Dalle proprietà tonificanti e purificanti, la menta è protagonista di uno skincare effetto ice perfetto per l'estate. E di un make up goloso e adatto a tutte

Una stagione color menta. Delicata, fresca e allegra, questa tonalità conquista il make up, grazie al suo essere passe-partout per tutte le tonalità naturali.

La pianta aromatica invece è protagonista dello skincare, oltre che della profumeria: estremamente profumata, la si trova soprattutto in maschere e detergenti viso grazie alla sua azione purificante che la rende ideale per le pelli miste e grasse.

Il suo essere invece estremamente rinfrescante la rende perfetta per combattere le alte temperature e all’interno di creme tonificanti e rassodanti per le gambe; l’azione fredda infatti stimola l’eliminazione delle tossine contribuendo a mantenere una pelle più soda.





Huile Confort Lèvres 06 Mint, Clarins

La texture è avvolgente e rinfrescante grazie al mentolo che aiuta a donare volume alle labbra che appaiono più piene e nutrite, oltre che rimpolpate e dall’effetto ice.

Gel Detergente Riequilibrante, Bionike

Pensato per le pelli miste-grasse, questo detergente purifica la pelle liberando i pori dall’eccesso di sebo. All’interno gli estratti di menta donano freschezza e una sensazione di pulito.

Artistique Eyeshadow, Surratt

In polvere, la gamma è composta da 48 nuance tra cui il verde menta dalla texture densa e dal colore saturo. La particolare formula giapponese permette di applicarli sia asciutti che bagnati.

Gel Detergente Bio, Melvita

Della linea Nectar Pur, pensata per riequilibrare le pelli miste e grasse e per detossinare dai danni di inquinamento e tossine, il gel è a base di olio essenziale di menta piperita dall’azione rinfrescante e riequilibrante, così da rimuovere l’eccesso di sebo e purificare la pelle.

Mattemoiselle Turks&Caisos, Fenty Beauty

Effetto mat a lunga tenuta, il colore è ispirato alle acque cristalline delle isole caraibiche, è molto ricco ma dalla texture cremosa, che non secca o sbava.

Trattamento Piedi Defaticante, Mediterranea

All’interno l’olio essenziale di menta, assieme a quello di eucalipto, aiuta a donare freschezza e sollievo dopo una giornata di camminata e dona una leggera profumazione. A ciò si aggiungono altri ingredienti dermopuricanti e rigeneranti.



Nail Polish Mint Paradise, Douglas Collection

Brillante e luminoso, questo smalto ha un colore molto saturo e una formula che garantisce una lunga durata e unghie curate.

Linea La Menta Acquatica, Klorane

Novità di stagione, questa linea ha come protagonista la menta acquatica, una particolare varietà in grado di depurare le acque stagnanti o inquinate. Per questa sua particolare proprietà è stata scelta per una linea detox per i capelli composta da shampoo, balsamo protettore e spray da spruzzare durante il giorno, tutti anti-pollution.

Ombretti Matte & Metal Melted, Huda Beauty

Dalla doppia texture, da una parte mat e dall’altra metallizzata leggermente glitterata, questi ombretti hanno una consistenza vellutata e garantiscono un risultato modulabile e che può essere applicato anche con le dita.

Firming Body Cream, Ahava

Anti-età, la menta contenuta aiuta a rinfrescare e soprattutto a rassodare così da ridonare tono e a ridefinire i contorni del corpo, così da rassodare, levigare e idratare la pelle.

Instamask, Sephora Collection

Novità estiva, questa maschera contiene menta piperita e ha una texture gourmand e masticabile che in pochi minuti dona una pelle tonica e soda.

Color Hit Nailpolish Smalto, Sephora

Dalla tenuta di 5 giorni, questo smalto si arricchisce di tonalità allegre e prettamente estive come il menta dal risultato extra brillante.

Tea&Mint Natural Liquid Soap, Yope

L’estratto di menta all’interno, assieme a quello di tè verde, aiuta ad alleviare le irritazioni, gli arrossamenti e la sensazione di calore grazie anche alle vitamine C e K tra le proprietà. Della linea anche la crema mani.

Gel SOS Anti-Imperfezioni, La Vera

All’interno la menta bio svolge un’azione detergente e antibatterica, assieme allo zinco e all’acido salicilico che riducono le imperfezioni, gli arrossamenti e le macchie.

Graphic: Elisa Costa

Credit ph: Unsplash