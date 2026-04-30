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In 100 grammi di zucchine crude ci sono in media 15-20 calorie. Praticamente niente, soprattutto se pensate che nello stesso peso di pasta secca le calorie superano tranquillamente quota 280. Eppure, quel verde apparentemente innocuo riesce a riempire il piatto (e lo stomaco) con una soddisfazione che a dieta torna comodissima.

Chi segue un regime ipocalorico conosce bene la sensazione: porzioni ridotte, piatti tristi e la fame che torna dopo un’ora. Le zucchine cambiano le regole del gioco, perché uniscono pochissima energia, acqua, fibre e una versatilità che in cucina è oro.





Perché le zucchine saziano con pochissime calorie

Le zucchine sono composte per circa il 95% da acqua. Questo significa che occupano spazio nello stomaco senza “pesare” sulla quota calorica della giornata. A questo si aggiunge una piccola ma preziosa quantità di fibre, soprattutto nella buccia, che contribuisce al senso di pienezza.

Tradotto nel piatto: con 300 grammi di zucchine arrivate a circa 50-60 calorie. La stessa “montagna” di pasta, pane o riso porterebbe il totale a diverse centinaia di calorie. Giocare con il volume è una delle strategie più semplici per sentirvi sazie riducendo l’energia totale del pasto.

In genere una porzione di verdura cotta va dai 150 ai 200 grammi. Con le zucchine, grazie al profilo così leggero, si può salire un po’ di più, sempre inserendole in un contesto di alimentazione equilibrata. Gli esperti di nutrizione ricordano che riempire metà del piatto con verdure è uno dei trucchi più efficaci per controllare il peso nel tempo.





I benefici per linea, intestino e cuore

Il potere saziante non è l’unico motivo per coccolare le zucchine. Le fibre favoriscono un transito intestinale più regolare e aiutano a prevenire la stitichezza, soprattutto se nella dieta non abbondano frutta e altre verdure. La polpa è morbida e, con cotture semplici come vapore o padella con poca acqua, risulta facilmente digeribile anche per chi ha lo stomaco delicato.

Sul fronte “cuore”, le zucchine portano in tavola una buona dose di potassio e pochissimo sodio. In un’alimentazione ricca di vegetali, questo equilibrio favorisce un miglior controllo della pressione arteriosa e del peso corporeo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea da anni come un adeguato consumo quotidiano di frutta e verdura sia associato a un minor rischio di malattie cardiovascolari, e le zucchine sono un modo pratico per aumentare le porzioni giornaliere.

Non manca il capitolo antiossidanti: carotenoidi come luteina e zeaxantina, vitamina C e piccole quantità di vitamina A contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Occhi, pelle e sistema immunitario ringraziano, soprattutto se scegliete zucchine fresche, di stagione e con cotture delicate.





Come cucinarle per restare leggere senza rinunciare al gusto

Lo stesso ortaggio che vi fa sentire leggere può trasformarsi in una bomba calorica se finisce a mollo nell’olio o sommerso dai formaggi. Il segreto è tutto nel metodo di cottura e nei condimenti.

Da privilegiare:

- cottura al vapore, che preserva vitamine e consistenza morbida;

- padella con poca acqua o brodo, tante erbe aromatiche e un filo di olio a fine cottura;

- forno, per teglie di verdure e “finti gratin” con poco pangrattato e formaggio dosato;

- consumo a crudo, in insalata o carpaccio, con olio, limone, menta o basilico.

Da tenere come eccezione la frittura, perché aumenta in modo netto calorie e grassi. Tre errori tipici che rovinano le buone intenzioni:

- soffriggere le zucchine in molto olio, magari a lungo;

- panature spesse e croccanti ovunque;

- abbondanza di formaggi grassi e affettati in torte salate e rotoli.

Un accenno anche alla scelta: meglio zucchine medio-piccole, con buccia liscia, soda e senza ammaccature. In frigorifero, nel cassetto delle verdure, si conservano bene per 3-4 giorni, non lavate, in sacchetti forati.





Idee veloci che saziano con poche calorie

Per trasformare la teoria in cena, bastano pochi abbinamenti furbi. L’idea è usare le zucchine come “base volumizzante” del piatto, aggiungendo una quota di proteine e una piccola porzione di carboidrati complessi.

Qualche esempio:

- Pasta zucchine e gamberi: molte zucchine a rondelle in padella con aglio e prezzemolo, una parte frullata per creare una crema, pochi gamberi saltati e una porzione moderata di pasta, meglio se integrale.

- Carbonara di zucchine: uova e formaggio come da tradizione, ma poca pancetta (o nulla) e tante zucchine saltate, così la quantità di pasta può ridursi senza perdere soddisfazione.

- “Spaghetti” di zucchine: metà piatto di spirali di zucchine, metà di pasta vera, con lo stesso condimento. Visivamente è un piatto abbondante, ma con meno calorie e più fibra.

Per i secondi:

- Zucchine alla pizzaiola: fette spesse cotte in padella con passata di pomodoro, origano, capperi e qualche dadino di mozzarella. Con un po’ di pane integrale diventano un piatto unico equilibrato.

- Crocchette di zucchine e ricotta: al forno o in padella antiaderente con pochissimo olio, accompagnate da un’abbondante insalata.

Come contorno o antipasto, le zucchine marinate sono perfette: alla griglia o in padella rovente, poi condite a freddo con aceto, aglio, menta e un filo d’olio.





Quando fare attenzione alle zucchine

Le zucchine sono in genere ben tollerate, ma qualche accortezza non guasta. Un sapore insolitamente amaro può indicare la presenza di cucurbitacine in quantità elevate, sostanze potenzialmente tossiche: in quel caso è prudente evitare il consumo.

Esistono rari casi di allergia crociata con altre cucurbitacee, come zucca o cetriolo. Chi segue diete povere di potassio o ha patologie renali e cardiache specifiche dovrebbe confrontarsi con il proprio medico o nutrizionista prima di incrementare molto la quota di verdure ricche di questo minerale. Anche l’aumento di fibra va fatto con gradualità, per ridurre il rischio di gonfiore o fastidi intestinali.