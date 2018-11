Il beauty tool più amato dalla generazione delle millennial? Si chiama jade roller e si ispira all'antica tradzione della medicina cinese



Negli ultimi tempi si è diffusa la "moda" della cristalloterapia anche nel mondo della bellezza. Si tratta di una pratica di medicina alternativa attribuendo ai cristalli alcune proprietà benefiche con un effetto diretto sul nostro stato di benessere.

Un trend che sembra piaccia moltissimo alle beauty addicted della generazione dei millennials, particolarmente attratte da un concetto di bellezza olistico che subisce il fascino delle tradizioni antiche e delle culture alternative.

Da qui è esplosa la mania del jade roller, o roller di giada, un beauty tool realizzato per l'appunto in pietra di giada a cui si attribuiscono numerosi benefici. Funzionerà davvero?



Nutriamo qualche dubbio sull'effettiva capacità della giada di agire direttamente sullo strato della nostra pelle. In realtà, non è neppure chiaro quali siano queste fantomatiche proprietà di questa pietra semi-preziosa.

La medicina cinese tradizionale attribuisce alla giada proprietà curative, ma nessuna di queste terapie è stata sottoposta al metodo scientifico.

Ciò non significa però che il roller di giada non funzioni. In realtà, funziona davvero, ma non a causa della giada.

Il segreto è tutto nell'azione meccanica del roller che svolge un'efficace massaggio facciale.

Perché il massaggio facciale è alleato della nostra bellezza? Questa sì che è una tradizione orientale che realmente ci può aiutare a prenderci cura della nostra pelle.

Il massaggio facciale effettuato con il jade roller stimola il sistema linfatico, migliorando la microcircolazione.

Il risultato? Un colorito più radioso, meno congestionato, con i gonfiori ridotti, soprattutto nella zona del contorno occhi.

Un effetto potenziato dalla pietra che, essendo fredda, contribuisce a ridurre borse e occhiaie e a rendere la pelle più tonica.

Esistono diversi tipi di jade roller. Si va da quello classico da utilizzare su tutto il viso, a quello più piccolo specifico per gli occhi, fino a quello a doppio uso e a quello "appuntito", per aggiungere i benefici simili a quelli della digitopressione.



Oltre al roller di giada, si sta diffondendo anche il Gua Sha, uno strumento piatto con cui effettuare il massaggio facciale che avrebbe un effetto rilassante e antistress.



Oltre alla giada, esiste anche lo stesso beauty tool nella versione con quarzo rosa, particolarmente amato da chi pratica cristalloterapia.

A ogni modo, abbiamo già chiarito come il beneficio stia nell'azione meccanica in sé e nel contatto con la superficie fredda della pietra.



