Trovate quello giusto per voi tra i 21 spray texturizzanti del momento, selezionati per voi da Grazia.it

Gli spray texturizzanti sono gli alleati perfetti in caso di capelli sottili, chiome piatte e "senza vita", così come per quelle capigliature difficili da tenere in piega o da lavorare per creare acconciature.

La loro funzione? Proposti in versione spray - acquosa o secca - ma anche in polvere e vero e proprio shampoo secco, vanno a "inspessire" fisicamente il fusto dei capelli dando immediato sostegno e volume.

In questo senso, gli spray texturizzanti sono ideali per rinfrescare i capelli tra uno shampoo e l'altro, creare interessanti styling mossi - come ad esempio le amatissime beach waves - e si rivelano indispensabili per creare splendide acconciature, come trecce, code o chignon.

Trovate quello giusto per voi con la nostra selezione, che include proposte professionali, ma anche low cost.

Il suo nome dice tutto: si tratta di uno spay secco in aerosol studiato per donare corpo e un effetto "casual", scarmigliato ad arte, sui capelli. Tra gli spray texturizzanti un must have!

Corpo e densità per lo spray "anti piatto" della maison francese. Il suo plus? La texture è leggera e non appiccicosa.

Un prodotto ingegnoso che consente di creare volume e uno styling messy-chic. Una polvere sottile che trasforma la chioma on the go.

Con questo spray i capelli appaiono più pieni, spessi e corposi. Utile per creare sostegno alle radici e un hairlook morbido e voluminoso.

Famosissimo, questo prodotto budget friendly senza siliconi, è stato studiato per detergere senza acqua i capelli grassi che tendono a sporcarsi velocemente. Oltre a purificare cute e lunghezze, regala nuovo vigore allo styling.

Particolarmente indicato per trattare i capelli sottili, questo prodotto crea onde morbide e corpose sulla chioma. In più, si avvale di attivi che prevengono lo scolorimento del colore, nutrono e idratano i capelli.

Una polvere ultra sottile proposta dal marchio professionale per donare sostegno e corpo anche ai capelli più sottile. La perfetta alleata per una messa in piega flessibile e fresca a lungo.

Uno spray leggero studiato per creare onde naturali sulla chioma in maniera semplice e veloce. Tra gli spray texturizzanti, questo è quello che dona un effetto mosso e lucente.

Obiettivo volume con l'acqua volumizzante composta al 96% da acqua di rosa naturale, dalle proprietà addolcenti. Un prodotto professionale vegano per uno styling soft.

Deterge la chioma senza acqua e al contempo dona volume e texture. Questo prodotto è vegano e cruelty free e ha un gradevole profumo di giglio e rosa.

Un prodotto smart che consente di prolungare l'effetto della messa in piega detergendo "a secco" i capelli. L'effetto? Leggero e voluminoso.

Con estratti botanici e proteine del riso, questo spray è particolarmente indicato per rinforzare e donare corpo anche ai capelli più sottili e privi di corpo.

Un'esclusiva miscela composta al 99% da ingredienti naturali - dalla texture lievemente oleosa - studiata per donare forza, consistenza e tenuta leggera a tutti i tipi di capelli. Profuma di rosa, geranio e agrumi.

Uno spray secco dalla formula leggera ideale per sollevare le radici e rendere la chioma più voluminosa e corposa senza appesantirla.

Uno spray texturizzante privo di sale studiato per creare uno styling corposo - ma soffice - in stile beach waves.

Un prodotto low cost indicato per assorbe eccessi di sebo e sudore. La sua formula con amido di riso, cheratina e alga corallina è stata messa a punto per restituire corpo, volume e leggerezza ai capelli. Si tratta inoltre di un ottimo alleato per combattere gli effetti di smog, polveri e fumo.

Privo di siliconi e formulato con cellulosa, questo spray ha una texture "asciutta", ideale per creare movimento e corpo in tutta leggerezza.

Una polvere volumizzante dall'effetto opaco, ottima rinfrescare lo styling e donare corpo prima di creare un'acconciatura capelli intricata, come ad esempio un raccolto con trecce o bun.

Desiderate creare un effetto cotonato sui capelli? Questo spray secco, che combina le proprietà testurizzanti di un dry shampoo e la tenuta di un hairspray, potrebbe fare al caso vostro. Disponibile in versione classica o Brunette, per trattare i capelli scuri senza lasciare residui.

Crea volume, dona texture e protegge al contempo i capelli grazie agli estratti naturali di jojoba. Il perfetto alleato per creare trecce o chignon.

Grazie alla proteina brevettata Alpha Keratin 60ku questo spray dona corpo e sostegno alla chioma senza creare il fastidioso effetto "appiccicoso".

Photo by Oladimeji Odunsi & Ivana Cajina on Unsplash