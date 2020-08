Il perfetto beauty case da campeggio richiede prodotti smart e tanta organizzazione. Ecco come

Il beauty case per il campeggio è tra le più grandi sfide che un'appassionata di cosmesi possa affrontare: in uno spazio ridottissimo devono entrare tutti i prodotti per la skincare, l'haircare e il makeup.

Per uscirne trionfanti bisogna attuare due strategie.

La prima richiede le migliori doti organizzative: bisogna pensare in anticipo a tutto ciò che potrà servire e a tutto ciò che alla fine molto probabilmente non useremo. Per farlo, scrivete una lista dei prodotti indispensabili.

Dopo aver fatto la lista, scegliete i prodotti beauty smart, quelli in formato mini, dall'ingombro minimo, solidi, più leggeri, multitasking, che permettano cioè di ottenere diversi risultati o che possono essere usati per più funzioni.

Quali cosmetici portare in viaggio con sé in campeggio? Eccoli qui.

Unisce trattamento con attivi anti-age, protezione solare con SPF50 UVA e UVB, ed effetto makeup, grazie ai pigmenti colorati che minimizzano le imperfezioni e illuminano l'incarnato.

Con alga bio e acido ialuronico naturale, il trattamento viso in spray dona idratazione intensa in qualunque momento della giornata.

Il detergente solido multi-uso con latte di cocco è comodissimo per il campeggio: occupa poco spazio, è leggero ed è adatto per detergente sia viso che corpo.

Anche lo shampoo è declinato nella variante solida per una maggiore comodità. La sua formula, specifica per capelli colorati, contiene burro di murumuru e infusione di petali di rosa bulgara.

Ideale per i viaggi con bagaglio minimal, la spazzola scioglinodi non è solo compatta e con cover protettiva, ma presenta anche un utilissimo specchio.

Con una sola styler permette di creare sia hairlook lisci, che ricci o mossi con onde morbide. Per avere lo stile che più si desidera in qualunque circostanza.

L'olio secco multiuso dal potere nutriente e antiossidante può essere applicato su viso, corpo e capelli. Il flacone da collezione in tre versioni è una limited edition per l'estate.

In formato tascabile, contiene oli essenziali di lavanda, citronella, menta e geranio per allontanare in modo naturale zanzare e insetti. Può essere vaporizzato sulla pelle, sui vestiti, sulle lenzuola e nell'ambiente.

Il makeup occhi-labbra-guance perfetto per la vacanza in camping si presenta sotto forma di stick e dalla texture in crema. Facile da trasportare, si applica direttamente dallo stick e si sfuma con le dita.

Credits ph.: Unsplash