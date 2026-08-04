Complici le alte temperature di questo periodo, spesso si avverte una fastidiosa sensazione di pesantezza alle gambe. Ecco i rimedi per le gambe pesanti e gonfie

Con l'arrivo dell'estate, caldo, alte temperature e giornate trascorse in piedi possono rendere le gambe più pesanti, gonfie e affaticate. Una sensazione comune, spesso legata alla ritenzione idrica e a una circolazione meno efficiente, che può accentuarsi proprio nei mesi più caldi. Per ritrovare leggerezza e comfort entrano in gioco trattamenti specifici dall'effetto rinfrescante, capaci di regalare un'immediata sensazione di sollievo. Ecco le migliori proposte per voi: dai gel effetto ghiaccio agli alleati beauty pensati per contrastare il gonfiore e coccolare le gambe durante l'estate.

Gambe pesanti e gonfie: ecco le migliori soluzioni

Con estratti naturali e formule studiate per regalare una sensazione immediata di leggerezza, abbiamo selezionato una serie di prodotti pensati per prendersi cura delle gambe durante la stagione più calda. Gel freschi, trattamenti effetto ghiaccio e texture leggere da applicare con un massaggio: ecco le proposte che abbiamo provato per voi e che possono diventare preziosi alleati per ritrovare comfort e benessere quando caldo e gonfiore si fanno sentire.

Formulato per donare un'immediata sensazione di freschezza e leggerezza grazie a una texture in gel a rapido assorbimento che non unge, combina la Bava di Lumaca microfiltrata e purificata di origine italiana con un mix di attivi naturali ad azione drenante, tonificante ed elasticizzante: Vite Rossa, Centella Asiatica, Ippocastano e Ginkgo Biloba, arricchiti dagli oli essenziali di Menta ed Eucalipto.

Grazie alla sua formula rinfrescante, dona una sensazione di sollievo e leggerezza fin dalla prima applicazione, aiutando a contrastare gonfiori e affaticamento di gambe, caviglie e piedi. Ideale anche in gravidanza, per chi conduce uno stile di vita sedentario o attivo e durante la stagione calda, lo spray defaticante si distingue per la praticità di utilizzo on-the-go.

Formulata da laboratori Naturwaren - Dr Theiss, grazie ai suoi principi attivi naturali e, in particolare, agli estratti di Edera, Amamelide e Ippocastano ricchi di Vitamina A ed E, stimola la circolazione periferica e quella superficiale sottocutanea. Particolarmente indicata nei casi di pelle a buccia d’arancia, inestetismo tipico di una cattiva circolazione, svolge un’azione benefica e lenitiva sulle vene e sui capillari.

Spray effetto freddo, dona un'istantanea sensazione di fresco sollievo e leggerezza alle gambe affaticate. La formula, arricchita con mentolo, regala un'immediata sensazione di benessere ghiacciato che si mantiene a lungo. L'estratto di rusco e i sali del Mar Morto, invece, contribuiscono ad alleviare la percezione di ''gambe pesanti''. Da tenere sempre con sé per regalarsi una sferzata di freschezza rigenerante in ogni occasione.

In formato spray, ha un effetto rivitalizzante e rinfrescante per gambe, caviglie e piedi affaticati. Allevia la ritenzione idrica, per una sensazione di leggerezza immediata grazie alla formula con solo attivi naturali: sali di magnesio, rivitalizzanti e rilassanti; menta e zenzero freschezza immediata; estratti di ippocastano, amamelide, pungitopo e cipresso facilitano la circolazione sanguigna e attenuano la sensazione di gambe pesanti; alga Porphyridium cruentum dall’effetto lenitivo.

Offre un’azione rinfrescante e di sollievo immediato grazie all’effetto freddo del mentolo, e riduce il senso di affaticamento delle gambe grazie ad attivi tra cui troxerutina, rusco, escina e centella che aiutano a migliorare la funzionalità del microcircolo.

Il potere rinfrescante dell’ eucalipto bio toscano, in forma di idrolato, e del mentolo donano sollievo alle gambe stanche e provate dal caldo. Dal tocco setoso e asciutto si assorbe facilmente e lascia la pelle fresca, morbida e piacevolmente profumata con un balsamico aroma di menta.

Concepito per drenare i liquidi cutanei in eccesso, attivare il microcircolo, levigare e uniformare la pelle e rimodellare la silhouette, questo gel a rapido assorbimento offre una sensazione immediata di freschezza e leggerezza, risultando ideale per chi soffre di gambe stanche e affaticate. La sua formula contiene un concentrato di estratti naturali combinati con caffeina, mentolo e vitamina E per una strategia globale contro le adiposità localizzate e per ''congelare'' l’attività degli adipociti, contribuendo così a ridurre visibilmente gli accumuli di grasso.

Gambe pesanti e gonfie: cosa fare

Regalatevi qualche minuto in più per prolungare la beauty routine con un massaggio drenante. Gli auto-massaggi sono il primo rimedio naturale consigliato. Procedete dal basso verso l'alto utilizzando uno dei prodotti che vi abbiamo consigliato. Molto importante è non stare troppo tempo seduti: rimanere in questa posizione a lungo, infatti, rallenta la circolazione del sangue e favorisce la ritenzione dei liquidi e il gonfiore nella parte più bassa. Last but not the least: non dimenticate di bere tanta acqua (almeno due litri al giorno).

I rimedi ideali durante le vacanze estive

Camminare nell’acqua, immergendo le gambe fino al bacino, è uno dei rimedi più efficaci per contrastare la sensazione di pesantezza e favorire il benessere delle gambe durante l’estate. Ancora meglio se scegliete il nuoto, un’attività completa che unisce il movimento all’azione rinfrescante dell’acqua. Attenzione però all’esposizione prolungata al sole diretto: anche al mare, in montagna o al lago è importante proteggere le gambe nelle ore più calde. Via libera invece a passeggiate e giri in bicicletta, attività semplici ma preziose per stimolare la circolazione, perfette anche per chi trascorre l’estate in città. Infine, durante i viaggi lunghi è bene adottare qualche accorgimento: se vi spostate in aereo o affrontate tratte superiori alle quattro ore, può essere utile indossare una calza elastica, mentre per i viaggi in auto è consigliabile programmare soste regolari per muoversi e sgranchire le gambe.

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