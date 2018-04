Piccole dimensioni, grande effetto: lo skincare in microsfere potenzia gli ingredienti con risultati superiori per la pelle

Sensoriale, è il primo aggettivo che viene in mente quando si pensa a un prodotto di skincare in microsfere: la consistenza ricca infatti di capsule o granuli solletica il tatto e stimola l’epidermide.



Più che trend di stagione, si parla di una conferma di questa tipologia di texture che piace perché aumenta i benefici del trattamento. Ma come funzionano questi prodotti e qual è il loro potenziale?

L’ABC sulle microsfere



I prodotti di skincare in microsfere sono soprattutto di detersione e di idratazione-anti age: in questi due campi infatti questa particolare texture aiuta molto le due azioni. Le microsfere infatti hanno il grandissimo vantaggio di potenziare l’effetto degli ingredienti che le compongono.

Estremamente piccole, al tatto sono morbide e composte da gel o particolari alghe che si sciolgono una volta stese sulla pelle, queste microcapsule permettono di difendere i componenti dall’ambiente esterno, soprattutto sporcizia, batteri e inquinamento, così da garantire una prestazione ottimale del prodotto.



Non a caso, anche i packacing sono tendenzialmente ermetici così da evitare contatti con l’ambiente esterno.



Il loro segreto è quindi proprio questo: molte case cosmetiche scelgono questa particolare consistenza perché garantisce dei risultati maggiori rispetto a quelle più tradizionali.



Le microperle infatti conservano molto di più gli ingredienti e i loro benefici diminuendo quindi la presenza dei conservanti, necessari proprio per difendere i principi attivi.



Principi attivi che in queste consistenze sono presenti in quantità superiore in ogni singola microsfera rispetto alla più classica così da garantire un risultato superiore.

Le dimensioni ridotte delle microsfere, infatti, permettono loro di essere assorbite velocemente dalla pelle, di nutrirla e idratarla a fondo e di penetrare nelle linee d’espressione, garantendo così un maggior effetto rimpolpante e riempitivo.



Discorso simile anche per quanto riguarda gli scrub e i detergenti i cui microgranuli assicurano un’azione di detersione superiore eliminando in profondità tutte le impurità.

Photo Credit: Unsplash