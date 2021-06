Volete ricordare per sempre le vostre vacanze? Scegliete una nuova fragranza tra i nuovi profumi estate 2021

Avete voglia di comprare una nuova fragranza per le vacanze? Lasciatevi conquistare dai profumi estate 2021!

Dopo aver sognato con i Profumi Primavera Estate, oggi volgiamo lo sguardo all'evasione delle vacanze e alla spensieratezza con una carrellata dei nuovi profumi - assolutamente unisex - perfetti da mettere in valigia. Sentori di cocco e crema solare non mancano, accompagnati da note sensuali, fiori narcotici e frizzanti agrumi.

La particolarità di queste nuove creazioni profumate? Le formule innovative, la possibilità di combinarle tra loro per creare layering ad hoc, e, naturalmente, la massima espressione della propria personalità. Trovate quella giusta per voi - e per le vostre indimenticabili vacanze - continuando a leggere questo articolo!

Trussardi Eau de Parfum è nuova fragranza femminile che esprime audacia e italianità. Tra le sue note troviamo un interessante "italian accord" unito a mandarino italiano e neroli in apertura. Mentre nel cuore troviamo lavanda, assoluta di gelsomino e dalia bianca. A chiudere la composizione, accordi di suede - il DNA del brand - violetta e olio essenziale di patchouli.

Come spiegato da Michael Kors in persona: "Tutto il mio lavoro è sempre stato mirato a valorizzare la sicurezza, la forza e la bellezza delle donne. Il segreto consiste nel manifestare la miglior versione di se stessi. Michael Kors Gorgeous! è un’ondata di ottimismo e autostima portata da un pizzico di profumo". Questa fragranza invita infatti a sentirsi a proprio agio e a esprimere se stesse al massimo abbinando note di fiori bianchi a un accordo fumoso, e sorprendente, di tabacco.

Dylan Turquoise è una fragranza fresca e luminosa, creata dal brand italiano con ingredienti naturali e di sintesi ottenuti da filiere tracciabili e sostenibili nel mondo. La fragranza, infatti, rispetta i più alti standard di sostenibilità per impatto ambientale e sociale, seguendo i principi della chimica verde e avvalendosi delle più avanzate ricerche in biotecnologia. Più dell’85% delle materie prime contenute nella fragranza sono biodegradabili. Le sue note olfattive? Limone primofiore, mandarino e pepe rosa in apertura, guava, gelsomino e clearwood nel cuore, sostenuti nel fondo da legni e muschio bianco.

Tre parfum cologne create in esclusiva per Laboratorio Olfattivo dal maestro profumiere Jean-Claude Ellena, che ha raccontato: "Ho voluto creare una collezione di fragranze che parlasse dell’Italia, della sua gioia di vivere, della sua allegria, dei suoi frutti agrumati che sono come un raggio di sole in una giornata d’inverno. La prima Parfum Cologne, con cui abbiamo iniziato questo Viaggio in Italia, è stata il Mandarino, le successive celebrano il Limone e il Bergamotto" Queste tre eleganti, inebrianti ed energizzanti fragranze possono essere stratificate a piacimento per creare il proprio profumo personalizzato.

L'eccellenza italiana vive in queste quattro nuove fragranze firmate Salvatore Ferragamo. L'ispirazione? I mondi immaginari delle sete del designer. Una linea raffinata composta da quattro eau de parfum freschi e universali, unici ma legati da un accordo esclusivo. Le fragranze, Giardini di Seta, Giungle di Seta, Savane di Seta e Oceani di Seta, possono essere indossate da sole o combinate tra loro per creare la propria firma olfattiva personalizzata.

Una nuova lussuosa fragranza che racchiude la luminosa brillantezza del sole dorato che si irradia su un'oasi privata. Le sue note chiave? Mandarino, bergamotto e pepe rosa, fiori d'arancio e miele nero, seguiti poi da incenso, ambra, resine e legni.

Bvulgari Allegra è una nuova linea di fragranze di alta gamma. Dei veri e propri gioielli olfattivi da portare sulla pelle in sovrapposizione per creare la propria parure. La gamma include cinque fragranze e cinque essenze Magnifying, create dal naso Jacques Cavallier, pensate per essere abbinate tra loro per creare effetti totalmente personalizzati.

Per l'estate 2021 il marchio francese propone l'irrestistibile fragranza di Huile Prodigieuse Florale declinata in un Eau de parfum. Una fragranza gioiosa caratterizzata da note di magnolia, pompelmo e muschio.

Il marchio di profumeria artistica propone così questa novità: "Musk Therapy è la risposta olfattiva alla formula della felicità, è la fragranza che rigenera, è l’essenza che attiva il piacere, è la terapia che riporta armonia all’anima". Tra le sue note troviamo bergamotto, mandarino, magnolia bianca, ribes nero, legno di sandalo bianco, muschio bianco e rose musk. Un extrait de parfum pulito, cremoso e sensuale.

Traendo ispirazione dalla bellezza dei paesaggi mediterranei d’estate, Ilio mescola il fico d’India con le note di bergamotto, iris e gelsomino. Un’edizione limitata floreale e fruttata come un bagno di sole profumato. Il nome Ilio si ispira a "Hélios" nome greco del sole. Il marchio francese declina la fragranza nelle varianti eau de toilette e profumo per capelli, arricchito da olio di camelia nutriente e protettivo.

Il marchio francese è andato in Cina a reperire i fiori di osmanto necessari a dare vita a questa fragranza fresca e cremosa. Come spiegato dal brand: "L'osmanthus fiorisce in autunno ed esala i suoi sentori quando la maggior parte degli altri fiori sta già appassendo. Questo piccolo fiore giallo a cui abbiamo voluto dedicare una firma olfattiva fresca e floreale con un tocco fruttato profumo vellutato che riempie l'aria mentre fiorisce". Una curiosità: sono necessari 450 fiori di osmanto per realizzare una boccetta di profumo da 75ml!

Una nuova fragranza dal flacone scultura, Neverending si apre con note di pompelmo rosa, noce moscata e spezie calde. Nel cuore troviamo invece tuberosa, gelsomino e suede, seguiti nel fondo da vaniglia nera e ambra. L'effetto? Ammaliante e magnetico, una creazione olfattiva che porta lontano, in un’altra dimensione.

Questa nuova fragranza propone un'interpretazione unica del cuoio, realizzata dal profumiere Julien Rasquinet, che ha spiegato: "Per creare il primo cuoio nella Collection Extraordinaire, ho deciso di avvicinarmi a questa nota classica in modo diverso, esplorando i sottili accenti coriacei delle piante". Per ottenere l'effetto voluto, il profumiere ha infatti selezionato il cisto, che possiede una squisita nota muschiata e coriacea, abbinato all'assoluta di vaniglia, dalle sfumature speziate e leggermente animalesche che ricordano il cuoio caldo.

Profumi insoliti e originali, piramidi olfattive semplici ed immediate e formulazioni composte all'87% da ingredienti di origine naturale. Sephora li definisce così: "Così buoni che potresti quasi berli!". Le fragranze disponibili - budget friendly - sono sei: Mandarino + Matcha, Ribes Nero + Frutto della Passione, Gelsomino + Pepe Rosa, Iris + Caffè, Vaniglia + Sale di Mare e Salvia + Tonka.

Chypre Caramel, Agua Exotica, Twisted Tuberose e Summer Oud sono i nuovi quattro profumi estate 2021 di Miguel Matos. Opere d'arte olfattiva, rompono le regole e ci donano un carattere deciso, mai sentito prima. Chypre Caramel unisce il tipo accordo chypre al caramello, per un effetto sensuale e inebriante. Agua Exotica vanta note di mango e legni per richiamare alla mente viaggi esotici, feste e flirt estivi. Twisted Tuberose è un profumo estremamente intenso, un floreale narcotico portato all'eccesso dal suo avventuroso creatore. Summer Oud invece, propone il legno di agar unito a note di banana, cocco e lampone: un abbinamento audace pensato per vivere al massimo l'estate o richiamarla alla mente nei mesi freddi. La linea Miguel Matos è in vendita esclusiva in Italia da Essence Profumeria Artistica.

Una fragranza unisex fresca e dolce, che sa di vacanza. Apre con acqua di cocco e limone, per poi avvolgere con note di cuore di ylang ylang, seguite da un fondo di legno di cedro, vaniglia e muschi bianchi.

La Corsica più selvaggia e vibrante prende vita in questa fragranza. A caratterizzarla le "erbe pazze" che crescono spontanee senza cura, dimenticate dagli uomini, bandite dall’Olimpo delle note olfattive, qui eleganti protagoniste di Mal Aimé, l’ultima fragranza della collezione Heritage Corse.

Proposta dal marchio parigino come "La prima fragranza 100% Feel Good", è un'eau de toilette floreale, agrumata e legnosa. Un’ode alla libertà e al benessere, con una formula vegana, composta al 90% da ingredienti di origine naturale. Il dettaglio in più? Questa fragranza contiene estratto di neroli, le cui proprietà rilassanti sono state dimostrate neuro-scientificamente. In vendita esclusiva presso le Profumerie Pinalli.

Essenza ha due anime, una per lui e una per lei, custodite in flaconi in vetro dipinto realizzati da artigiani toscani nel classico colore verde acqua di Acqua dell’Elba.

La fragranza femminile propone note di bergamotto, arancia, giglio di mare e ginestra in apertura, mentre tra le note di cuore ci sono gelsomino, magnolia, fiori d’arancio, mughetto, rosa, tuberosa e pepe. sul fondo troviamo poi muschio bianco, legno di cedro, sentori di ambra e legni e resine della macchia mediterranea.

La fragranza maschile invece, si apre con le note di limone, bergamotto pompelmo, cisto di mare e salvia, seguite nel cuore da gelsomino, viola, geranio e pepe. La composizione si chiude con note di base di alga marina, legno di quercia, legno di cedro, legno di lentisco e legno di corbezzolo.

Una fresca acqua corpo profumata che che evoca la luminosità radiosità delle giornate trascorse tra Saint Tropez e Cannes, sulla costa francese. Le sue note? Dolci e avvolgenti. Troviamo infatti in testa scorza di limone e un accordo Bellini Peach, ananas e cocco nel cuore. Sul fondo ci sono invece vaniglia, zucchero rosa e caramello.

Ispirata alle nostalgiche scene rétro e ai ricordi di sentori familiari nella campagna inglese, questa nuova camma vanta pack opachi in stile vintage. Le fragranze proposte sono quattro: Elderflower Cordial, a base di fiori di sambuco, uva spina e frutta secca, Rose Blush, che richiama il dolce aroma dei petali di rosa sospesi in una golosa gelatina, Tangy Rhubarb, che riporta alla mente l'inconfondibile aroma del rabarbaro selvatico appena raccolto e Orange Peel, che evoca la fragranza della marmellata di arance.

Proposto come "un tributo vibrante al potere della terra", Greenley è un profumo fresco e audace. L’apertura è esperidata con bergamotto siciliano e mandarino, seguiti da un cuore fruttato e croccante di mela verde. Sul fondo troviamo invece la firma del marchio di profumeria artistica, con ambra e muschio di quercia.

Due nuove fragranze floreali per l'estate, dal prezzo accessibile. Camelia è romantica e sofisticata, con note di camelia abbinate ad agrumi e ambra. Monoi invece è una fragranza fruttata e cremosa che abbina il classico accordo monoi - un olio composto dalla macerazione dei fiori di tiarè nell'olio di cocco - a note di pesca e osmanto.

A metà strada tra sogno e fantasia, questa fragranza viene proposta dal brand come una "vera e propria esplosione sensoriale". Fresco, succoso ed esotico, è senza dubbio uno dei più richiesti tra i profumi estate 2021. Tra le sue note troviamo cocco, ananas, pralina e patchouli.

Una creazione tutta torinese per il debutto nel mondo delle fragranze del brand di bijoux Nina tra le Nuvole. Il profumo, fresco e agrumato, con un cuore vanigliato e un nota di fondo mistica di Palo Santo, è stato ideato dal naso Diletta Tonatto, mentre l'esclusivo design vintage è frutto del lavoro della designer Elisa Seitzinger. Disponibile nei formati da 15 e 30 ml.

In una notte di luna piena a Marrakesh, sulla terrazza del suo Riad, Franck Boclet, ha sognato follemente un nuovo amore. Ispirato dal chiar di luna, il suo cuore e il suo spirito si sono allineati sotto un bagliore dorato e satinato, dando vita alla collezione Goldenlight. Questa linea unisce desideri ed emozioni e li trasforma in profumi che esaltano la sensualità: Enjoy, una fragranza spensierata e sbarazzina, Addiction, che esprime fascino, tentazione e seduzione, e Nirvana, che richiama il piacere dei sensi.

Caldo e fresco al contempo, questo nuovo profumo arricchisce la classica linea Elizabeth Arden dedicata al tè bianco. Le sue note cardine? Arancia amara, fiori di ginger lily e note di legno di cedro bianco.

In edizione limitata, questa fragranza viene oggi rilanciata per sprigionare con rinnovata forza la sua freschezza virile abbinata al calore urbano. Tra le sue note spiccano agrumi, menta e legni avvolgenti. In una confezione rinnovata, nera opaca con goffratura argentata, la fragranza è racchiusa nell’iconico flacone BOSS Bottled, con una rifinitura metallica lucida, che evoca i trofei sportivi.

Un prodotto Made in Italy studiato per lasciare la pelle setosa e piacevolmente profumata. Dal pack - ricaricabile - a sfera, il profumo solido Abaton è realizzato con un mix di cere vegetali e oli, estratto di chinotto e olio di ricino. Le fragranze disponibili sono tre: Chinotto Gourmand, Fior di Chinotto e Chinotto Dark.

Quest'anno Gucci festeggia i suoi primi 100 anni di successi. Questa nuova fragranza celebra questo speciale momento con note di fiori di neroli e Limone Cedrato di Firenze, andando a rispecchiare i codici moderni e senza tempo della Maison. Un omaggio alla città che ha dato i natali a Gucci esattamente un secolo fa, da qui il nome evocativo: 1921.

Il frizzante fashion brand nato a New York vive in questa nuova fragranza femminile, in vendita esclusiva nelle profumerie Marionnaud. In merito alla sua creazione, la profumiera Marie Salamagne ha raccontato: "Il mio obiettivo era quello di catturare il profumo unico di questo frutto rosso raro, delizioso e raffinato - la fragola selvatica - e di combinarlo con una magnifica essenza di rosa, regina dei fiori, per creare un accordo ultra-femminile e gioioso”. La sua apertura è dunque frizzante con fragola selvatica e bergamotto, seguiti nel cuore da rosa e fresia e nel fondo da ambroxan e cashmeran.

Il ricordo di una dolce giornata di sole in un giardino in fiore. Tra le note di questa fragranza artistica troviamo pepe rosa, cannella e mandarino in apertura, rosa turca, foglie di patchouli indonesiano, fiori d'arancio e tuberosa nel cuore, mentre nel fondo spiccano ambra grigia, toffee, incenso e muschio polveroso.