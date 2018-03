Dai capelli fino ai piedi, passando per il viso, le labbra, le mani e anche la pancia: per ogni area del corpo esiste una maschera specifica. Scoprite la mask mania

In origine il merito si deve alle sheet mask coreane, diventate un vero e proprio successo anche in Occidente.

Sono state loro a far appassionare moltissime donne - e non solo- alla dose di fast skincare, l'idratazione lampo.

Dalla maschera viso in tessuto da tenere in posa 10 minuti per idratare la pelle, la mask mania si è poi estesa al trattamento delle singole zone del viso, dal contorno occhi, al naso, fino alle labbra, per poi curare le mani secche con apposite maschere in guanto nutrienti, fino a occuparsi di ogni singola area del corpo.

Se per i capelli e per i piedi esistono delle maschere apposite, perché non dovrebbero esserci anche per il cuoio capelluto, per il seno o per la pancia?

Scoprite le maschere di bellezza specifiche per ogni zona del corpo, dalla testa ai piedi.

Maschera per il cuoio capelluto

Spesso non adeguatamente curato, il cuoio capelluto è in realtà il principale responsabile della salute e bellezza dei capelli. Applicare una maschera specifica, porta alla stimolazione della microcircolazione dei bulbi piliferi, affinché producano capelli forti e sani, oltre a una migliore pulizia che elimina più a fondo impurità e forfora che possono soffocare i capelli.

Da provare: Grow Gorgeous Back Into The Roots, maschera da tenere in posa 10 minuti, stimola il cuoio capelluto con Caffeina e Mentolo, mentre Biotina e Acido Ialuronico idratano e nutrono i follicoli per promuovere la crescita di capelli più spessi e voluminosi.

Maschera per i capelli

La più classica delle maschere per i capelli trova la sua evoluzione nella variante da tenere in posa tutta la notte, per ottenere il massimo dell'idratazione e della morbidezza il mattino seguente. Si applica sulle lunghezze, si indossa una cuffia o si avvolge i capelli in un asciugamano e la mattina seguente si risciacqua, procedendo con shampoo e balsamo. Et voilà.

Da provare: Bumble and Bumble BB While You Sleep Damage Repair Masque, arricchita con olio di enotera e di camelia, nutre in profondità i capelli e ripara i danni. Una o due volte a settimana, da tenere in posa tutta la notte o, per un risultato immediato, almeno 20 minuti.

Maschera viso

Sono ormai moltissime le maschere viso reperibili. Da quelle in tessuto a quelle in idrogel o cellulosa, rispondono in modo mirato a ogni tipo di esigenza della pelle, andando a idratare, donare luminosità, purificare e persino controllare il sebo.

Si stanno diffondendo sempre di più anche le maschere divise in due parti, per adattarsi meglio alla forma del viso.

Da provare: Shiseido Benefiance Pure Retinol Intensive Revitalizing Face Mask ha un'azione specifica anti-età, grazie all'esclusiva formula di Retinolo Puro di cui è ricca, e ha un effetto occlusivo che permette ai principi attivi di avere un'azione ancora più potente.

Patch contorno occhi

Dal facile e comodo utilizzo, le maschere per il contorno occhi sotto forma di patch aderiscono perfettamente alla zona, mentre rilasciano per i minuti di posa le loro sostanze nutritive.

Da provare: Patchology Flashpatch Restoring Night Eye Gels sono i patch specifici da applicare di sera per 5 minuti o anche di più. La loro azione rigenerante idrata la pelle e rende lo sguardo più disteso e riposato.

Patch naso punti neri

Probabilmente i patch per il viso più celebri. Chi non ha utilizzato durante l'adolescenza le striscette per il naso per eliminare i punti neri? Se li avete provati in giovane età, continuate a usarli, perché sono un valido strumento per eliminare le impurità senza essere aggressivi con la pelle.

Da provare: Tony Moly Egg Pore Nose Pack contengono estratto di albume e di camelia, insieme al carbone per purificare, liberare i pori e restringerli.

Maschera labbra

Ideali in caso di secchezza e screpolature, i patch per le labbra si applicano come maschere, aderiscono alla mucosa e si tengono in posa per i minuti necessari per rivelare una bocca morbida e turgida.

Da provare: Rodial Dragon's Blood Lip Masks sono i patch in biocellulosa, arricchiti con Centella Asiatica, estratto di Sangue di Drago - una pregiata resina rossa - e Acido Ialuronico che idratano le labbra in profondità, con un'azione lenitiva e rimpolpante.

Maschera liftante doppio mento e contorni del viso

Il mento e l'area della mandibola sono i primi a mostrare i cedimenti strutturali dovuti all'avanzare dell'età, oltre a essere una zona dove tende a depositarsi il grasso. Applicare una maschera specifica aiuta a combattere i segni del tempo, a rendere la zona più soda e ad eliminare il doppio mento.

Da provare: MagicStripes Lifting Collagen Mask contiene Collagene, Caffeina, vitamine C ed E e olio di noce di macadamia per migliorare l'elasticità della pelle e ottenere contorni più definiti, per ridurre il gonfiore e stimolare la riduzione dei depositi di grasso.

Maschera seno

La pelle del seno e del busto è molto sensibile e delicata, soggetta a rivelare i segni del tempo. Scegliete un patch specifico da tenere in posa come una maschera per dare alla pelle del seno e del décolleté i nutrienti di cui ha bisogno.

Da provare: Nannette de Gaspé Uplift Revealed Bust è il patch seno arricchito da un sistema di infusione tecnologicamente avanzato che permette di veicolare gli ingredienti attivi che apportano un effetto lifting elasticizzante e volumizzante.

Maschera pancia e fianchi

Le maschere per quest'area del corpo hanno la funzione di rimodellare e snellire la pancia e i fianchi. Oltre ai più classici impacchi da tenere in posa e risciacquare, esistono anche i patch da applicare sulla zona e tenere in posa per diverse ore durante la giornata.

Da provare: Collistar Trattamento Patch Rimodellante Pancia e Fianchi si applica per un massimo di 8 ore, due volte alla settimana, aderendo perfettamente alla vita e ai fianchi. Rende la pelle più tonica e levigata, mentre aiuta ad attenuare gli accumuli di grasso localizzati.

Maschera mani

All'interno di due comodi guanti è contenuto un vero e proprio impacco nutriente per le mani. Applicatelo in un momento di relax oppure durante tutta la notte. Potete stare tranquille: mentre le vostre mani faranno il pieno di idratazione, i guanti esternamente non sporcheranno.

Da provare: SEPHORA Hand Mask Aloe Vera si tiene in posa almeno 15 minuti, due o tre volte a settimana oppure al bisogno, per mani morbide e lenite.

Maschera piedi

Oltre alle maschere idratanti per piedi contenuti in appositi calzari, come nella versione per mani, esistono anche delle maschere per piedi dall'effetto esfoliante, che vanno a eliminare gli strati superficiali di pelle morta, restituendo morbidezza.

Da provare: Tony Moly Super Peeling Liquid Shiny Foot contengono Acido Salicilico e Acido Glicolico all'interno dei due calzari da indossare per un'ora-un'ora e mezzo. In seguito al trattamento, a partire da 4-5 giorni successivi, comincerà a staccarsi tutta l'area superficiale composta da pelle morta.