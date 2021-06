Attenzione agli ingredienti e all'ambiente. Ecco i marchi beauty sostenibili del momento, per una bellezza sempre più green e consapevole

I marchi beauty sostenibili puntano a una bellezza green e consapevole, che non conosce compromessi.

Oggi i consumatori sono più responsabili: leggono le etichette, conoscono l'impatto ambientale e scelgono prodotti non solo efficaci ma anche curati nel dettaglio. Dalla scelta di ingredienti naturali di prima qualità ai pack riciclati, ricaricabili e riciclabili, tutto ha un importante valore.

Abbiamo selezionato per voi i marchi beauty sostenibili- italiani e stranieri - che promuovono un approccio green e responsabile sia nella creazione dei propri cosmetici che nella promozione di attività a tutela dell'ambiente. Scopriteli continuando a leggere questo articolo.

Yves Rocher per una bellezza più sostenibile e un minore impatto ambientale

Yves Rocher propone lo shampoo Solido. Creato per offrire ai consumatori una bellezza più sostenibile e dal minore impatto ambientale. Come spiegato dal marchio francese, infatti: "Utilizzando i nuovi shampoo, ci si avvia ad un nuovo rituale di bellezza impegnato per il futuro del nostro Pianeta!".

Yves Rocher è un brand molto attento al tema ambientale, alla sostenibilità e alla scelta degli ingredienti. In questo senso è impossibile non segnalare il progetto Yves Rocher Terre de Femmes, che fianzia le donne che operano sostegno del Pianeta e della biodiversità.

Mac Cosmetics Back To Mac per riciclare la plastica (e ricevere un rossetto in regalo!)

Il marchio canadese - oggi parte del gruppo Estée Lauder - continua a intensificare i suoi sforzi per ridurre l’impatto ambientale delle

confezioni tramite il programma di ritiro Back-To-MAC. Da oltre 30 anni Mac Cosmetics si impegna nel riciclare i pack dei propri prodotti da trucco in maniera corretta, aiutando i clienti a smaltirli. In più, per incentivare questa attività offre un rossetto in omaggio a chi porta in store almeno 6 confezioni vuote e pulite di cosmetici Mac.

Guerlain: ingredienti naturali e impegno ambientale

Da più di dieci anni Guerlain si impegna nella tutela delle api, simbolo della Maison ed emblema della sostenibilità. Per questo motivo il marchio francese promuove raccolte fondi attraverso il Guerlain for Bees Conservation Programme.

In aggiunta, Guerlain - da sempre ispirato dalla natura e dai suoi straordinari ingredienti - ha lavorato intensamente per poter creare formule performanti a base di ingredienti naturali.

Ed ecco che oggi, la leggendaria terra abbronzante Terracotta vanta il 96% di ingredienti di origine naturale, mentre i nuovi rossetti luminosi KissKiss Shine Bloom sono composti al 95% da ingredienti naturali, solo per citarne alcuni.

Trussardi Eau de Parfum per un approccio green

Il marchio italiano ha posto massima attenzione della realizzazione della sua nuova fragranza femminile, uno dei must tra i nuovi profumi per l'estate 2021. Oltre al ricercato jus e ai visual d'impatto, Trussardi ha curato anche l'aspetto green. Il marchio, per creare i flaconi, ha scelto infatti una vetreria che adotta una tecnologia di produzione che riduce il consumo di acqua del 55%, le emissioni di monossido di azoto e di anidride carbonica del 30% e quella delle polveri sottili del 35%.

Anche il flacone e il packaging abbracciano questa filosofia: l’anima del tappo, ad esempio, è realizzata in polipropilene a base parzialmente biologica con un buon contenuto di risorse rinnovabili, mentre la parte superiore è realizzata con un’eco-pelle sostenibile, prodotta utilizzando fibre derivate da residui della lavorazione industriale di prodotti vegetali, nello specifico la mela.

Inoltre, la scatola cilindrica della confezione è in carta FSC e tutti i decori del packaging sono stati realizzati con vernici a base d’acqua invece che a base chimica.

La Green Attitude è un valore fondante anche nella scelta degli ingredienti che compongono la fragranza. MANE, la Casa Essenziera partner del progetto, ha messo a punto un eco-conscious tool - Green Motion™ - per valutare l’impatto degli ingredienti sulla salute, la sicurezza e l’ambiente.

Marchi beauty sostenibili: Honieh Beauty per uno stile di vita sano e vegano

Fondato da Erika Boldrin, questo brand italiano propone una collezione di prodotti per la cura della pelle naturali, biologici e vegani. La filosofia del marchio si ispira allo stile di vita sano e vegano seguito dalla fondatrice. Erika crede infatti nella bellezza naturale e nei prodotti che possono fare veramente la differenza per il proprio benessere e per la propria salute.

Honieh Beauty sottopone i suoi prodotti a un processo di certificazione di terze parti attraverso l’AIAB, un'associazione che garantisce che gli ingredienti dei cosmetici derivino da fonti naturali, siano ecocompatibili e che venga limitano l’uso di processi chimici durante la produzione.

Clarins con Neoline, nel progetto di un trasporto merci più rispettoso dell’ambiente

Tra i marchi beauty sostenibili non poteva mancare Clarins, che ha recentemente siglato una partnership con la società Neoline, al fine di garantire un trasporto marittimo più rispettoso dell'ambiente.

Con questo accordo Clarins si impegno a riservare il 20% delle proprie esportazioni destinate agli Stati Uniti al trasporto mediante i velieri-cargo di Neoline, tra Saint Nazaire - Montoir de Bretagne (Francia) e Baltimora (USA), a partire dal 2023. Un passo concreto verso un trasporto merci più responsabile e sostenibile.

In merito a questo progetto, Virginie Courtin-Clarins, Executive Vice President Clarins ha spiegato: "Guidati dalla nostra promessa in ambito CSR “Clarins We Care”, agiamo con determinazione al fine di ridurre la nostra impronta di carbonio entro il 2025. Primi nel nostro settore a sottoscrivere questa partnership, siamo orgogliosi di sostenere Neoline e di compiere un nuovo passo avanti per rendere la vita più bella e costruire un mondo migliore".

Zara Beauty: make up vegano e pack ricaricabili

"There is no beauty, only beauties", questo il claim della nuova linea trucco del marchio spagnolo, Zara Beauty. Questa gamma è inclusiva e genderless, inoltre ogni prodotto è realizzato con i migliori ingredienti vegani e formule pulite, confezioni riciclabili ed oltre 175 colori. Il dettaglio che fa la differenza? La maggior parte dei prodotti hanno pack ricaricabili. Cool!

Marchi beauty sosteninbili: Comfort Zone sostiene Plastic Free

A giugno 2021 Comfort Zone, uno dei più famosi tra i marchi beauty sostenibili, si allea con la onlus italiana Plastic Free promuovendo otto appuntamenti di raccolta della plastica sulle spiagge d’Italia, dall’Adriatico al Tirreno.

Nello specifico, negli istituti Comfort Zone e sull’e-shop del brand sarà possibile acquistare i prodotti delle linee idratanti e solari Hydramemory, Sun Soul, Water Soul a un prezzo scontato del 30% e usufruire di un trattamento viso professionale al prezzo speciale di 30 euro. Per ciascun prodotto acquistato, Comfort Zone si impegna a destinare parte del ricavato alla onlus e, nello specifico, alla realizzazione degli eventi di raccolta della plastica.

Deborah Milano Formula Pura è la linea a base di ingredienti naturali del marchio italiano. La sua particolarità? Stile glamour e fino al 99% di ingredienti di origine naturale. Le formule sono inoltre prive di siliconi, petrolati e fragranze. La gamma include tutto il necessario per un make up completo: dai rossetti ai fondotinta, passando per terre, mascara e ombretti. Recentemente la linea è stata ampliata con una serie di prodotti per la cura delle unghie.

Dr.Hauschka il brand green da oltre 50 anni

Le parole chiave natura, ambiente, sostenibilità e responsabilità fanno di Dr.Hauschka il vero primo marchio di cosmesi green certificata 100% naturale.

Il marchio tedesco vanta un giardino di piante officinali nel quale vengono seminate, coltivate e raccolte manualmente più di 150 differenti varietà arboree impiegate nella realizzazione dei propri cosmetici. L’autentica sostenibilità del brand è certificata da Natrue, il sigillo di qualità internazionale dedicato alla protezione e alla promozione della cosmesi naturale e biologica in tutto il mondo.

Marchi beauty sostenibili: Sephora Do Not Drink profumi naturali

Sephora lancia sei deliziosi profumi - che fanno venire voglia di berli! - composti all'87% da ingredienti di origine naturale. Anche i pack della linea sono sostenibili, ricavati da cartone proveniente da foreste gestite in modo sostenibile e stampato con inchiostri d'origine vegetale. In più sia il flacone sia la confezione sono totalmente riciclabili.

Da sempre in prima linea per il rispetto dell'ambiente, della sostenibilità e della biodiversità, Davines propone i suoi primi shampoo solidi. Una nuova formula studiata per donare i vantaggi dello shampoo professionale in un formato innovativo.

Dal pack in carta, ogni referenza - al momento sono quattro - vanta tra i suoi ingredienti un attivo da presidio slow food. Perché sostenibilità ed efficacia vanno di pari passo.

Bullfrog regala 80 alberi a Forestami

Per festeggiare i suoi primi 8 anni di successi, Bullfrog dona 80 alberi al Fondo Forestami, il progetto di forestazione urbana che ha l’obiettivo finale di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 nel territorio della Città Metropolitana di Milano.

Come spiegato da Romano Brida, creatore e CEO Bullfrog: "In questi anni di grandi novità abbiamo presentato nuovi servizi, nuove aperture anche fuori dall’Italia e nuovi prodotti sempre più innovativi e sostenibili. Un impegno verso l'ambiente che abbiamo preso sin dalla nostra nascita e che ci ha portato a lanciare, già nel 2019, il nostro primo prodotto di grooming 100% di derivazione naturale. L’attenzione che abbiamo dato allo sviluppo di prodotti cosmetici all’avanguardia ci ha sempre premiato nella categoria skincare, una delle più complesse e competitive del mercato".

Nivea Naturally Clean: detergenti solidi certificati Ecocert

Nivea ha creato Naturally Clean, una gamma di detergenti solidi per il viso di ultima generazione. Custoditi in confezioni di carta riciclabili, sono formulati con la tecnologia Syndet - sono dunque privi di sapone - e sono certificati Ecocert® Cosmos Natural.

Nivea Naturally Clean propone un pH neutro, per lasciare la pelle pulita e morbida, e vanta tre diversi prodotti: rinfrescante, illuminante e scrub, per offrire una gamma di detersione viso completa.

Marchi beauty sostenibili: Skon cosmesi naturale bio digitale

Skon è un'azienda di cosmesi naturale bio completamente digitale. Questo brand utilizza solo ingredienti naturali ed efficaci, selezionati per la loro potenza nutriente, idratante, emolliente e levigante. La linea è priva di componenti di origine fossile, petrolati, siliconi e parabeni. Inoltre, tutti i tubetti sono realizzati in bioplastica di origine vegetale derivata dalla canna da zucchero, una materia prima biologica 100% rinnovabile.

Un altro importante impegno verso la sostenibilità: per tutti i pagamenti con carta di credito, l’azienda devolve una percentuale a progetti concreti per la riduzione della CO2 nell’atmosfera, per contribuire a ridurre i costi e ad aumentare il volume delle nuove tecnologie di rimozione del carbonio.

"Good, glamour e green", i cosmetici Solidi Abaton sono Made in Savona e vengono proposti per una bellezza sostenibile. La linea ha pack in legno colorato ricaricabile, mentre i cosmetici hanno una pratica forma semi-sferica. Questa colleziona vanta profumi solidi, doccia shampoo e balsamo solido, ma anche un deodorante. Tutte le referenze sono declinate nelle varianti Chinotto Gourmad, Chinotto Dark e e Fior di Chinotto.

Kiko Green Me: fino al 100% di ingredienti di origine naturale

Kiko Milano propone una collezione make up ispirata ai profumi e ai colori dei paesaggi più incantevoli del Mediterraneo, formulata con fino al 100% di ingredienti di origine naturale. Inoltre, la gamma vanta astucci in carta ecologica 30% derivata da residui organici di agrumi e kiwi.

I cofanetti di questa linea da trucco sono realizzati in bioplastica ottenuta dalla fermentazione del mais, mentre carta e legno impiegati per i pack sono riciclabili per minimizzare l’impatto ambientale. Anche i pennelli della linea hanno un mood green, poiché sono arricchiti con fibre di noce di cocco riciclata.

Rochas Girl: il profumo vegano

Lanciata in occasione della giornata mondiale della terra, Rochas Girl è la prima fragranza "100% feel good". É un profumo floreale luminoso, un’ode alla libertà e al benessere, con una formula vegana, composta al 90% da ingredienti di origine naturale. Tra i suoi ingredienti, a conferire leggerezza, estratto di neroli, le cui proprietà rilassanti sono state dimostrate neuro-scientificamente. In vendita esclusiva nelle profumerie Pinalli.

Darling: suncare sostenibile Made in Italy

Darling è un suncare brand di nicchia 100% Made in Italy. Tutti i prodotti Darling hanno pack accattivanti e hanno proprietà anti-age e anti-ossidanti, studiati per contrastare i segni cutanei provocati dal tempo e dai raggi UV. Sono inoltre Cruelty Free, Vegan, Paraben Free e Nickel Tested.

Come spiegato dal CEO e Co-Founder Alberto Giacobazzi, l'attenzione alla sostenibilità è massima: “A partire da maggio 2021, tutte le capsule dei nostri flaconi sono in PE Green, materiale innovativo al 100% sostenibile, derivato dalla lavorazione della canna da zucchero. Il PE Green, durante la sua produzione, cattura CO2 permettendo di ridurre le emissioni di gas serra. Inoltre, i prodotti viso e corpo non hanno alcun packaging secondario per tutelare l'ambiente prevenendo la produzione di rifiuti superflui".

"Ad oggi - continua Giacobazzi - tutti i prodotti Darling hanno un packaging al 100% riciclabile e l’ultimo prodotto lanciato dal brand, la crema viso Glowy Face Cream SPF50+, è composto da un tubo oftalmico realizzato in PE Green, mentre l’astuccio secondario, è realizzato in carta di altissima qualità, al 100% riciclata e biodegradabile, certificata FSC".

Nell'ambito della campagna Kiehl's Future Made Better™, il marchio americano propone i propri prodotti star in formato ricaricabile. Questa novità è una delle tappe del "viaggio" in continua evoluzione verso la riduzione degli sprechi e dell’impatto ambientale di Kiehl's. I Pouch Refillables consentono infatti di risparmiare in media l’80% in più di plastica rispetto a un tipico prodotto monouso. Contengono inoltre 2-5 volte la formula di una bottiglia standard da 250 ml.

Gillette Venus in partnership con WWF

I pack dei nuovi rasoi Gillette Venus sono 100% plastic free e composti dal 50% di carta riciclata e totalmente riciclabile. Inoltre, i manici dei rasoi sono costituiti da plastica riciclata. Grazie a questa attività il marchio elimina 9 tonnellate di plastica dall'ambiente, ridestinando inoltre 16 tonnellate di carta riciclata e 4 tonnellate di plastica riciclata. In questo contesto Gillette Venus sostiene WWF con una partnership a tutela dell'Oasi WWF di Policoro per la tutela delle tartarughe marine.

Marchi beauty sostenibili: L'Erbolario, impegno e sostenibilità

L'Erbolario formula e realizza i propri fitocosmetici nel sito produttivo di Lodi, in accordo con le linee guida sulle Pratiche di Buona Fabbricazione GMP. Dal 2002, si avvale di un Sistema di Gestione Ambientale e si impegna nel perseguire nuovi ambiziosi obiettivi per migliorare la propria performance ambientale. Inoltre, tutte le attività agricole L'Erbolario sono biologiche e certificate ICEA (Istituto per la Certificazione Etica Ambientale).

Biofficina Toscana per la tutela del patrimonio naturalistico

Biofficina Toscana è un marchio cosmetico eco bio toscano, che sin dalla fondazione punta alla tutela del patrimonio naturalistico della regione Toscana. Tra i suoi punti cardine anche il sostegno delle Aziende agricole del territorio che coltivano materie prime senza l’utilizzo di fertilizzanti chimici e raccolte rispettandone le fasi lunari e i tempi balsamici. Si tratta di un marchio naturalmente virtuoso che applica il paradigma della catena del valore.

Ridurre, riutilizzare e riciclare, ecco il motto di P&G Responsible Beauty. Il gruppo propone infatti una nuova bottiglia riutilizzabile, al 100% in alluminio abbinata a confezioni di ricarica riciclabili, realizzate con il 60% in meno di plastica. Questo nuovo mood interessa tutti e tre i brand, eccellenza nel mondo dell'haircare consumer.

Mugler: lusso responsabile

E' un lusso responsabile quello di Mugler. Il marchio propone infatti il servizio di ricarica del flacone di profumo da ormai 30 anni. I flaconi gioiello di Mugler sono dunque eterni e ricaricabili all’infinito. Questo è possibile grazie alle Fontane Mugler e alle bottiglie ricariche nel pratico formato 100ml (vendute a prezzo speciale). Grazie a questo sistema si possono risparmiare ogni anno nel mondo 2.3 millioni flaconi e scatole. Tutti i flaconi Mugler (da 10, 30, 60 e 90ml) sono ricaricabili.

Lavera: cosmetici naturali certificati low cost

Lavera è un marchio tedesco che dal 1987 è punto di riferimento nel mercato dei cosmetici naturali certificati dal prezzo accessibile. Oggi il brand - pioniere tra i marchi beauty sostenibili - propone prodotti solidi senza acqua, biodegradabili, dal pack composto al 100% in fibre di carta riciclata e ad impatto climatico neutro.

Il dettaglio che fa la differenza? Questa formula ha una resa 3 volte superiore rispetto alla variante liquida, ed è inoltre priva di siliconi, microplastica solida, coloranti e conservanti artificiali.

Versace Dylan Turquoise: la fragranza attenta all'ambiente

Dylan Turquoise di Versace è una nuova fragranza elegante e attenta all'ambiente. Più dell’85% delle materie prime contenute in questo profumo - una delle novità di punta tra i nuovi profumi estate 2021 - sono biodegradabili.

Importante sottolineare inoltre quanto questa fragranza possa essere considerata a "chilometro zero". Il suo pack e la fabbricazione nascono e si svolgono infatti a stretta distanza. Mentre il pack, nello specifico, vanta la certificazione FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL).

Questo garantisce che il prodotto venga realizzato con materie prime derivanti da foreste correttamente gestite rispettando due standard: la gestione forestale e la catena di custodia plastic free. La quota di plastica del pack è inferiore all' 1%.

EspressOh: il make up cool a emissioni zero

Nel 2020 il marchio di make up extra cool ha eliminato la plastica da tutti i packaging secondari, mentre oggi, nel 2021, è riuscito a migliorare ulteriormente i suoi obiettivi di sostenibilità diventando un'azienda ad emissioni zero.

Chiara Cascella, founder di EspressOh ha raccontato: “Da marzo 2021 terremo traccia di tutte le emissioni di CO2 da noi causate e andremo a compensarle investendo in progetti di riforestazione in Cambogia, Perù e Kenya.”.

"La compensazione - continua Cascella - consiste nel bilanciamento delle emissioni di carbonio che non possono essere evitate, tramite il supporto a progetti che ottimizzano la riduzione o rimozione di carbonio in diverse aree del mondo.”

Photo by Andrey Zvyagintsev on Unsplash