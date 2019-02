Una selezione delle migliori creme mani del momendo, dedicate alle pelli secche e screpolate

La migliore crema mani screpolate? Quella che si prende cura della pelle in maniera decisiva ma delicata, offrendo sollievo e riparazione.

Le creme mani riparatrici del momento si avvalgono di burro di karité, acido ialuronico e ceramidi per offrire un effetto sublimato.

Scoprite le creme mani migliori per pelle secca, screpolata e irritata: trovate la migliore per voi qui di seguito.

Con la sua formula ricca con il 25% di burro di karité bio questo balsamo labbra si prende cura delle mani screpolate giorno dopo giorno, riparandole e lenendole.

Burro di karité, the verde e glicerina per una formula composta al 96% da ingredienti naturali, combinati tra loro per ammorbidire e proteggere le mani senza ungere.

Acido ialuronico e attivi anti età per un effetto non solo idratante ma liftante delle mani. Con un utiizzo continuativo le mani risultano più lisce, levigate e luminose.

Pelle morbida, elastica e vellutata con questo trattamento mani restitutivo. Ripristina il film idrolipidico e protegge la pelle delle mani da agenti atmosferici e sostanze aggressive.

Un balsamo cremoso e profumato con estratti di violetta, avena e burri di cupuaçu e karité. L'effetto? Levigante e ammorbidente.

Ripara e protegge le mani secche e screpolate grazie alle ceramidi e alla tecnologia TME che offre un rilascio continuato degli attivi durante la giornata.

Edizione super limitata d'ispirazione fatata che idrata le mani e le profuma dolcemente, in pieno stile unicorno.

La pelle delle mani risulta fresca e setosa grazie all'azione di alghe marine, rosa di Gerico e olio di semi di jojoba.

Credits Ph.: Mondadori Photo / Artwork: Elisa Costa