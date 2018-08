Fine estate, tempo di matrimoni. Ma su cosa deve puntare, e soprattutto non deve dimenticare la sposa? Sotto i consigli beauty di grazia.it

Molte donne scelgono di sposarsi a fine estate, complice il clima e un’abbronzatura dorata che dona un aspetto più luminoso a ogni sposa.



Luminosità che dev’essere la parola d’ordine per ogni donna e che passa da una beauty routine specifica che comprende sia lo skincare che il make up. E i capelli? A lunga tenuta, ovviamente!

Skincare, luminosità



Scrub, maschera, siero, crema. Ma anche olio per il corpo, acque di bellezza e scrub per labbra a prova di “puoi baciare la sposa”. Poche cose, insomma, ma ben scelte e che lavorano tutte in sinergia.



Partendo dal detergente viso, in gel come Aquabella di Nuxe che contiene microparticelle che agiscono quotidianamente come un delicato scrub o come le maschere per il viso che affinano i pori ma illuminano come la Mineral Detox di Dolomia e la Dragon Fruit di Origins.





Da non sottovalutare anche la potenza del siero: il Nutrient Concentrate di Susanne Kaufmann nutre la pelle in profondità, adatto quindi per quelle più secche, mentre il Matte Maximizer di Dior, della nuova collezione di sieri per pelli giovani Capture Youth, è ideale per pelli grasse-miste perché opacizza.



Il segreto di bellezza? In realtà sono due: la Eau de Beauté di Caudalie, un elisir che si spruzza sul viso illuminandolo e affinandolo, e gli scrub per le labbra come il Cherry Bomb Lipscrub di Frank Body e il mini kit Le Soin Noir Rituel Levres di Givenchy con gommage e balsamo.

Make up a lunga tenuta



Facilitati magari anche da un po’ di abbronzatura, il make up dev’essere luminoso. Le nuance naturali, tutte le sfumature del dorato, i nude, i rosati e gli aranciati sono quelle su cui puntare per le gote: scaldano, sono ideali per settembre e soprattutto donano a tutte.



Sono dunque perfette le mini palette di & Other Stories, in modo particolare la Olefin Beehive Eye Colour Palette con quattro tonalità di oro, i nuovi Beige Nude di Dior, un blush leggermente rosato ideale sulle gote, e la Orgasm Illuminating Loose Powder di Nars che può essere usata sia come fard sia come illuminante nei punti strategici del viso.



E, sempre per illuminare, c’è anche la Fourever Glow di Elizabeth Arden, un quartetto leggermente iridescente per gote luminose.





E per nascondere le imperfezioni? Il classico The Pore Fessional di Benefit a cui si aggiunge anche il Pore Minimizer di Guerlain. Due cose da non dimenticare per fare durare il trucco fino a notte fonda: il fissante per il make up come il Prep+Prime di Mac che prepara la pelle e fissa il trucco e il Fix Make-up di Clarins che si spruzza a fine make up.

Capelli, il piccolo nécessaire da avere con sé



Che abbiate scelto di raccoglierla oppure di lasciarla sciolta, la chioma dovrà essere a prova di velo e danze scatenate. Quindi può essere utile avere con sé i prodotti fissanti: dalla classica lacca, come la Perfecting Hairspray di Davines, ideale se avete scelto un look naturale perché non appesantisce né appiccica troppo il capello, fino alla Manipulator Texture Paste di Bed Head Tigi, una pasta per capelli che si lavora con le mani che fissa la chioma nutrendola.





Tre dettagli di stile: la Eau de Concombre di David Mallett, un’acqua profumata adatta per il corpo e i capelli, ideale per sostituire il proprio profumo, il Sun Reflects di Goldwell, un olio spray per proteggere la chioma dal sole, perfetto se ci si sposa in spiaggia e il Bague de Cheveux, l’accessorio minimal-chic che David Mallett ha pensato per le spose che vogliono un tocco di luce tra i capelli senza però esagerare.

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Unsplash