localizzato per le aree del viso più delicate e soggette ad arrossamenti grazie alla sua texture ricca e nutriente, è la soluzione per fortificare le pelli sensibili, disidratate o irritate grazie all'azione dell'Olio di Marula, di Sesamo, di Jojoba e di Mandorla e del prebiotico naturale fondamentale per la difesa immunitaria della cute.

Ultra-idratante e ricca di ingredienti fortificanti, Diamond Cocoon Ultra Rich Cream ha una formula prebiotica progettata per riparare e rafforzare la barriera cutanea e fortificare la pelle dalle aggressioni esterne.

Riduce le rughe, rafforza l'elasticità della pelle e la barriera cutanea grazie all'azione dell'olio di semi di Ribes nero, di semi di Girasole ed estratto di Cardiospermo, mentre il fermento probiotico stimola l'autorinnovamento cutaneo, aumentando lo spessore dello strato superiore dell'epidermide.

Questa sheet mask racchiude il potere di giovinezza del famoso siero i cui preziosi estratti di probiotici regalano una pelle più levigata e rimpolpata.





Lussuoso detergente che aiuta a purificare e infondere nell'epidermide i probiotici necessari a supportare le difese naturali, a contatto con l’acqua si trasforma in schiuma per una pulizia profonda della pelle.

Maschera liquida a doppia azione e lozione trattante infusa di una miscela di sostanze botaniche energizzanti, combatte i segni visibili dell’invecchiamento per un aspetto più levigato, rassodato e luminoso.

Credit ph: Pexels.com