Si possono spruzzare e stendere su viso, capelli e corpo, si assorbono facilmente e lasciano la pelle perfettamente idratata e morbida: ecco i migliori da provare

Alla ricerca di un prodotto 2 in 1 o anche, perché no, 3 in 1 da utilizzare su corpo, viso e capelli? Puntate tutto sull’olio multitasking, un alleato prezioso dalla testa ai piedi. Come sceglierlo? Grazia.it ne ha selezionati 11 da provare subito.

Perché usare un olio multitasking?



Prima di tutto perché è un prodotto altamente idratante, quindi adatto praticamente tutto l’anno: in inverno perché la pelle è molto secca mentre in estate dopo l’esposizione solare. L’olio infatti crea una sottilissima pellicola idrolipidica sull’epidermide aiutandola a disidratarsi e seccarsi più lentamente rispetto alle creme tradizionali. Per questo motivo lascia quindi la pelle più tonica ed elastica; questo vuol dire che è un prodotto adatto per il viso, soprattutto se si ha un’epidermide secca e adatto per la routine serale perché non solo aiuta la compattezza ma anche il rinnovamento cellulare.

Ma è indicato anche su tutto il corpo per alcune problematiche come le smagliature, l’azione elasticizzate permette infatti di prevenirle in determinati momenti della vita, per esempio dopo una gravidanza quando la pelle è più provata. E poi sulle unghie perché le rinforza eliminando le cuticole.



E per i capelli? È adatto anche per le chiome soprattutto per quelle più secche: gli impacchi oltre ad aiutare a evitare l’effetto crespo, donano maggiore lucidità al fusto.



Un ultimo consiglio: avete paura che possa ungere troppo? Benché le nuove texture siano ultra performanti e a rapidissimo assorbimento, mixatelo con la crema abituale, una scelta consigliatissima per un'azione d’urto di idratazione.

Oli multitasking per viso, corpo e capelli Huile Orchideé Bleue , Clarins

Creato per quando la pelle è messa a dura prova tra sole, ore piccole e fumo, questo olio è pensato per il viso ma è adatto anche per tutte le zone in cui c’è bisogno di un’idratazione extra. All’interno olio di rosa, patchouli e orchidea. Creato per quando la pelle è messa a dura prova tra sole, ore piccole e fumo, questo olio è pensato per il viso ma è adatto anche per tutte le zone in cui c’è bisogno di un’idratazione extra. All’interno olio di rosa, patchouli e orchidea.

Elisir di Monoi , Rene Furterer

Spruzzato si sente il profumo della Polinesia. Adatto per viso, corpo e capelli, si assorbe velocemente, è molto nutritivo e comprende 5 oli vegetali molto nutrienti e idratanti.

Côte d’Azur Luminous Hair & Body Oil , Oribe

Profuma di Costa Azzurra grazie al mix di bergamotto, gelsomino e legno di sandalo; nella formula anche gli oli di mandorla, jojoba e argan che aiutano a donare elasticità e luminosità a pelle e capelli. Profuma di Costa Azzurra grazie al mix di bergamotto, gelsomino e legno di sandalo; nella formula anche gli oli di mandorla, jojoba e argan che aiutano a donare elasticità e luminosità a pelle e capelli.



The Revitalizing Oil , Darphin

Un super concentrato composto dal 98% di ingredienti naturali, questo olio aiuta a rivitalizzare la pelle e i capelli ed è adatto durante tutto l’anno.

Un super concentrato composto dal 98% di ingredienti naturali, questo olio aiuta a rivitalizzare la pelle e i capelli ed è adatto durante tutto l’anno.

Hair and Body Oil , Frederic Malle

Novità del marchio, aiuta a profumare e idratare la pelle e può essere applicato anche sui capelli, in modo particolare sulle punte.

Novità del marchio, aiuta a profumare e idratare la pelle e può essere applicato anche sui capelli, in modo particolare sulle punte.

Replenishing Treatment Oil , Shiseido

Composto da 5 oli essenziali, tra cui quelli di primula, di jojoba e di cartamo, aiuta a ristrutturare la pelle di viso e corpo e a rendere i capelli più morbidi combattendone l’aridità.



/ 6 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...