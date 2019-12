Sapete come affrontare il jet lag? Ecco i prodotti skincare da infilare nel beauty case!

Come il corpo, anche la pelle segue dei ritmi specifici che scandiscono periodi di 24 ore e hanno il ruolo di garantire lo svolgimento corretto delle sue funzioni. Questi “orologi interni” sono regolati dalla genetica ma anche da segnali esterni come l'alternanza luce-buio, che aiuta il corpo a capire se è giorno o notte e a reagire di conseguenza.

Ma in alcuni casi, come per esempio i lunghi viaggi e il conseguente jet lag, scandito da notti irregolari e risvegli bruschi, minano la capacità della pelle di autoregolarsi e rigenerarsi peggiorando lo stress ossidativo, causa di invecchiamento precoce.

Che fare adesso che avete programmato il viaggio di Natale dall'altra parte del mondo? No panic: ecco alcuni accorgimenti e alcuni prodotti skincare da infilare nel beauty case per coccolare la pelle e dire no al jet lag!

Fare il pieno di idratazione con creme, oli e spray

Un effetto collaterale del jet lag - e dei viaggi in aereo a causa dell'ambiente secco - è la disidratazione, molto più veloce, che rende la pelle spenta e ruvida. Per un viso rimpolpato, meglio applicare una crema rivitalizzante e rigenerante.

Il prodotto consigliato: Pure Vitality Skin Renewing Cream di Kiehl's, un trattamento viso con Miele di Manuka e Radice di Ginseng Rosso che aiutano a rafforzare la barriera cutanea e migliorare la capacità della pelle di auto-ripararsi dai danni esterni.

Aiuta a combattere la secchezza cutanea grazie alla sua doppia azione: gli oli e i burri riducono la naturale evaporazione dell’acqua dalla cute mentre gli attivi umettanti apportano idratazione alla pelle.

Da spruzzare anche durante il viaggio: questa crema idratante spray contiene il complesso 5-Cera (con cinque ceramidi) e fattori idratanti naturali che riducono la secchezza della pelle causata dall'aria fredda o dal calore intenso.

Non dimenticate un prodotto specifico per le labbra

Anche le labbra, rese più secche dall'aria condizionata in aereo, hanno bisogno di un'attenzione particolare. Portate con voi un lip balm nutriente.

Il prodotto consigliato: Stick Labbra Extra Protezione di Leocrema dona morbidezza e idratazione grazie alla Glicerina e alla Vitamina A+E.

Focus on eyes

Stesso discorso vale per il contorno occhi, una delle zone più provate dal jet lag.

Il prodotto consigliato: C+C Vitamin Eye di Natura Bissè contiene ingredienti dalle proprietà decongestionanti, energizzanti, antiossidanti oltre ad avere una doppia concentrazione di vitamina C che combatte il gonfiore e i segni di invecchiamento.

A base di collagene, questi patch per il contorno degli occhi ridonano luminosità allo sguardo, nutrono e idratano in profondità.

Mai senza una maschera viso

Un modo veloce per avere un booster di idratazione? Una sheet mask: pratica e veloce da utilizzare, potete applicarla sul viso a inizio giornata o la sera.

Il prodotto consigliato: Maschera Velo di Idratazione Intensiva di Promedial è un trattamento intensivo che in soli 3 minuti riduce i segni della stanchezza sul volto grazie a un elevato contenuto di Acido Ialuronico.



Un aiuto dagli integratori

Per ritrovare il naturale ritmo circadiano e fare del bene alla pelle una mano arriva anche dagli integratori. Per esempio, quelli a base di melatonina e magnesio - rilassa i muscoli e distende il sistema nervoso - oppure con passiflora la sera e con rodiola e ginseng la mattina. Sul sito Vitamina puoi creare il tuo integratore ad hoc: facci un pensiero prima di partire!

Credit ph: Pexels.com