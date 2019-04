Non solo in viaggio: i prodotti beauty travel size sono la soluzione giusta quando si ha voglia di un'esperienza beauty di lusso ma a prezzi mini. Scoprite i 10 must selezionati per voi da Grazia.it



Confezioni mini, packaging pratici e compatti perfetti da portare con se in città o in viaggio, oggetti da collezionare: i prodotti beauty travel size sono questo, e molto altro. Ombretti, blush e mascara ma anche creme per il corpo e profumi in formato viaggio si trasformano in preziosi alleati ogni volta che abbiamo voglia di testare un nuovo prodotto, magari anche luxury, senza spendere una fortuna.

I prodotti in formato mini sono leggeri e pratici, facili da trasportare ma anche perfetti per una collezione beauty minimal e compatta. Tutte le vostre case cosmetiche luxury preferite hanno già accolto questo trend, rendendo disponibili i loro prodotti più amati in pratiche mini taglie. Volete sapere quali sono i prodotti in formato viaggio da non lasciarsi scappare per una esperienza beauty di lusso ma a prezzo mini? Continuate a leggere l'articolo e lasciatevi ispirare.



Questo siero iconico a base d’acqua e di estratto antiossidante di frutti di bosco aiuta a proteggere la pelle dai danni dei radicali liberi, preparandola al tempo stesso all’applicazione del make-up che scivola con facilità e dura più a lungo.



Un primer privo di grassi, leggero e multifunzionale che in una sola passata corregge il rossore, riduce al minimo i pori e addolcisce le linee di espressione e le rughe rendendo la pelle un perfetto canvas per l'applicazione del makeup.



Una mini palette contenente 5 ombretti che richiamano i colori del tramonto, perfetta per creare un look per occhi completo. Il mix di finish metallizzati, matte e foiled la rende versatile e pratica da portare con se per viaggi very glam.



Il formato travel size è perfetto per testare una delle maschere viso più amate di sempre senza spendere una fortuna. La sua potentissima formula aiuta a combattere le imperfezioni cutanee donando risultati immediati. Il mix di 6 acidi AHA e BHA restringe i pori e migliora l’elasticità cutanea.





Una crema per il corpo a rapido assorbimento che aiuta a rassodare e levigare la pelle grazie al potente estratto di guaranà, insieme a un mix di burro di Cupuaçu ultra nutriente, Açai potente antiossidante e olio di Cocco ultra rivitalizzante. Per una pelle irresistibilmente vellutata, leggermente irridescente e ultra profumata.







Il prodotto perfetto per provare due tra i piu iconici prodotti della maison francese: la cipria abbronzante Laguna riscalda perfettamente l'incarnato e dona un finish radioso adatto a tutti i tipi di pelle, mentre il blush Orgasm offre un colore dall'aspetto sano e naturale, effetto bonne mine.



Lo spray texturizzante più amato, in una travel size perfetta da portare sempre con se. La formula effetto invisibile di questo spray secco dona alla chioma un’incredibile volume. Allo stesso tempo la sua formula assorbe il sebo alla radice, lasciando la piega come appena fatta per giorni.



Un cofanetto in edizione limitata davvero imperdibile per le amanti del brand americano e dei rossetti nude: 4 tonalità neutre ad alta pigmentazione dal voluttuoso finish vellutato per concedersi un piccolo lusso beauty a un prezzo mini.







Uno dei mascara più amati di sempre in formato travel size, perfetto da portare sempre con se per ritocchi on the go o da acquistare per testarne l'efficacia contenendo la spesa. Il maxi applicatore separa e volumizza le ciglia senza sforzo.











L'iconico profumo della maison italiana ora in formato travel size con applicatore sferico: femminile e fresca, ispirata alle magnifiche atmosfere della Sicilia, questa fragranza ritrae la naturale perfezione di un semplice fiore bianco.



