Le mani sono la parte più esposta ai primi freddi: screpolature e secchezza sono molto frequenti. Ecco come prevenire con i prodotti giusti per poter sfoggiare mani effetto velluto

Il segreto è agire d'anticipo. E quindi scegliere la crema mani che ci accompagnerà per tutto l'inverno. Perché lo sappiamo: la stagione più fredda dell'anno non concede sconti e colpisce soprattutto le zone più esposte come le mani. Secchezza e screpolature sono la conseguenza più o meno immediata. In realtà, non sono solo il vento e il freddo a danneggiare la pelle delle mani. La situazione peggiora quando usiamo detergenti e solventi aggressivi. E se nella routine mancano soluzioni idratanti e nutritive per mani e unghie, il danno è fatto. Prima di riparare, sempre meglio prevenire. Come?Con la migliore crema mani ovvero quella giusta per voi.

Crema mani: perché usarla

Le mani sono la prima parte del corpo a invecchiare. Questo perché la pelle del dorso, delicata e sottile, è sempre esposta alle aggressioni esterne ed è quindi più soggetta a disidratazione. Oltre al vento e al freddo nei mesi invernali, anche l'uso di disinfettanti può accelerare l'invecchiamento precoce della pelle delle mani. Con il passare del tempo, a causa di tutti questi fattori, la cute si assottiglia sempre di più e appaiono anche le prime macchie scure. Prendersi cura delle mani è fondamentale: come gesto di routine durante la giornata o come ultimo pensiero prima di andare a dormire, una crema mani anche abbinata a una maschera nutriente per le mani è un prodotto che non può mancare nel beauty case. Anti-età, idratante, nutriente: sono queste le caratteristiche delle creme mani. Come per i trattamenti viso, per ogni esigenza c'è una proposta specifica. Ecco 16 prodotti fra cui scegliere: date un occhio per scoprire il trattamento mani più adatto a voi.

L’SOS per pelli particolarmente secche e stressate con Calendula bio e burro di Karité bio. La Calendula bio ha un effetto calmante e il Burro di Karitè agisce come scudo protettivo fornendo idratazione e nutrimento.

Contiene un complesso di quattro antibatterici naturali per proteggere, nutrire e igienizzare.

Crema per pelle sensibile, molto secca o screpolata, ha una texture ricca ma non grassa e di facile assorbimento. Con Burro di Karitè al 20% ed Estratto di Schisandra Chinensis, crea un film protettivo di lunga durata che protegge dalle aggressioni esterne, nutre, idrata e ripara la pelle screpolata, restituendo comfort immediato ed elasticità.

Dona alla pelle 24 ore di idratazione e si assorbe rapidamente. La formula contiene il 98% di ingredienti di origine naturale; è arricchita con Aloe Vera Bio.

Mini crema per le mani formato travel. Idrata in profondità, lasciandole piacevolmente vellutate.

Emulsione leggera e vellutata, resiste al sudore. La formula, senza siliconi e con il 96% di ingredienti di origine naturale contiene un Complesso micro-repair che favorisce una doppia azione riparatrice e anti-batterica, Diglicerina (idrata la pelle senza effetto “sticky” appiccicoso) e olio di cocco, ricco di acidi grassi essenziali, che ripristina la componente lipidica.

Crema perfetta per proteggere le mani e mantenere la pelle morbida, liscia e nutrita, contiene olio di rosa canina, ricco di omega, e il burro di semi di cacao idratante che si fondono con i minerali tonificanti del Mar Morto per mantenere la pelle morbida. La sua formula si distingue per la fragranza delicata e confortante a base di tè bianco e neroli.

Ideata per aiutare a rigenerare la pelle delle mani durante la notte, contiene un cocktail di ingredienti ricchi di nutrienti a rapido assorbimento ed è arricchita da otto i componenti idratanti ed emollienti come il burro di Karité, il burro di cupuacu, la glicerina e l’estratto di lampone che rendono le mani più idratate e morbide.

Genera a fondo la pelle attraverso ingredienti naturali come l’estratto di cetriolo che idrata lasciando le mani morbide e lisce e alla Vitamina E che con le sue proprietà antiossidanti previene secchezza e arrossamenti.

Particolarmente indicata in presenza di screpolature, secchezza e rossori, contiene miele millefiori, vino rosso, olio extra vergine di oliva, urea, pantenolo (o pro-vitamina B5), vitamina E acetato, burro di karité e un agente emulsionante derivato dall’olio di oliva.

Questa crema mani al profumo di fresia è l’ideale per idratare e nutrire le mani in ogni momento della giornata.

Dona sollievo alle mani secche e screpolate, grazie ai suoi componenti principali: il suo complesso di Ceramidi agisce sinergicamente imitando la struttura lipidica dello strato esterno della pelle, per una maggiore idratazione e protezione e ripristinando la barriera cutanea; l'Acido Ialuronico assorbe e trattiene l'acqua sulla superficie cutanea, svolgendo un’azione che contrasta la disidratazione e proteggendo la pelle grazie alla sua azione filmante; il complesso lipidico di Avena ripara e rinnova la barriera lipidica della pelle; infine la Vitamina E allevia e ammorbidisce la cute secca e ruvida.

Per mani morbide, lisce, luminose, con una pelle compatta e più uniforme. Basta indossare i guanti, massaggiare il trattamento per farlo aderire bene alle dita, lasciarlo in posa 15 minuti. Una volta sfilati i guanti, fate penetrare bene il prodotto in eccesso, anche intorno alle unghie, per ammorbidire le cuticole. Nella formulazione troviamo burro di Karitè, l’olio di mandorle, l’urea, la vitamina E, l’olio di cotone e la glicerina vegetale.

Ricca di vitamina B5 e vitamina E, leviganti della pelle, idratante burro di karité e olio di Argan, glicerina e aloe vera lenitiva, questo trattamento ripara la pelle dagli sbalzi termici.

Siero mani anti-macchie a base di vitamina B3, è arricchito con estratti antiossidanti di zafferano, prezioso alleato contro i radicali liberi e l’invecchiamento. Uniforma e illumina l’incarnato delle mani, grazie anche all’azione idratante ed emolliente del pantenolo.

Ideale contro la pelle secca, disidratata, screpolata e sensibile, cura anche la pigmentazione irregolare della pelle, causate dall'esposizione ai raggi UV e dall'inquinamento. Contiene burro di Karitè e pantenolo, un agente idratante naturale in grado di lenire la pelle irritata e niacinamide, un ingrediente noto per correggere l’iperpigmentazione e ripristinare i livelli di idratazione cutanea.

Arricchita con olio di fico d'India biologico, questa crema mani nutriente, certificata biologica, nutre in profondità e riduce la sensazione di secchezza.

