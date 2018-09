Per il corpo, il viso e i capelli: l'olio di mandorle è adatto per tutto il corpo, naturale, nutriente, svolge due principali azioni, anti-age e anti-smagliature

Conosciuto già nell’antica medicina cinese, in quella greco-persiana e come ingrediente dei trattamenti ayurvedici, l’olio di mandorle è uno degli ingredienti beauty naturali più adatti per il mantenimento della compattezza epidermica. Non a caso quindi è molto consigliato anche durante la gravidanza, proprio perché aiuta l’epidermide a non perdere elasticità e tonicità. Non solo, è adatto per le pelli del viso particolarmente secche e per i capelli.

Le proprietà e gli usi dell’olio di mandorle dolci



Spremuto a freddo, cioè con spremitura dei frutti senza l’uso di solventi, quest’olio è ottenuto dalla classica mandorla dolce. Ricco di proprietà, tra cui antiossidanti, antismagliature e antirughe, all’interno di questo olio sono presenti le vitamine A, D ed E, oltre all’acido oleico e linoleico.

Usato anche a scopo alimentare, l’olio di mandorle dolci è però ottimo anche a livello cosmetico: le sue particolari proprietà lo rendono perfettamente compatibile per la pelle particolarmente secca di natura, soprattutto quella del viso, e adatto a nutrire tutte le zone più ruvide del corpo, talloni e gomiti in primis.

Per questo è anche un perfetto doposole perché oltre a eliminare desquamazioni, allevia e lenisce rossori e irritazioni mantenendo quindi l’abbronzatura più a lungo. E, vista la proprietà altamente nutritiva e idratante, è ideale anche come anti-age e tonico epidermico, sia per il corpo, è molto consigliato in gravidanza per evitare smagliature o cedimenti proprio perché naturale, sia per i visi particolarmente segnati dall’età. Non solo, ma visto il suo particolare aroma, rilassa l’organismo e la mente ed è ideale anche per essere massaggiato sul corpo, per alleviare tensioni muscolari e irritazioni epidermiche.







Un altro uso dell’olio di mandorle è quello per i capelli, il cui modo migliore è applicarlo sulla chioma asciutta, un po’ come si fa con la maschera, lasciandolo in posa per 30 minuti una volta alla settimana: l’olio infatti penetra nel fusto e nella cute andando a ricompattare la struttura, nutrendo il cuoio capelluto, eliminando le doppie punte, rendendo lucida la chioma ed eliminando impurità e l'eventuale forfora.

