Pratico, invisibile sulla pelle e perfetto per i ritocchi durante la giornata: ecco perché il Matte Sun Stick di Beauty of Joseon è diventato il solare coreano più amato.

Trovare una protezione solare da riapplicare durante il giorno senza rovinare il trucco è una delle sfide beauty più comuni. Il Matte Sun Stick: Mugwort + Camelia di Beauty of Joseon promette di risolvere il problema grazie a una formula leggera, finish opaco e formato tascabile che si porta ovunque.

Il risultato? Una protezione SPF 50+ pratica, invisibile e pensata per accompagnarti tutta l'estate.

Il solare in stick che ha conquistato le fan della skincare coreana

Se c'è una categoria beauty che negli ultimi anni ha conquistato TikTok e gli appassionati di skincare, è quella dei solari in stick. Merito della praticità, ma anche della possibilità di riapplicare la protezione durante la giornata senza sporcare le mani.

Tra i prodotti più apprezzati c'è il Matte Sun Stick: Mugwort + Camelia di Beauty of Joseon, marchio coreano diventato celebre per le sue formule che uniscono ingredienti tradizionali della cosmetica coreana a texture moderne e piacevoli da utilizzare. Il prodotto offre una protezione SPF 50+ PA++++ ed è stato sviluppato proprio per facilitare i ritocchi durante il giorno.

Perché non lascia l'effetto bianco

Uno dei motivi per cui questo stick è diventato virale è la sua capacità di risultare praticamente invisibile sulla pelle. A differenza di molte protezioni solari che possono lasciare una patina bianca, la formula è studiata per offrire un finish morbido e opaco senza residui evidenti.

Inoltre, la presenza di polvere di silice aiuta a controllare l'eccesso di sebo, rendendo il prodotto particolarmente interessante per chi ha pelle mista o grassa.

Artemisia e tè verde: gli ingredienti star

La formula contiene estratto di artemisia (mugwort) e tè verde, due ingredienti molto popolari nella skincare coreana. Entrambi sono noti per le loro proprietà lenitive e contribuiscono a mantenere la pelle confortevole anche durante le giornate più calde.

Beauty of Joseon sottolinea inoltre che il prodotto è pensato per lasciare la pelle morbida, idratata e senza effetto unto.

Il vero punto di forza? Si porta ovunque

Più che come unico solare della routine, questo stick dà il meglio di sé come prodotto da riapplicazione. Le sue dimensioni compatte permettono di infilarlo facilmente nella borsa, nel beauty case o persino in una tasca, rendendolo ideale per chi trascorre molte ore fuori casa.

Anche il brand lo presenta come una soluzione "on-the-go", pensata per essere utilizzata facilmente durante la giornata, persino sopra il make-up.

Vale la pena provarlo?

Se cerchi una protezione solare da tenere sempre con te, che non lasci aloni bianchi e che aiuti a mantenere la pelle meno lucida durante il giorno, il Matte Sun Stick di Beauty of Joseon è sicuramente uno dei prodotti da tenere d'occhio questa estate.

Il formato pratico, il finish opaco e la facilità di applicazione spiegano perché sia diventato uno dei solari coreani più discussi degli ultimi anni.